من الباب إلى الباب.. ألمانيا تطور سيارات التحكم عن بعد

أمر كالسحر كان بمثابة حلم بعيد المنال في السابق، غير أنه قد تحقق وأصبح واقعا. التحكم في قيادة السيارات عن بعد بدلا من أنظمة التحكم الذاتي، فكرة ابتكرتها شركة ناشئة في برلين: خدمة من الباب إلى الباب بسيارات كهربائية بالكامل يتم التحكم في قيادتها عن بعد. كما يمكن أيضا التحكم في الشاحنات في مواقع المناطق الصناعية.

قد يصبح وجود شاحنة دون سائق تقاد بين شوارع المدينة، في حين يجلس السائقون على بعد بضعة كيلومترات في مكتب أمرا عاديا. تعمل شركتان ناشئتان من ألمانيا على تطوير هذه التكنولوجيا، إحداهما شركة (Fernride) من مدينة ميونيخ التي تركز على الشاحنات في قطاع الخدمات اللوجستية، والأخرى شركة (Vay) الألمانية الناشئة من برلين، وتركز على نقل الركاب الأفراد بالسيارة.

وفكرة شركة (Vay) هي تقديم خدمة "من الباب إلى الباب"، حيث يقوم السائق عبر الهاتف بإحضار السيارة الكهربائية إلى العميل، وهو بدوره يأخذها ويقودها إلى وجهته، ثم يسلمها لاحقا إلى السائق عبر الهاتف، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى ركن السيارة. تستخدم الشركة نهجًا يسمى "القيادة عن بُعد" للتحكم في السيارات عن بُعد من مواقع تقع على بعد أميال.

والجدير بالذكر أن ما تختبره شركة (Vay)، تطبقه شركة (Fernride) على الشاحنات. ومستقبلا ترغب شركة (Fernride) بقيادة شاحناتها على الطرق السريعة. في حين ما تزال شركة (Vay) تنتظر موافقة السلطات الألمانية.

كما أسست الشركة الألمانية الناشئة فرعا لها في الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة (Vay) والمؤسس المشارك توماس فون دير أوهي إنه يرغب أن يجعل ألمانيا رائدة في مجال القيادة عن بعد.

ر.ض (صنع في ألمانيا DW)