من أجل "سيارات أكثر أمانا".. بوش ومايكروسوفت يعلنان التعاون

تنوي شركتا بوش ومايكروسوفت تعزيز التعاون بينها لتطوير سيارات أكثرا أمانا وذلك عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. مما يساهم في توفير حماية أفضل على الطرق.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "بوش" الألمانية متعددة الجنسيات، ستيفان هارتونج، اليوم الأربعاء (28 فبراير/شباط 2024)، أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين بوش ومايكروسوفت اتفقتا على العمل معا من أجل سيارات أكثر أمانا، بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للشركتين، سيسمح استخدام الذكاء الاصطناعي للسيارات بتقييم المواقف في المستقبل، والتصرف وفقا لذلك، وبالتالي توفير حماية أفضل على الطرق.

وقالت تانيا روكيرت، العضو بمجلس إدارة بوش، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو "محفز للابتكار" ويمكن أن يغير الصناعة، على غرار اختراع الكمبيوتر.

ويشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بإنشاء محتوى جديد بشكل مستقل لا يمكن تمييزه تقريبا عن الأعمال البشرية، بل قد يتفوق عليها.

وأضافت روكيرت أن الذكاء الاصطناعي في السيارات يمكن أن يساعد في تقييم حالة المرور بشكل أفضل من خلال المعرفة السياقية، على غرار السائق البشري ذي الخبرة.

وتتيح هذه الشراكة لشركة بوش إمكانية الحصول على تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أوبن أيه آي"، شريكة مايكروسوفت.

من ناحية أخرى، تتمتع شركة البرمجيات أيضا بقدرة حوسبة تكفي لتشغيل حسابات الذكاء الاصطناعي المعقدة على أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء.

وتستطيع ميكروسوفت بدورها أن تستفيد من الكم الهائل من البيانات مجهولة المصدر التي تولدها أجهزة الكمبيوتر الملحقة بسيارات بوش.

يذكر أن شركة بوش كانت قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عزمها إلغاء المئات من الوظائف في قسم الأدوات الكهربائية التابع لها بحلول نهاية 2026. وذكرتبوش أن تغير السوق ومتطلبات العملاء من بين أسباب الإلغاء المقرر للوظائف.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)