 من اليوم.. حظر دخول القادمين من دول متحورات كورونا إلى ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2021

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أخبار

من اليوم.. حظر دخول القادمين من دول متحورات كورونا إلى ألمانيا

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن قرار الحكومة الألمانية حظر دخول مسافرين من دول تنتشر فيها متحورات كورونا شديدة العدوى. هذا فيما رأي سياسي من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن ذلك "ليس الطريق الصحيح".

Coronavirus - Verschärfte Einreisekontrollen Frankfurt/Main

تطبق ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت (30 كانون الثاني/ يناير 2021) حظر دخول واسع النطاق إلى البلادعلى القادمين من دول فيها انتشار قوي لمتحورات كورونا شديدة العدوى.

مختارات

الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي تنتشر فيها سلالات متحورة من فيروس كورونا، بما فيها دول أوروبية. غير أن هذا الامر تقابله إشكالية قانونية، ويقول وزير الداخلية "ألمانيا لن تصبح سجنا".

وقررت الحكومة الألمانية مساء أمس الجمعة حظر على شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن نقل مسافرين من هذه الدول حتى 17 شباط/ فبراير المقبل.

ويستثنى من الحظر المواطنون الألمان والأفراد الذين لديهم محل إقامة أو حق إقامة في ألمانيا، والذين يعملون في نقل البضائع والمسافرون عبر ألمانيا إلى وجهة أخرى. ويشمل الحظر حتى الآن بريطانيا وأيرلندا والبرتغال وجنوب أفريقيا والبرازيل، واعتبارا من الغد الأحد دولتي  إسواتيني وليسوتو في جنوب قارة أفريقيا.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح أول أمس الخميس بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي تنتشر بها الفيروسات المتحورة لكورونا بحلول الجمعة.

ويضر هذا الحظر بشكل خاص شركات الطيران، حيث تقدم شركة "لوفتهانزا" الألمانية، على سبيل المثال، أسبوعيا 55 رحلة ذهاب وعودة إلى الدول التي شملها الحظر. وبسبب الاستثناءات المتعددة لن يتم إلغاء كافة الرحلات.

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"إجراء صارم لكنه ضروري"

ودافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن قرار الحكومة، وقال في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "حظر النقل إجراء صارم، لكنه ضروري للغاية لحماية شعبنا". وأضاف زيهوفر: "يتعلق الأمر بدرء فيروسات متحورة شديدة العدوى"، مناشدا المواطنين بشدة التخلي عن أي رحلات غير ضرورية للخارج، واعتبر ذلك "واجبا مدنيا".

وقال الوزير: "يجب أن أقول بوضوح: سيكون من الحماقة تماما السفر الآن إلى مناطق الطفرات بدون سبب قهري حقا". وقال زيهوفر للصحيفة: "بالنسبة للحالات الاستثنائية القليلة، ينطبق ما يلي: يجب أن تظهر نتيجة اختبار سلبية عند الدخول ثم تكون في الحجر الصحي".

ومن جهته، يرى نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر غراف لامبسدورف، أن الحظر الشامل للدخول "ليس الطريقة الصحيحة"، مطالبا بتحديد مناطق الطفرات وتسميتها بوضوح، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "بعد ذلك يجب تقليل الدخول من هذه المناطق حتى يمكن اختبار جميع المسافرين القادمين منها في المطار".

ومن جانبه، حذر خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، باتريك زينسبورغ من دخول ألمانيا باختبارات كورونا وهمية، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "في دول مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا ومصر هناك الآن سوق كبيرة للاختبارات الوهمية"، مضيفا أن هذا يؤدي إلى زيادة مخاطر ظهور مسببات الأمراض وكذلك طفرات فيروس كورونا.

خ.س/ع.ج (د ب أ)

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