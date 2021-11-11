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منوعات

منوعات

Eine Jeckin feiert mit medizinischer Maske und Kostüm beim Auftakt der Karnevalssession auf dem Heumarkt. Der 11.11. wird dieses Jahr wieder unter Corona-Bedingungen in Präsenz gefeiert. Allerdings gilt das in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf nur für Geimpfte und Genesene. +++ dpa-Bildfunk +++

رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها 11.11.2021

بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.

breakfast : home made yogurt with oat flakes in bowl on wooden table

احذر بدء يومك بتناول الموز! 11.11.2021

يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
Frau kauft im Bioladen ein © Robert Kneschke #46552102

نصائح من أجل تغذية صحية وصديقة للبيئة 10.11.2021

تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
01.03.2021, Berlin. Ein Rotkehlchen (Erithacus rubecula) sitzt auf einem Zweig in der Abendsonne und singt aus voller Kehle. Foto: Wolfram Steinberg/dpa

باحثون يحذرون.. "غناء الطيور" صار أكثر هدوءا ورتابة ! 09.11.2021

خلص باحثون إلى أن أصوات الطيور صارت أهدأ بسبب عوامل طبيعية وبشرية. ويحذر خبراء من تأثير ذلك على الصحة العقلية للبشر. كيف ذلك؟
Befruchtung einer Eizelle, Grafische Darstellung, 3D Animation, Computeranimation, Symbolbild Fecundation © Sashkin #35780004 - Fotolia.com, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 03.05.2012

زوجان أمريكيان يرفعان دعوى بسبب استبدال بويضتهما المخصبة 09.11.2021

قدم زوجان من لوس أنجليس شكوى ضد عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر بعدما تبيّن أن بويضتهما المخصبة أبدلت بأخرى وأن مولودهما هو تالياً من بويضة لعائلة أخرى. لكن ما مصير الطفلين؟
People's Postcode Lottery Gala. George and Amal Clooney, representing the Clooney Foundation for Justice, arrive at the People's Postcode Lottery charity gala at the McEwan Hall in Edinburgh. URN:41781106 |

لماذا يعارض جورج كلوني نشر صور طفليه من اللبنانية أمل علم الدين؟ 06.11.2021

أعلن النجم جورج كلوني عدم رغبته بنشر صور توأمه من المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وتواصل مع وسائل إعلام مختلفة يطالبهم بوقف نشر أي تفاصيل حول أطفاله، فما علاقة عمل زوجته بالأمر؟
Sandra Wood inquest. Tunbridge Wells Hospital in Pembury, Kent, as a coroner blasted a hospital over its failure to send grandmother Sandra Wood for a potentially life-saving CT scan amid its "highly unsatisfactory" weekend arrangements. Picture date: Wednesday February 10, 2016. North west Kent senior coroner Roger Hatch said Sandra Wood, 69, died of natural causes "as a consequence of the failure by Tunbridge Wells Hospital to correctly diagnose and treat her". See PA story INQUEST Weekend. Photo credit should read: Gareth Fuller/PA Wire URN:25481091

الصدفة توقع بذئب بشري اغتصب عشرات الأموات في بريطانيا 05.11.2021

على مدى 34 عاماً، كان ديفيد فولر كالشبح. جرائم قتل واغتصاب متعددة وصلت إلى الموتى في مشرحة إحدى المستشفيات، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه. لكن الصدفة قادت رجال التحقيق للعثور عليه بعد كل هذه السنين.
A Syrian child stands in the snow in a refugee camp in the town of Arsal in the Lebanese Bekaa valley on December 13, 2013. Thousands of Syrian refugees living in makeshift camps in Lebanon were weathered a winter storm that brought snow, rain and freezing temperatures to the country. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

"يوتيوبر" يجمع مليون دولار من أجل النازحين السوريين 04.11.2021

نجاح باهر حققتها حملة تبرع عبر البث المباشر أطلقها أحد أبرز المؤثرين العرب في موقع "يوتيوب". وتمكن صانع المحتوى الملقب بـ"أبو فلة" من جمع مليون دولار خلال بث مباشر دام 28 ساعة.
A camel stands next to an installation by Italian artist Lorenzo Quinn, entitled Together, facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021. Art D'Égypte launched its 4th annual exhibition entitled Forever Is Now 2021, the first international art exhibition to take place at the Giza Pyramids and the surrounding Giza Plateau. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة 04.11.2021

"الأبد هو الآن" معرض فني دولي يُنظم في منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة، التي تعود لـ 4500 عام وتعد إحدى عجائب المصريين القدماء. المعرض يعد الأول من نوعه، حيث قام فنانون بعرض أعمال فنية في رمال الصحراء.
30.101.2021 A man takes a picture of a mural honoring the late Diego Maradona in Santa Clara del Mar, Argentina, Saturday, Oct. 30, 2021, on the birth day of the soccer legend who died on Nov. 25, 2020 at the age of 60. (AP Photo/ Vicente Robles)

منزل وسيارتان ألمانيتان ورسالة كاسترو.. إرث مارادونا يباع في مزاد 03.11.2021

بعدما احتفل عشاقه بعيد ميلاده الـ61 السبت الماضي، أصدرت محكمة أرجنتينية قرارا بعرض ممتلكات للبيع في المزاد تعود لأسطورة الكرة الراحل مارادونا من أجل سداد ديونه، ولن يوزع عائد المقتنيات على الورثة.

