  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
DW-Mitarbeiterin Monir Ghaedi
صورة من: Philipp Böll/DW

منير غايدي

تكتب في القضايا الراهنة وسياسة الشرق الأوسط

تكتب منير في سياسة منطقة الشرق الأوسط ومجتمعاتها. ويغطي عملها في DW طيفا واسعا من القضايا الراهنة، ويُقصد بذلك المواضيع التي تتصدر عناوين أخبار العالم أو تلك التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعمل منير غايدي بدافع من شغفها بكشف القصص الجذابة عن الشرق الأوسط. منذ مغادرتها موطنها إيران، درست وعملت في إيطاليا والمجر وألمانيا، وأوجدت التزامًا بغرس منظور عالمي في كتاباتها. بدأت رحلة منير الصحفية بسنوات من العمل الحر، سافرت خلالها عبر الشرق الأوسط بحثًا عن القصص الإنسانية وراء العناوين الرئيسية.

كتبت لعشرات الهيئات الإعلامية الدولية، ومنها صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية و"إل باييس" الإسبانية و"الجزيرة" القطرية ومجلة "ذا بروغريسف" الأمريكية. وأجرت أبحاثًا في جامعة كولونيا وجامعة أوروبا المركزية في هنغاريا حول القضية الكردية. وهي شغوفة بالقصص التي تستكشف حقوق الأقليات وتعقيدات القومية والجغرافيا السياسية.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من منير غايدي

موضوعات من منير غايدي

دمار بعد قصف حزب الله في العمق الإسرائيلي

DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل

DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل

في إطار الحرب بين حزب الله وإسرائيل تدور حرب أخرى على الإنترنت وشبكات التواصل. فريق DW تتحقق فرز الغث من السمين.
سياسة٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
جهاز اتصال لاسلكي من نوع "ووكي توكي" انفجر في أحد منازل لبنان.

DW تتحقق: هل انفجرت هواتف وحواسيب وألواح شمسية في لبنان؟

DW تتحقق: هل انفجرت هواتف وحواسيب وألواح شمسية في لبنان؟

تم تداول صور خادعة وادعاءات زائفة بالإنترنت بعد مقتل عشرات وإصابة آلاف من أعضاء حزب الله والمدنيين بانفجار أجهزة اتصال.
سياسة٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
أثارت المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمال عنف ارتكبتها الجماعات اليمينية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

DW تتحقق: تزايد نظريات المؤامرة ضد المسلمين

DW تتحقق: تزايد نظريات المؤامرة ضد المسلمين

يعمل اليمين المتطرف في أوروبا على نشر نظريات المؤامرة ضد المسلمين مستغلا بعض الحوادث. DW تكشف زيف تلك المزاعم.
سياسة١١ سبتمبر ٢٠٢٤
DW تتحقق من المعلومات

DW تتحقق: حاملة الطائرات روزفلت ليست في طريقها للشرق الأوسط

DW تتحقق: حاملة الطائرات روزفلت ليست في طريقها للشرق الأوسط

تنتشر على الإنترنت ادعاءات كاذبة بشأن تحركات عسكرية وسط التوترات بين إسرائيل وحزب الله. DW قامت بالتحقق من صحة بعضها.
سياسة٢٨ يونيو ٢٠٢٤
داخل وحدة للعناية المركزة في ألمانيا

الأطباء الأجانب في ألمانيا.. عراقيل مستمرة رغم الحاجة لهم

الأطباء الأجانب في ألمانيا.. عراقيل مستمرة رغم الحاجة لهم

تحاول ألمانيا جاهدة جلب يد عاملة متخصصة في المجال الطبي. لكن العراقيل البيروقراطية تصعب إدماجهم في سوق العمل.
مجتمع٢١ أبريل ٢٠٢٤
أسفر الهجوم الدموي عن مقتل ما لا يقل عن 133 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين

تبنى هجوم موسكو.. ماذا نعرف عن تنظيم "داعش- خراسان"؟

تبنى هجوم موسكو.. ماذا نعرف عن تنظيم "داعش- خراسان"؟

تبنى "داعش- خراسان" الهجوم الإرهابي على الحفل الموسيقي في موسكو، وهو ما أكدته واشتطن وبرلين، في حين شككت به موسكو.
سياسة٢٥ مارس ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية