من انتظارات عام 2025.. الذكاء الاصطناعي وفهم لغة الحيوانات

ما يبدو وكأنه خيال علمي سيصبح واقعًا قريبًا: سيحل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بعض التحديات الملحة في عصرنا وفي الوقت نفسه سيثير أسئلة أخلاقية جديدة، فماذ يحمل عام 2025 من مفاجآت؟

اختبارات الدم لمرض الزهايمر، أو زرع كلى خنزير للبشر أو أدوية فعالة للغاية لفيروس نقص المناعة البشرية - في عام 2024 كانت هناك اكتشافات مثيرة من مجموعة واسعة من المجالات العلمية التي ستساعدنا على المضي قدمًا، حتى أن بعض التطورات لديها القدرة على حل أكثر تحديات عصرنا إلحاحًا: الأمراض، والجوع، والتحول في مجال الطاقة، والتضليل، وتغير المناخ.. وغيرها.

الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية

سيتخلل الذكاء الاصطناعي بالفعل حياتنا اليومية وعالم عملنا بحلول عام 2025. ويمتد ذلك إلى ما هو أبعد من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء إلى مساعدين شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة. لقد بدأنا للتو في إدراك الفرص والمخاطر الكامنة في هذه الثورة التكنولوجية.

أربعة مكعبات خشبية تُظهر عام 2025 على خلفية مظلمة صورة من: CHROMORANGE/picture alliance

وفي العديد من المجالات، سيؤدي الذكاء الاصطناعي المزيد من المهام بشكل أسرع وأكثر فعالية من البشر. وهذا سيجعل العديد من الوظائف زائدة عن الحاجة. من ناحية أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد الناس في مجال الطب لأنه يمكن التعرف على أمراض مثل السرطان أو الزهايمر ومعالجتها في وقت مبكر. ويرجع ذلك إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكنها بسهولة التعرف على الأنماط الواضحة في إجراءات التصوير مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي التي قد تفوت الأطباء.

لذلك من المستحسن تحقيق التوازن بين الابتكار المفيد والتنظيم الضروري. نحن بحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لصالح البشرية. وببساطة مثل النار التي نستخدمها للطهي أو للتدفئة والتي يمكن استخدامها أيضًا لإضاءة المنزل.

ابتكارات إزالة الكربون والتخزين

هناك حاجة إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة لإبطاء تغير المناخ.

وستصبح وحدات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة بحلول عام 2025. ويجري أيضًا إحراز تقدم مشجع في تخزين فائض الطاقة لضمان إمدادات طاقة مستقرة مستقلة عن الشمس والرياح.

في المستقبل سوف يسود التخزين الكيميائي (البطاريات التقليدية، وبطاريات التدفق بالأكسدة والاختزال، والمكثفات الفائقة والهيدروجين) أو التخزين المادي (الحذافات والتخزين بالضخ والهواء المضغوط) كنظم تخزين كبيرة للطاقة.

تُصدر الرئيسيات المختلفة نداءات إنذار تختلف باختلاف الحيوان، فالشمبانزي يصدر أصواتًا تشبه الجمل لبعضها البعض. صورة من: Wegner/imageBROKER/picture alliance

وفي صناعة السيارات، يمكن أن تُطرح أول بطاريات الحالة الصلبة، أي بطاريات الليثيوم أيون ذات الشوارد الصلبة، في السوق في عام 2025. فهي قوية ويمكن شحنها بشكل أسرع وأخف وزناً وتدوم لفترة أطول.

ومع ذلك فإن أنواع البطاريات البديلة التي لا تعتمد على عناصر نادرة وباهظة الثمن مثل الليثيوم والكوبالت ستكون مرغوبة أيضاً. فبطاريات الزنك أو المغنيسيوم أو بطاريات أيونات الألومنيوم وبطاريات الزنك والهواء ليست بقوة بطاريات الليثيوم حتى الآن، ولكنها لا تتطلب سوى موارد متاحة على نطاق واسع. ويجري بالفعل استخدام بعض بطاريات الصوديوم والكبريت أو بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال بنجاح.

فك شفرة التواصل مع الحيوانات

على الرغم من جمال اللغات البشرية وتنوعها، فإن اللغات في نهاية المطاف تتكون في المقام الأول من أنماط منتظمة. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي جيد بشكل خاص في التعرف على الأنماط وإعادة إنتاجها، فقد يتحقق قريباً حلم بشري: سنكون قادرين في النهاية على فهم أغاني الحيتان أو أصوات الطيور أو نداءات القرود. وستكون الخطوة التالية هي تعلم التواصل مع الحيوانات.