Der Hamburger Kaffeeroester Tchibo bietet seit neuestem ein Leih-Modell fuer Kleidung aus (Foto vom 26.01.2018: eine Mutter packt ein Paket von Tchibo mit Leihkleidung fuer ihr Kinder aus. Auf dem Monitor die Webseite tchibo-share.de) Seit letzter Woche koennen Kunden Kinderkleidung auch mieten statt kaufen. Umweltschuetzer sind angetan, denn die Textilindustrie zaehlt zu den grossen Umweltsuendern. Nach einem Monat Mindestmietzeit wird tagesgenau abgerechnet. Und: Die Sachen koennen auch dreckig oder kaputt zurueck - das Unternehmen gibt eine Rund-um-sorglos-Garantie . Kern der Idee sei der Umweltschutz, sagt Tchibo-Sprecherin Sandra Coy. (Siehe epd-Bericht vom 29.01.2018) Der Grosshaendler Tchibo verleiht im Internet Kinderkleidung *** The Hamburg coffee roaster Tchibo has recently a rental model for clothes from a photo of the 26 01 2 Copyright: epd-bild/MaikexGloeckner

ابتكار تقنية لتجربة الثياب "افتراضيا" عند التسوق الإلكتروني 03.11.2021

من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.

16.01.2002 ARCHIV - 16.01.2002, Australien, Kiribati: HANDOUT - Wolken schweben am 16.01.2002 über dem zum pazifischen Inselstaat Kiribati gehörenden Atoll Kiritimati. Kleine Inselstaaten sind durch einen steigenden Meeresspiegel vom Klimawandel unmittelbar betroffen. Foto: NASA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

كشفتها خرائط غوغل.. ما سر الجزيرة السوداء وسط المحيط الهادي؟ 03.11.2021

إنها جزيرة مهجورة تحاك حولها الأساطير، فمن قائل إنها ثقب أسود يبتلع كل ما يقترب منها إلى قائل إنها مشروع سري أو عسكري وحتى من يقارنها بمثلث برمودا، فما هو سر جزيرة "فوستوك".

Best of Länder: Norwegen Platz 2 Dramatic granite peaks of Lofoten Wall and Reinebringen reflected in water beside fishing village of Reine.

أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022 02.11.2021

تسببت جائحة كورونا في وقف حركة السياحة حول العالم، لكن يأمل الكثيرون من محبي السفر في حزم حقائبهم العام المقبل. مؤسسة "لونلي بلانيت" أعدت قائمة بأجمل ثلاث مدن وثلاث مناطق وثلاث دول كأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022.
A French archaeologist and his co-workers carefully clean the pottery to examine the findings known to be from Dadan and Lihyan civilisation dated back to the second half of the first millennium BC, in Al-Ula, Saudi Arabia October 30, 2021. Picture taken October 30, 2021. REUTERS/Ahmed Yosri

"ممالك منسية" تجتذب علماء الآثار إلى صحراء السعودية 02.11.2021

يبدو أن صحراء السعودية تخفي الكثير من الأسرار التاريخية التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. علماء آثار يعملون على استخراج آثار مملكتي دادان ولحيان القديمتين، وفك ما يحيط بهما من غموض.
Ein Untersuchungszimmer mit einem Untersuchungsstuhl, aufgenommen am 18.07.2016 im Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Das Untersuchungszimmer wird auch vom «Desert Flower Center» benutzt, einer Einrichtung im Krankenhaus, die Frauen mit verstümmelten Genitalien chirurgisch und psychologisch versorgt. Foto: Wolfram Kastl/dpa (zu dpa ««Geheimbünde» - Der Kampf gegen Genitalverstümmelung in Deutschland» vom 19.07.2016) | Verwendung weltweit

اتهام طبيب في ألمانيا بتشويه الأعضاء التناسلية لزوجته 31.10.2021

يواجه طبيب نساء في شمال ألمانيا اتهاما بتشويه الأعضاء التناسلية لزوجته أثناء رحلة شهر العسل تحولت إلى مأساة. الزوجة قررت رفع دعوى أمام القضاء الألماني بعد أن لجأت للصمت خوفا!
STOCKHOLM 20170823?Artist and writer Margareta Magnusson is seen posing for the photographer in her home in Stockholm, Sweden. Mrs Magnusson have written a book called ?Döstädning?. Döstädning, which means to sort our unnecessary belongings before death. ?Dö? meaning to die and ?städning? meaning clean?Foto: Stina Stjernkvist / TT kod 11610

داستانينغ.. عادة سويدية غريبة لترتيب المنزل استعداداً للموت 31.10.2021

يعكف كبار السن في السويد على توضيب منازلهم لأيام طويلة، إذا شعروا بدنو أجلهم لكي تكون لهم ذكرى طيبة لدى ذويهم. هذه العادة السويدية القديمة المسماة "داستانينغ" باتت تنتشر في أنحاء العالم.
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