من أصل ألماني ـ وفاة عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر

عن عمر ناهز 100 عام، توفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بعد مسيرة حافلة ارتبط اسمه فيه بمحطات تاريخية مهمة. كيسنجر لم يكن أحد أشهر وزراء خارجية أمريكا فحسب، بل وكان الوحيد حتى الآن المنحدر من أصول ألمانية.

توفي عملاق الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام، بحسب ما أعلنت مؤسسته. وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

وأعلنت المتحدثة باسم وكالة الاتصالات التي تمثل شركته الاستشارية "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، وفاة كيسنجر، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأمريكية في منزله. ويعد كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المتخصص في الدبلوماسية السرية، شخصية مميزة في السياسة الأمريكية. ولكن منتقديه اتهموه بأنه عديم الضمير ومهووس بالسلطة. ومن أبرز نجاحاته إعادة التقارب بين الولايات المتحدة والصين مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وقد ولد هاينز الفريد كيسنجر في ولاية بافاريا الألمانية عام .1923 وكان يبلغ من العمر15 عاما عندما فر والداه اليهوديان معه إلى نيويورك خوفا من ملاحقة اليهود في ألمانيا. وبعد انتهاء المدرسة والخدمة العسكرية، درس كيسنجر في هارفارد، التي قام بالتدريس فيها لاحقا. وخلال عام 1969، عينه الرئيس الأمريكي حين ذاك ريتشارد نيكسون مستشارا أمنيا، وبعد ذلك وزيرا للخارجية. وقد كان السياسي الأبرز في واشنطن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

ومن أبرز إنجازاته الإعداد لزيارة نيسكون للصين في عام .1972 وقد سافر كيسنجر إلى بكين في مهمة سرية للتمهيد لزيارة نيكسون وتطبيع العلاقات. وأصبح كيسنجر يعرف بأنه مهندس إعادة التقارب بين أمريكا والصين.

وناقش كيسنجر معاهدات نزع السلاح واتفاقيات السلام، وأصبح نجما إعلاميا تقريبا. مع ذلك، ترك كيسنجر بصمته في الكثير من الجوانب المثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية.

"العالم فقد دبلوماسيا مميزا"

ويؤثر على إرثه دوره في القصف السري لكمبوديا والاتهامات المتعلقة بدوره في الانقلاب العسكري في تشيلي .1973 كما أن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان كيسنجر سعى بالفعل لانهاء الحرب الفيتنامية، أم عمل على إطالتها من أجل زيادة فرص إعادة انتخاب نيكسون.

من جهته أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بكيسنجر بعد وفاته وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية على نحو لم يفعله سوى قليلون آخرون ... جهده لأجل الصداقة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا كان كبيرا". وأضاف شولتس أن كسينجر "ظل مرتبطا دائما بوطنه الألماني" مؤكدا أن العالم فقد دبلوماسيا مميزا.



ا.ف/ ع.ج. م (أ.ف.ب، د.ب.أ)