وهذا من شأنه أن يغير الوعي البشري بشكل جذري باعتباره "تاج الخلق" المفترض. تمامًا كما فهمنا نحن البشر من خلال علم الفلك أن الأرض ليست مركز الكون. ومع ذلك يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أننا لن نحب بالضرورة ما تقوله الحيوانات.

محاربة التزييف العميق والتضليل

يشكل التزييف العميق والمعلومات المضللة تهديدًا كبيرًا للمجتمع لأنها تؤثر سلبًا على الرأي العام والعمليات السياسية.

بالفيديو، الذهب الأبيض - لماذا يعتبر الليثيوم ذو قيمة كبيرة صورة من: DW

لم يقتصر سوء استخدام الذكاء الاصطناعي على زيادة كمية المعلومات المضللة بشكل كبير. كما أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين المحتوى الحقيقي والأصلي والمحتوى الذي تم إنشاؤه والتلاعب به بشكل مصطنع.

سيكون من المرغوب فيه إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعيالتي تتعرف على المعلومات المضللة والمزيفة العميقة وتزيلها في الوقت الفعلي. ستكون هذه دائماً لعبة القط والفأر التي لا نهاية لها، ولكن يجب أن يكون الأمن يستحق كل هذا العناء.

التطعيمات ضد السرطان

على الرغم من أنه لا يمكن تطعيمنا مباشرة ضد السرطان، إلا أنه يمكن تطعيمنا ضد العدوى التي تؤدي إلى الإصابة بأنواع معينة من السرطان. يوجد تطعيمان فعّالان موجودان بالفعل: سرطان عنق الرحم الخطير الذي تسببه فيروسات الورم الحليمي البشري (HPV). وتسبب أورام الكبد بسبب فيروسات التهاب الكبد B.

وخلال جائحة فيروس كورونا، استُخدمت تقنية الحمض النووي المرسال لتطوير لقاحات فعالة للغاية ضد مسببات فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) في غضون بضعة أشهر فقط. كما أعطت تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) زخماً جديداً تماماً لأبحاث السرطان.

وسيكون من المرغوب فيه أن تتوفر لقاحات ضد سرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البنكرياس في المستقبل القريب.

ألمانيا ميونيخ، علامات لمحطات شحن السيارات الكهربائية صورة من: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

التلاعب المفيد بالجينات باستخدام تقنية CRISPR

"التلاعب الجيني" ليس بالضرورة أن يكون له علاقة بالنباتات غير الطبيعية أو الأطفال المصممين. سيكون من المستحسن إعادة التفكير هنا. نظرًا لأن تغير المناخ سيكون له تأثيرات جذرية مع استمرار نمو سكان العالم بشكل كبير، فنحن بحاجة إلى محاصيل جديدة أكثر مقاومة للتأثيرات البيئية والآفات.

ستستفيد الزراعة من تقنية CRISPR الثورية. ويمكن لهذا أيضًا تأمين الإمدادات الغذائية في المناطق المتأثرة بشكل خاص بتغير المناخ.

وفي مجال الطب، سيتم علاج الأمراض الوراثية مثل فقر الدم المنجلي أو التليف الكيسي في المستقبل القريب بفضل أداة تعديل الجينات. كما أنها تُستخدم بالفعل في تطوير علاجات جينية مخصصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري من النوع الثاني أو السرطان أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا.

تطبيب ميسور التكلفة للجميع

تقنية CRISPR/Cas هي طريقة بيولوجية جزيئية يمكن استخدامها لقطع الحمض النووي وتعديله بدقة. صورة من: Gregor Fischer/dpa/picture alliance

من المخزي أن الناس لا يزالون يعانون من الجوع اليوم. ومن المخزي بنفس القدر أن هناك أدوية فعالة للغاية لا يستطيع الكثير من الناس تحمل تكلفتها. وبطبيعة الحال، فإن عدم إمكانية الحصول على هذه الأدوية المنقذة للحياة في البلدان الفقيرة مشكلة طويلة الأمد.

كما يمكن مكافحة الإيدز أو السل أو التهاب الكبد الوبائي بفعالية في بلدان الجنوب، لكن براءات الاختراع والأسعار المرتفعة الناتجة عنها لا تزال تحول دون استخدامها على نطاق واسع.

وبطبيعة الحال يجب أن يكون البحث والتطوير الطبي مفيداً للمعاهد وشركات الأدوية. ومع ذلك سيكون من المستحسن أن يتم فصل تكاليف التطوير عن سعر البيع، وأن يتم اعتماد مناهج بحثية جديدة من أجل ضمان توفير إمدادات عادلة من الأدوية في جميع أنحاء العالم.

أعده للعربية: م.أ.م