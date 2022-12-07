 من المغرب- نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن نداء من أجل السلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2023

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من المغرب- نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن نداء من أجل السلام

بمشاركة ناشطات إسرائيليات وفلسطينيات، أطلقت نساء من جميع أنحاء العالم يجتمعن في المغرب دعوة دولية من أجل السلام. وستُترجم الدعوة، المدعومة من الأمم المتحدة، من خلال تأسيس "منتدى عالمي للنساء من أجل السلام". فما أهدافه؟

المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2003

تجتمع الناشطات، ومن بينهنّ شيرين عبادي في المغرب بهدف "التبادل والبحث معًا والتعلّم وتعزيز التزاماتهن".

أطلقت نساء من جميع أنحاء العالم مجتمعات في المغرب الثلاثاء (7 مارس/آذار 2023) دعوة دولية من أجل السلام "وسط حالة طوارئ"، عشية يوم المرأة العالمي، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

مختارات

اعتقلت السلطات التركية عشرات المشاركات في تجمع مناهض للعنف ضد النساء بعد محاصرتهن بطوق أمني في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، حسب تقارير إعلامية. ورفعت المتظاهرات لافتات ضد "العبودية المنزلية" ورددن شعار الاحتجاجات الإيرانية

تنبع المبادرة من "رغبة في خلق سلسلة تضامن بين نساء من حول العالم لإطلاق نداء من أجل السلام والعدالة والمساواة"، على ما أوضحت لفرانس برس هانا أسولين وهي الرئيسة المشاركة لحركة "محاربات السلام" التي تضمّ نساء يهوديات ومسلمات وتأسست في فرنسا في العام 2022.

تجتمع هؤلاء الناشطات، ومن بينهنّ المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2003، في مدينة الصويرة بجنوب المغرب الثلاثاء والأربعاء، بهدف "التبادل والبحث معًا والتعلّم وتعزيز التزاماتهن".

ومن بين الحاضرات أيضًا ناشطات إسرائيليات وفلسطينيات ونساء من أفغانستان وسوريا والمغرب ودول في إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت لوكالة فرانس برس المديرة الفلسطينية لمنظمة التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط هدى أبو عرقوب "يجمع هذا التجمّع نساء من جميع انحاء العالم. تحمل كل منهن قصصًا كل منها أصعب من الأخرى. من المهم اليوم الاعتراف بقوتهن".

وشددت هانا أسولين على أن "صرختهنّ النابعة من القلب" تحدث "وسط حالة طوارئ على كوكبنا الذي يشهد حربًا وكراهية وظهور التطرف الذي يهددنا في جميع أنحاء العالم".

وستُترجم الدعوة، المدعومة من الأمم المتحدة، من خلال تأسيس "منتدى عالمي للنساء من أجل السلام". وستتشكل سلسلة بشرية رمزية من "نساء من أجل السلام" الأربعاء أمام أسوار ميناء الصويرة التي ترمز إلى الحوار بين المسلمين واليهود.

وقالت شيرين عبادي "يسعدني أن أكون بين نساء من ثقافات وديانات مختلفة في مدينة معروفة بالتسامح وقيم التعايش".

ويختتم الاجتماع الخميس بتنظيم "مسيرة من أجل السلام" تصل إلى المحيط الأطلسي.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

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