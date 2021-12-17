 منع بث قناة ″روسيا اليوم″ على الأراضي الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منع بث قناة "روسيا اليوم" على الأراضي الألمانية

أعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا أنها حظرت بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين، على خلفية تصاعد التوتر بين الدول الغربية وموسكو بشأن أوكرانيا.

قناة روسيا اليوم

أعلنت المانيا أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية

قالت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا (زاك ZAK) إن بث محطة "روسيا اليوم" باللغة الألمانية، الذي بدأ في 16 كانون الأول/ديسمبر "يجب أن يتوقف"، لأنه لم يتم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الإعلام".

مختارات

وعلقت رئيسة المحطة مارغريتا سيمونيان على القرار الألماني بقولها إنه "هراء"، مضيفة أن المحطة "لن تتوقف عن البث" في ألمانيا.

وكانت محطة "روسيا اليوم - ألمانيا" حاولت عبر شركتها القابضة أن تتسجل في لوكسمبورغ لكنها لم تفلح. فاستخدمت ترخيصا تملكه في صربيا في إجراء لا تعترف به هيئة "زاك" الألمانية.

وسبق أن أوقف بث المحطة عبر الأقمار الاصطناعية في 22 كانون الأول/ديسمبر بطلب من ألمانيا. واعتبرت المحطة أن القرار الألماني "غير قانوني".

وبعد هذا القرار كانت برامج المحطة متوافرة فقط عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نقال، فيما علق موقع يوتيوب حسابها الألماني منذ اليوم الأول لإطلاقه.

وأعلنت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرار الألماني الجديد "الذي اتخذ لاعتبارات محض سياسية". وقال فلاديمير سولوفييف رئيسة نقابة الصحافيين الروس في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء إنألمانيا "تفعل كل شيء لحظر وجهة نظر بديلة".

وانطلق نشاط قنوات "روسيا اليوم"، التي تمولها الدولة الروسية، عام 2005 وقد تطور عبر محطات بث ومواقع إلكترونية بلغات عدة، لا سيما الانكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.

وأتى قرار الحظر في ألمانيا على خلفية توترات شديدة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا إذ يشتبه الغربيون بأن موسكو تريد غزو هذا البلد. ويعتبر منتقدو المحطة أنها تشكل أداة دعاية للكرملين في العالم وقد أثارت جدلا في دول عدة من بينها الولايات المتحدة فيما منعتها دول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا.

وتتخذ الشركة في موسكو مقرا وتحمل رخصة صربية للبث عبر الكابل والأقمار الاصطناعية مما يخولها البث في ألمانيا بموجب القانون الأوروبي على ما تؤكد. إلا أن هيئة "زاك" تعتبر أن الرخصة الصربية غير كافية لأن ما يبثه الفرع الألماني للمحطة تنتجه شركة مقرها في برلين ويستهدف "جمهورا ألمانيا".

مشاهدة الفيديو 02:05

حظر قنوات روسيا اليوم على يوتيوب يسبب خلافاً دبلوماسياً بين موسكو وبرلين

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)

مواضيع ذات صلة

Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

السلطات الألمانية تبدأ إجراءات رسمية ضد قناة "روسيا اليوم" 17.12.2021

عقب إطلاقها برنامجا بالألمانية، بدأت السلطات الألمانية إجراءات ضد قناة "آر تي" الروسية، التي تتهم في الغرب بالدعاية للكرملين. وبعد ساعات من بدء البث حظر "يوتيوب" القناة الجديدة، الأمر الذي وصفته موسكو بالرقابة "المدمرة".

Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, spricht bei einem Interview in der Russischen Botschaft in Berlin.

موسكو تهدد بالرد على القيود المفروضة على قناة "آر تي" في ألمانيا 02.01.2022

أعلن السفير الروسي في ألمانيا أن بلاده سترد على القيود التي تم فرضها على قناة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا، ملوحا بـ"خيارات مختلفة" نحو "الصحفيين الألمان في روسيا"، ولم يستثن من ذلك محطة "دويتشه فيله" الألمانية.

US President Joe Biden speaks from the Treaty Room in the White House on April 14, 2021 in Washington, DC, about the withdrawal of the remainder of US troops from Afghanistan. - President Joe Biden announced Wednesday it's time to end America's longest war with the unconditional withdrawal of troops from Afghanistan, where they have spent two decades in a bloody, largely fruitless battle against the Taliban. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

بايدن ينوي إرسال مزيد من الجنود لدعم قوات الأطلسي في أوروبا 02.02.2022

تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، تركيز القوات الجديدة سيكون في بولندا ورومانيا وألمانيا.