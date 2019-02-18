منع صاحب كتاب "في أيدي العسكر" من دخول مصر

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المصرية اعتقلت صحفيا يعمل لصالح نيويورك تايمز وطردته لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

وذكرت الوكالة أن تقارير صحفية ذكرت اليوم الثلاثاء (19 فبراير/ شباط ( 2019) أن مسئولي الأمن في مطار القاهرة احتجزوا مدير مكتب الصحيفة السابق في القاهرة ديفيد كيركباتريك لمدة سبع ساعات دون طعام أو ماء بعد مصادرة هاتفه المحمول، قبل إعادته إلى لندن.

هذا ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل السلطات الرسمية عن هذه الواقعة، وعن أسباب منع كيركباتريك من دخول مصر.

ويشار إلى أنه صدر في شهر آب/ أغسطس الماضي كتاب ليركباتريك عن الثورة المصرية بعنوان "في أيدي العسكر: الحرية والفوضى في مصر والشرق الأوسط". ويتهم كيركباتريك في كتابه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة البؤس والتطرف مرة أخرى إلى دولة وكانت لديها فرصة للتحول إلى الديمقراطية بعد ثورة يناير 201.

وتضيق السلطات المصرية الخناق على حرية الصحافة، حيث قالت لجنة حماية الصحفيين في آخر تقرير لها إن 25 صحفيا على الأقل مسجونون في مصر.

ي.ب/ أ.ح (أ ب)