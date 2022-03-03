 من المجر.. بابا الفاتيكان يطالب بفتح الأبواب أمام المهاجرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

من المجر.. بابا الفاتيكان يطالب بفتح الأبواب أمام المهاجرين

فيما عده البعض انتقاداً ضمنياً لسياسات رئيس الوزراء المجري تجاه اللاجئين والمهاجرين، دعا بابا الفاتيكان لـ"فتح الأبواب" وحذر من "الانطواء" و"الاغلاق". جاء ذلك خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص في بودابست.

البابا فرانسيس يحيي الحشد قبل قداس في ساحة Kossuth Lajos خلال رحلته إلى بودابست ، المجر

كرر البابا التحذير من "الانطواء" و"الاغلاق"، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري

اختتم البابا فرنسيس زيارته للمجر الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023)، مطلقاً نداءً مُلحّاً لاستقبال المهاجرين، إذ دعا إلى "فتح الأبواب"خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص، في خضم الحرب في أوكرانيا المجاورة.

مختارات

البابا يحذر من الانغلاق والانطواء

ومع شكره الشعب المجري لاستقباله الأوكرانيين كرر البابا التحذير من "الانطواء" و"الاغلاق"، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان.

وأمام الحشد الذي تجمّع للمشاركة بالقداس تحت أشعّة الشمس خارج البرلمان في قلب العاصمة المجرية، تحدّث اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عاماً، ضدّ "الأبواب المغلقة أمام من هو غريب ومختلف ومهاجر وفقير".

وأضاف في عظته "إنّه لأمر محزن ومؤلم أن نرى الأبواب المغلقة: أبواب أنانيّتنا المغلقة تجاه الذين يسيرون بقربنا يوميّاً... أبواب اللامبالاة المغلقة تجاه الذين يعيشون في الألم والفقر". وقال البابا المدافع بشدّة عن اللاجئين، أمام مسؤولين سياسيين ودينيين من بينهم فيكتور أوربان، "من فضلكم: لنفتح الأبواب!".

البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى المجر ويوجه نداء بفتح " الأبواب المغلقة" في وجه آلاف المهاجرين

وحضر عدد من المسؤولين القداس، من بينهم الرئيسة كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء أوربان. ويشار إلى أن هذين المسؤولين يتبعان سياسة مناهضة للهجرة. كما كان حاضراً في القداس عمدة بودابست جيرجيلى كاراكسونى، الذي رحب بالبابا أمس السبت. ويعد كاراكسوني منافسا سياسياً رئيسياً لأوربان.

وبعد ظهر الأحد، ألقى الزعيم الروحي لأكثر من 1,3 مليار كاثوليكي خطابًا أخيرًا أمام ممثلي العالم الثقافي والأكاديمي في الجامعة الكاثوليكية في بودابست، ثم غادر إلى روما بعيد الساعة 18,00 (16,00 بتوقيت غرينتش). وسيعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في الطائرة أمام الصحافيين المرافقين له.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، وجه البابا الشكر للشعب المجري وقال: "أشكر الشعب المجري الحبيب على ترحيبهم والعاطفة التي عشتها في هذه الأيام":

 

وقاد البابا فرنسيس مساعي دبلوماسية حساسة خلال رحلته الدولية  الـ41، إلى هذا البلد الواقع في وسط أوروبا والذي أقام أسواراً على حدوده خلال أزمة المهاجرين في عام 2015 واحتجز لاجئين في "مناطق عبور"، متذرّعاً بالدفاع عن "الحضارة المسيحية".

دعوات للسلام في أوكرانيا

وكرّر البابا دعواته إلى السلام في أوكرانيا المجاورة، مندّداً بتصاعد القومية وحثّ على أنّ "تجد أوروبا روحها من جديد" في مواجهة "نوع من مرض الطفولة في التعامل مع الحرب".

وفي نهاية القداس، صلّى مجدّداً من أجل "الشعب الأوكراني المصاب" و"الشعب الروسي"، داعياً إلى "مستقبل مليء بالمهود وليس بالقبور وإلى عالم من الأخوة وليس من الجدران".

وقبل ذلك بدقائق، بارك خورخي بيرغوغليو من "سيارته البابوية" حوالى خمسين ألف مؤمن - وفقاً للسلطات المحلية - كانوا موجودين في الساحة غير البعيدة عن نهر الدانوب، بينهم عائلات وشبان وأشخاص يرتدون الزي التقليدي.

والبابا فرنسيس هو ثاني حبر أعظم يزور المجر بعد البابا يوحنا بولس الثاني.

أقام البابا فرانسيس قداساً حضرة الآلاف في ساحة Kossuth Lajos في بودابست

ألقى الزعيم الروحي لأكثر من 1,3 مليار كاثوليكي خطابًا أخيرًا أمام ممثلي العالم الثقافي والأكاديمي في الجامعة الكاثوليكية في بودابست

إشادة بدعوة البابا لدعم المهاجرين

وأشاد ليفانت كيس، وهو طالب من المجر يبلغ 21 عاماً، بـ"دعوة البابا لدعم المهاجرين، وخصوصاً أولئك الهاربين من الحرب في أوكرانيا"، وذلك في الوقت الذي خرجت فيه المجر عن سياستها المعتادة ورحّبت بالعديد من اللاجئين منذ بداية النزاع.

وقال الشاب رداً على سؤال وكالة فرانس برس "حتى لو كان رأيه لا يتوافق في بعض الأحيان مع رأي المنظمات المختلفة أو الحكومة، إلّا أنّ من المهم أن نحقّق رسالتنا المسيحية بعيداً عن الكلمات السياسية".

وأعاد فيكتور أوربان الذي بدت زيارة البابا بمثابة نجاح دبلوماسي له، نشر دعوة الحبر الأعظم إلى "السلام" على فيسبوك. وينتقد أوربان باستمرار "الحرب غير المباشرة" التي تشنها أوروبا على روسيا ويدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي موعد لم يُعلن عنه في برنامجه، التقى البابا فرنسيس مساء السبت على مدى حوالى عشرين دقيقة، رئيس بلدية بودابست جيرجلي كاراكسوني. كذلك، التقى الرئيس السابق للعلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية الميتروبوليت هيلاريون، الذي كان حاضراً أيضاً في قداس الأحد.

وبعدما كان هيلاريون قد أبدى تحفّظاً عن غزو أوكرانيا، طُرد من قبل البطريرك كيريل، المؤيّد بشدّة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي أدى فيه النزاع إلى تجميد العلاقات بين كنسية موسكو والكرسي الرسولي.

وعلى الرغم من الآلام التي يعانيها في الركبة وترغمه على الاستعانة بعصا أو كرسي متحرّك، بدا البابا في حالة جيدة، بعد شهر على دخوله المستشفى.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، د ب ا)

 

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    زيارة مقرونة ببركة المطر

    سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان

    عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/Vatican Media)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور

    استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna/Pool)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال

    شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"

    لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.

  • Papst Franziskus Marokko Rede (AFP/Getty Images/A. Pizzoli)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"

    دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"

    زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

  • König Hassan II und Papst Johannes Paul II in Marokko (1985 ) (Getty Images/AFP/J.-C. Delmas)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء

    العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.

  • Papst Franziskus in Abu Dhabi (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة

    البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • Ägypten Besuch Papst Franziskus in Kairo (picture-alliance/Catholic Press Photo)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    بابا الفاتيكان في مصر

    زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.