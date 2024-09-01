تعمل منير غايدي بدافع من شغفها بكشف القصص الجذابة عن الشرق الأوسط. منذ مغادرتها موطنها إيران، درست وعملت في إيطاليا والمجر وألمانيا، وأوجدت التزامًا بغرس منظور عالمي في كتاباتها. بدأت رحلة منير الصحفية بسنوات من العمل الحر، سافرت خلالها عبر الشرق الأوسط بحثًا عن القصص الإنسانية وراء العناوين الرئيسية.

كتبت لعشرات الهيئات الإعلامية الدولية، ومنها صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية و"إل باييس" الإسبانية و"الجزيرة" القطرية ومجلة "ذا بروغريسف" الأمريكية. وأجرت أبحاثًا في جامعة كولونيا وجامعة أوروبا المركزية في هنغاريا حول القضية الكردية. وهي شغوفة بالقصص التي تستكشف حقوق الأقليات وتعقيدات القومية والجغرافيا السياسية.