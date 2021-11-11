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منوعات
بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.
يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
خلص باحثون إلى أن أصوات الطيور صارت أهدأ بسبب عوامل طبيعية وبشرية. ويحذر خبراء من تأثير ذلك على الصحة العقلية للبشر. كيف ذلك؟
قدم زوجان من لوس أنجليس شكوى ضد عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر بعدما تبيّن أن بويضتهما المخصبة أبدلت بأخرى وأن مولودهما هو تالياً من بويضة لعائلة أخرى. لكن ما مصير الطفلين؟
أعلن النجم جورج كلوني عدم رغبته بنشر صور توأمه من المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وتواصل مع وسائل إعلام مختلفة يطالبهم بوقف نشر أي تفاصيل حول أطفاله، فما علاقة عمل زوجته بالأمر؟
على مدى 34 عاماً، كان ديفيد فولر كالشبح. جرائم قتل واغتصاب متعددة وصلت إلى الموتى في مشرحة إحدى المستشفيات، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه. لكن الصدفة قادت رجال التحقيق للعثور عليه بعد كل هذه السنين.
نجاح باهر حققتها حملة تبرع عبر البث المباشر أطلقها أحد أبرز المؤثرين العرب في موقع "يوتيوب". وتمكن صانع المحتوى الملقب بـ"أبو فلة" من جمع مليون دولار خلال بث مباشر دام 28 ساعة.
"الأبد هو الآن" معرض فني دولي يُنظم في منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة، التي تعود لـ 4500 عام وتعد إحدى عجائب المصريين القدماء. المعرض يعد الأول من نوعه، حيث قام فنانون بعرض أعمال فنية في رمال الصحراء.
بعدما احتفل عشاقه بعيد ميلاده الـ61 السبت الماضي، أصدرت محكمة أرجنتينية قرارا بعرض ممتلكات للبيع في المزاد تعود لأسطورة الكرة الراحل مارادونا من أجل سداد ديونه، ولن يوزع عائد المقتنيات على الورثة.
من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.
إنها جزيرة مهجورة تحاك حولها الأساطير، فمن قائل إنها ثقب أسود يبتلع كل ما يقترب منها إلى قائل إنها مشروع سري أو عسكري وحتى من يقارنها بمثلث برمودا، فما هو سر جزيرة "فوستوك".
تسببت جائحة كورونا في وقف حركة السياحة حول العالم، لكن يأمل الكثيرون من محبي السفر في حزم حقائبهم العام المقبل. مؤسسة "لونلي بلانيت" أعدت قائمة بأجمل ثلاث مدن وثلاث مناطق وثلاث دول كأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022.
يبدو أن صحراء السعودية تخفي الكثير من الأسرار التاريخية التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. علماء آثار يعملون على استخراج آثار مملكتي دادان ولحيان القديمتين، وفك ما يحيط بهما من غموض.
يواجه طبيب نساء في شمال ألمانيا اتهاما بتشويه الأعضاء التناسلية لزوجته أثناء رحلة شهر العسل تحولت إلى مأساة. الزوجة قررت رفع دعوى أمام القضاء الألماني بعد أن لجأت للصمت خوفا!
يعكف كبار السن في السويد على توضيب منازلهم لأيام طويلة، إذا شعروا بدنو أجلهم لكي تكون لهم ذكرى طيبة لدى ذويهم. هذه العادة السويدية القديمة المسماة "داستانينغ" باتت تنتشر في أنحاء العالم.
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