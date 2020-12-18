 من أجل توزيع عادل للقاحات.. مبادرة لتوفير ملياري جرعة للدول الفقيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2020

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أخبار

من أجل توزيع عادل للقاحات.. مبادرة لتوفير ملياري جرعة للدول الفقيرة

وفرت مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لمشاركة لقاحات كورونا بشكل عادل بين الدول الفقيرة والغنية ما يقرب من ملياري جرعة وسيتم تقديمها إلى 92 دولة نامية، وتعادل هذه الحصة متوسط حجم المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.

لقاحات كوفيد-19

أولى لقاحات كوفيد-19 ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي الجمعة (18 كانون الأول/ديسمبر 2020) إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "ضمنت الحصول على قرابة ملياري" جرعة حتى الآن.

مختارات

تعمل شركات الأدوية في العالم تحت ضغط شديد من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لكن هذا السباق المحموم يخفي معركة ضارية على الربح دون أخذ صحة مئات الملايين بعين الاعتبار، لماذا تسير الأمور هكذا وأين تكمن المشكلة؟

كشف وزير الصحة الألماني عن الفئات التي ستستفيد أولا من التطعيم ضد فيروس كورونا، منوها إلى أن "حماية الأضعف" هو الهدف الأول من التطعيم، وأن المرحلة الأولى منه ستستغرق من شهر إلى شهرين.

أكد وزير التنمية الألماني على ضرورة التوزيع العالمي العادل للقاح كورونا بما في ذلك في الدول النامية والفقيرة كشرط "للانتصار" على الفيروس، مؤكدا أن بلاده توسع لذلك نطاق البرامج الحالية للقاحات عبر التحالف العالمي للقاحات.

ويأتي هذا الإعلان فيما أطلقت دول عدة في الأيام الأخيرة حملاتها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأعلنت منظمة الصحة وتحالف غافي في بيان أنه بات ممكناً "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ إن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم خلال الفصل الأول من العام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة". وستُجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الربع الثاني من العام 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20% من المواطنين في الدول المشاركة قبل نهاية العام ، وفق ما جاء في البيان. وأضاف "إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية المواطنين الأكثر ضعفاً في العالم كله". وسيتمّ في العام 2022 توفير جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.

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الأمريكيون والألمان "طبخوا" لقاح "فايزر – بيونتيك"، والبريطانيون أول من "ذاقه"

وأشارت المنظمتان الشريكتان إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافقة الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول. وحتى الآن، جرى توقيع اتفاقات مع ثلاثة مختبرات هي أسترازينيكا ونوفافاكس وسانوفي-جي إس كاي، التي لم تحصل لقاحاتها بعد على ترخيص من السلطات المعنية. لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الجمعة توقيعها اتفاقاً مع شركة الأدوية العملاقة "جونسون أند جونسون" الأميركية، يشمل 500 مليون جرعة من لقاحها "جانسن" الذي لم يحصل بعد على الترخيص.

وتجري منظمة الصحة العالمية أيضاً محادثات مع "فايزر" التي حصل لقاحها على الترخيص في عدة دول، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.أما بالنسبة للقاح موديرنا، التي تجري معها المنظمة أيضاً مفاوضات، فهو على طريق الترخيص في الولايات المتحدة. وقال غيبريسوس "وصول اللقاحات يتيح لنا رؤية الضوء في نهاية النفق". وأضاف "لا يمكن أن نضع حداً فعلياً للوباء ما لم نفعل ذلك في كل مكان وفي آن واحد، ما يعني أنه من المهم تلقيح بعض الأشخاص في كل الدول، بدلا من تلقيح كافة الأشخاص في بعض الدول".

وتؤكد منظمة الصحة وشركاؤها أيضاً أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التمويلات التي تتلقاها. وأوضح البيان "بفضل الدعم السخي للجهات المانحة المستقلة، من القطاع الخاص وفاعلي الخير"، حققت آلية كوفاكس "هدفها الطارئ من التمويلات لعام 2020، أي مليارا دولار"، لكن لا يزال يتعين جمع 4.6 مليارات إضافية في عام 2021.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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بدأت لقاحات كورونا في الولايات المتحدة وكندا 14.12.2020

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن أمله في أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية (إيما) تصريحا للقاحات كورونا بأسرع ما يمكن. وأضاف أن الحكومة الاتحادية جاهزة لإعطاء اللقاحات بمجرد صدور التصريح. وكانت قد وافقت من قبل بريطانيا والكويت وكندا على استخدام لقاح بايونتيك/ فايزر فيما بدأت الولايات المتحدة اليوم حملة التطعيم بلقاح الامريكي الالماني المضاد لكورونا.

Deutschland | Coronakrise: Krankenhaus in Leipzig

كورونا.. ألمانيا تسجل ثاني أعلى مستوى وفيات يومية 18.12.2020

أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن خطتها لتحديد أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه.

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