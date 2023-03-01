 من أجل مظهر أجمل.. طرق لإخفاء آثار الجروح الملتئمة في الجسم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.03.2023

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صحة

من أجل مظهر أجمل.. طرق لإخفاء آثار الجروح الملتئمة في الجسم

لا يمكن التخلص من الندوب بشكل تمام، لكن هناك بعض العلاجات الطبية المتاحة التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهورها. سواء لدى الأطباء المختصين أو باستخدام العلاجات المنزلية، ينصح ببدء العلاج في وقت مبكر.

ينصح ببدء العلاج مبكراً للتخفيف من ظهور الندبات!

ينصح ببدء العلاج مبكراً للتخفيف من ظهور الندبات!

عندما تتضرر الطبقة الثانية من الجلد أو ما يعرف بـ "الأدمة"، يصنع الجسم ألياف الكولاجين لإصلاح الضرر. مما يؤدي إلى تكون ندوب تختلف بحجمها ولونها، كما تشرح الدكتورة دوروثيا سادلو، أخصائية الأمراض الجلدية في دوسلدورف في مجلة "ستايل بوك".

مختارات

وتوصي الطبيبة في بدء علاج الندوب في وقت مبكر من تكونها، حتى يمكن الحصول على نتائج أفضل: "على المرء العناية ببشرته أثناء التئام الجرح مع التأكد من إغلاقه بشكل آمن ونظافته تجنباً للعدوى ". وتابعت "بعد إغلاق الجرح، يمكن تدليك الندبة بانتظام باستخدام مراهم مغذية وحمايتها من أشعة الشمس المباشرة وكذلك من التأثيرات الخارجية المهيجة".

التخلص من الندوب لدى المختصين!

وكشفت أخصائية الأمراض الجلدية، دوروثيا سادلو عن طرق إزالة الندبة من قبل الأطباء المختصين:

ـ الوخز بالإبر الدقيقة: هذه الطريقة يمكن استخدامها على عدة أنواع من الندوب. أثناء هذا العلاج تخترق الإبر الدقيقة الجلد، مما يؤدي إلى إنشاء قنوات دقيقة و يحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على إعادة هيكلة الجلد والتقليل من ظهور الندوب.

ـ الليزر الاستئصالي: هو إجراء لإزالة الطبقات السطحية من الأنسجة بدقة من أجل تنعيم البشرة وتحفيز تجديد الأنسجة. مما يقلل بشكل كبير من ظهور الندوب من خلال إعادة تسطيح مكان الندبة وتقليل الاحمرار وتخفيف الألم والحكة.

ـ التقشير الكيميائي: يمكن استخدامه في علاج الندوب الطفيفة. يعمل على تحسين مظهر ندبات حب الشباب على وجه الخصوص، لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد القديم. وتقول سادلو أن هذا العلاج مناسب أكثر للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

ـ حقن الكورتيكوستيرويد: فعالة في علاج الندوب السميكة للغاية ولا يمكن استخدامها على السطحية منها لأنها قد تسبب فجوة دائمة. يتم حقنها مباشرة في نسيج الندبة لشدها وتخفيف الحكة والاحمرار والحرق التي يمكن أن تسبب بندوب.

الطرق الأسرع التي تلتئم بها الجروح

ـ ديرمافيلرز: هي مواد شبيهة بالهلام يتم حقنها تحت الجلد. تتكون في الغالب من حمض الهيالورونيك، الموجود أيضاً في الجسم. الطريقة مناسبة لملء الندبات، على سبيل المثال إذا كان لديك ندوب عميقة نتيجة حب الشباب.

ـ تقشير الجلد: تستخدم بشكل أساسي في علاج ندبات حب الشباب المتراجعة بشدة. يتم إدخال إبرة صغيرة في الجلد تخفف من ندبة حب الشباب. يمكن أن يكون هذا العلاج فعالًا بشكل خاص للندوب المتدلية أو المرتفعة. مما يسمح بشد وتنعيم البشرة.

ـ علاج ندوب حب الشباب: هذه الطريقة هي أداة جراحية تتناسب مع حجم الجرح. ويتم التخلص من الندوب المزعجة باستخدام هذه الأداة ثم خياطتها.  وتعتبر هذه واحدة من أفضل الطرق لإزالة الندوب العميقة بشكل انتقائي.

طرق علاجية في المنزل

في المقابل قدمت إخصائية الأمراض الجلدية، بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على تقليل ظهور الندوب:

هلام وضمادات السيليكون: عبارة عن مواد هلامية ناعمة ومرنة تُباع دون الحاجة إلى وصفة طبية مثل ضمادة ذاتية اللصق. ما عليك سوى غسل اللاصقات بعد الاستخدام وإعادة استخدامها لمدة تصل إلى 3 أشهر. تساعد على تنعيم الجلد وتنعيم الجرح. وينصح باستخدم هذه الطريقة فقط على الجلد الذي يتماثل للشفاء، ويحذر من استخدامها على الجروح المفتوحة.

المراهم الطبية: يمكن أن تكون المراهم التي تصرف بوصفة طبية أكثر فعالية من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. غالباً ما تحتوي المنتجات الطبية على مادة ريتينويد قوية أو الستيرويد الموضعي الذي يقلل من الحكة والتورم.

التدليك: يمكن أن يؤدي التدليك المنتظم واللطيف باستخدام هلام الصبار أو زيت جوز الهند على سبيل المثال إلى تحسين التئام الجروح وتخفيف ظهور الندبات. كما أن هناك بكرات تدليك صغيرة خاصة تزيد من فعالية هذه الطريقة.

إ.م/ أ.ح

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    الكاتب: ابتسام فوزي/ف.ي