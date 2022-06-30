 من أضواء الإعلام إلى رئاسة الحكومة.. من هو يائير لابيد؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.06.2022

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سياسة واقتصاد

من أضواء الإعلام إلى رئاسة الحكومة.. من هو يائير لابيد؟

قد لا يعرف الكثيرون أن النجم التلفزيوني والكاتب الصحفي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لم يتحصل على شهادة الثانوية. ما هي أهم صفات الرجل؟ وكيف وصل إلى أقوى منصب في الدولة العبرية؟

يائير لابيد سيرأس حكومة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات الخامسة في إسرائيل في غضون أربع سنوات.

يائير لابيد سيرأس حكومة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات الخامسة في إسرائيل في غضون أربع سنوات.

بعد أن أصبح يائير لابيد رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بعدما حل البرلمان نفسه اليوم الخميس (30 حزيران/يونيو 2022)، قد يضطر لابيد الذي لا يزال محتفظا بأناقته كنجم تلفزيوني ومظهره رغم علامات الشيب في رأسه لأن يمد حبال الود لمسافات أبعد من أجل الحفاظ على حكومة مستقرة والفوز بالانتخابات التي تجرى أول نوفمبر/ تشرين الثاني مستفيدا من مقوّماته الشخصية.

مختارات

لم تمر ساعات على إعلان العاهل الأردني عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، حتى ظهرت على السطح عشرات الأسئلة: ما هي الدول الأعضاء المتوقع انضمامها إليه؟ وهل ستكون إسرائيل أحدها؟ ومن هو العدو المستهدف من هذا الحلف؟

أدانت محكمة إسرائيلية مديراً سابقاً لمنظمة خيرية أمريكية غير حكومية تعمل في قطاع غزة بتهمة اختلاس ملايين الدولارات وتحويلها إلى حركة حماس، وسط انتقادات من منظمات حقوقية للمحاكمة. ويعتزم المتهم استئناف الحكم.

وبعد عقد من الزمان في الخدمة العامة على رأس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الذي أسسه ولم يواجه فيه قط أي تحد على الزعامة، صنع الرجل البالغ من العمر 58 عاما سيرة ذاتية قوية في الأدوار الوزارية وفنون الحكم.

ملفات كبيرة بانتظاره

واستبقى لابيد لنفسه منصب وزير الخارجية الذي كان يتولاه في عهد شريكه في التحالف نفتالي بينيت. وهو يستضيف في الشهر المقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يقوم بزيارة قد تنبئ ببداية علاقة أكثر دفئا مع السعودية.

وعلى النقيض من نفاد صبر سلفه اليميني القومي نفتالي بينيت من الحديث عن دولة فلسطينية، يصف لابيد هذه الدبلوماسية بأنها ضرورية لرفاهية إسرائيل، لكنه يقول إن عوامل في الداخل تعرقل الجانبين عن المضي قدما.

وفيما يتعلق بإيران، ليس من المتوقع أن يغير لابيد المسار. لكن مصداقيته على الجبهة الداخلية والخبرة التي اكتسبها من فترة سابقة قضاها في منصب وزير المالية ستكون موضع اختبار في أزمة غلاء المعيشة المتصاعد.

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وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الأول: بدايات المواجهة

خبرة في هوليود

وعلى الرغم من عدم تخرجه في المدرسة الثانوية، أصبح لابيد كاتبا ناجحا ولم يخف أنه تعين عليه تعليم نفسه بنفسه في كل دور حكومي جديد كان يشغله.

وخلال فترة سابقة قضاها في هوليوود في العمل مع المنتج السينمائي الإسرائيلي الأمريكي أرنون ميلشان، عرف لابيد كيف يبسط الأمريكيون هيمنتهم من خلال الإعلام وما يتوقعونه من إسرائيل كحليف في الشرق الأوسط.

وفي عام 2005 كتب مسلسلا تلفزيونيا شهيرا بعنوان (غرفة الحرب) استمد حواراته وأعماله التصويرية مباشرة من (الجناح الغربي) وهو المبنى الواقع في غرب البيت الأبيض الأمريكي الذي توجد به مكاتب الرئيس وموظفيه، لكنه كان يرتكز على فرضية خيالية إسرائيلية عن وحدة سرية من نخبة من ضباط المخابرات والجيش تعاملت مع أزمات وطنية بدلا من السياسيين.

مشاهدة الفيديو 42:36

وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الثاني: حوار أم حرب

مساوم وعلماني

لكن لابيد تعلم المساومات السياسية وتغيير التحالفات. فبعد تحالف غير سعيد مع بنيامين نتنياهو، تعاون لابيد مع بينيت للإطاحة بالأول قبل عام على رأس تحالف متنوع بشكل غير مسبوق من أحزاب قومية وليبرالية وعربية.

وأبعد بذلك التحالف تيارات المعارضة من اليهود المتشددين التي طالما استهان به قادتها وأطلقوا عليه "ياهير"، وهي كلمة عبرية تعني "متعجرف"، في صورة من صور التلاعب بالألفاظ إسقاطا على اسمه الأول "يائير".

وللعوامل الوراثية حظ في ذلك، فوالده الراحل يوسف "تومي" لابيد كان أحد الناجين من المحرقة وأصبح سياسيا علمانيا وكان يشعر بالسعادة باستعداء الحاخامين. ولكن عند استحضار ذكرى لابيد الكبير عن الإبادة الجماعية النازية عندما دعا إلى اتخاذ موقف صارم من أعداء إسرائيل، كان يائير أقل حرصا على الانخراط في خلافات بين اليهود.

وقال في الأسبوع الماضي "النظام الإسرائيلي بحاجة إلى تغيير جدي وإصلاحات كبيرة.. ما نحتاج إليه اليوم هو العودة إلى مفهوم الوحدة الإسرائيلية.. عدم السماح لقوى الظلام بتمزيقنا من الداخل".

ولابيد متزوج وله ثلاثة أطفال، أحدهم مصاب بالتوحد وهو ما تحدث عنه علنا في حملته للدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في إسرائيل.

خ.س/أ.ح (رويترز)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة