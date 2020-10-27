من أجل صحة أفضل.. وصفات مفيدة بالزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ القدم كعلاج رسمي وشائع في آسيا والهند، كما تم استخدامه في الصين منذ أكثر من ألفي عام كمساعد على الهضم، ولعلاج حالات التهاب المفاصل والمغص. وبالإضافة إلى هذه الاستعمالات العلاجية، احتل الزنجبيل مكانة كبيرة حول العالم كأحد التوابل الأكثر انتشاراً واستخداماً، وعلى أنه العلاج الشافي لنزلات البرد.

ويحتوي الزنجبيل على عناصر غذائية مهمة فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والصوديوم والسيلينيوم، لذلك قمنا بتجميع وصفات الزنجبيل الصحية التي يمكن أن تساعد في العديد من الأمراض، وذلك بحسب ما نشر على موقع بيلد دير فراو الألماني.

الزنجبيل لمكافحة برد الأطراف

يساعد حمام القدم بالزنجبيل في تدفئة الأطراف بسرعة في أوقات البرد. ولحمام القدم بالزنجبيل، نحتاج إلى حوالي 70 غراما من الزنجبيل الطازج مقطعة إلى شرائح رقيقة، ونضيف له الماء الدافئ. فبالإضافة إلى طرد البرد من القدمين يعمل الزنجبيل على منع الاصابة بالبرد. ينصح الخبراء بغسل الساقين بالماء البارد لثوان معدودة بعد الحمام الدافئ من أجل حركة أفضل للدم في الجسم.

لمنع الزكام

يضاف الزنجبيل الطازج للماء الدافئ، ويخلط معه نصف ملعقة صغيرة من العسل مع بعض أوراق الريحان المفرومة ناعما، ورشة فلفل أسود صغيرة. تترك المكونات لمدة 10 دقائق حتى تمتزج جيدا وتشرب عدة مرات باليوم. تساعد الوصفة على مكافحة البرد والزكام، وطرد البلغم.

الزنجبيل للعلاج من الصداع

إذا كنت تعاني من الصداع، فإن زيوت الزنجبيل الأساسية ستساعدك على طرد الألم. يتم بشر الزنجبيل، ويتم الضغط على اللب بقطنة من أجل امتصاص زيت الزنجبيل، ثم أضف القليل من زيت الزيتون ودلك منطقة الألم في الرأس. تعمل الزيوت على تخفيف آلام الصداع بطرق طبيعية وبدون مواد كيماوية.

ينصح باستخدام العسل مع الزنجبيل

الزنجبيل لالتهاب الحلق

يطهر الزنجبيل الحلق والبلعوم ويخفف التهاب الحلق بسرعة. من أجل ذلك ضع القليل من قطع الزنجبيل الطازج وأضف عليها الماء الدافئ وعصير الليمون. ومن الأفضل جعل الزنجبيل يغلي مع الماء قبل إضافة الليمون من أجل تأثير أفضل، ضع بعض العسل لتحلية شاي الزنجبيل بحسب الرغبة.

ماء الزنجبيل من أجل صحة أفضل

في الشتاء يقل طلب الجسم للماء، وهو ما قد يسبب لنا الشعور بالتعب، وبعض الآلام، لذلك يلجأ البعض لاضافة قطع زنجبيل إلى الماء الدافئ وتترك في قارورة. يشجع ذلك على شرب الماء وإضافة طعمة منكهة خفيفة لمن لا يحبون شرب الماء. لا تضف الكثير من الزنجبيل حتى لا يصبح طعم الماء لاذعا.

الزنجبيل ضد توتر الرقبة

ذا كنت تعاني من توتر في الرقبة، فإن مرهمنا الدافئ بالزنجبيل والقرفة سيساعدك. قطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة وأضف عليها بعض القرفة المطحونة وبعض الزيت نباتي. أضف القليل من اللانولين والذي يعرف أيضا باسم دهن الصوف أو شمع الصوف. يحرك على النار لمدة 30 دقيقة ثم اتركه يبرد. تدهن الرقبة والأكتاف بهذه المادة وتساعد على التخلص من التشنجات.

الزنجبيل تضعف فاعليته بعد سنتين؛ لأنه يصاب بالتسوس لرطوبة فيه ولحفظ الزنجبيل أطول فترة ممكنة يخزن في أماكن غير مغطاة مع نبات الزعتر الذي تغطيه به ويمكن حفظه بوضعه في فلفل أسود أو في مكان تكون فيه درجة الحرارة أقل من ستة درجات مئوية.

ع.أ.ج/ أ.ح