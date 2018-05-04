نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منع التدخين

اعتمدت غالبية دول العالم تشريعات وقوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة بسبب مضاره الخطيرة على الصحة. وجاء هذا المنع بعد جدل دام سنوات طويلة بسبب معارضة صناع القرار والشركات المتضررة من ذلك.

يعود قانون منع التدخين إلى سنة 1575 حيث حظر المجلس الكنسي المكسيكي التدخين في الكنائس في المكسيك وفي المستعمرات الإسبانية بمنطقة البحر الكاريبي. وقد سنت الكثير من البلدان قوانين مشابهة لمنعه في الأماكن العامة والمغلقة لحماية الأفراد الذين يستنشقون الهواء من تأثيرات التدخين السلبي، والتي تتمثل في زيادة مخاطر الإصابة بـأمراض القلب، والسرطان، وانتفاخ الرئة وأمراضٍ أخرى. وقد أثبتت دراسة أمريكية حديثة التأثير الإيجابي لمثل هذه القوانين على حالات الإصابة بالنوبات القلبية التي تقلصت إلى الثلث في الولايات المتحدة وأوروبا.

2320029 Russia, Novosibirsk. 11/15/2013 A young man smoking in the street in Novosibirsk. Beginning November 15, Russians face fines for smoking in public places except designated areas. Alexandr Kryazhev/RIA Novosti |

ألماني ممنوع من التدخين في حديقة بيته في أوقات معينة. فما السبب؟ 04.05.2018

بدأ التعامل بصرامة مع المدخنين في عدة دول أوروبية، فالتدخين ممنوع في كثير من الأماكن العامة، ولا يسمح بالتدخين إلا في أماكن معزولة. محكمة ألمانية تمنع شخصاً وزجته من التدخين في حديقة منزلهما، فما السبب؟

Bookshop supervisor Sanjit Amatya holds packaged cigarettes have to be sold in identical olive-brown packets bearing the same typeface and largely covered with graphic health warnings, with the same style of writing so the only identifier of a brand will be the name on the packet, in Sydney on December 1, 2012. A new world-first law forcing tobacco companies to sell cigarettes in identical packets came into effect Saturday in Australia in an effort to strip any glamour from smoking and prevent young people from taking up the habit. AFP PHOTO/William WEST (Photo credit should read WILLIAM WEST/AFP/Getty Images)

صور صادمة على علب السجائر للتنفير من التدخين 19.12.2012

شركات صناعة التبغ تستشيط غضبا لأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قواعد أكثر صرامة بخصوص بيع السجائر، وذلك من أجل حماية المستهلكين. فهل تنجح هذه القواعد في تحقيق الغرض المطلوب؟
Eine Frau raucht am 01.03.2006 im libanesischen Restaurant Ali Baba in Dresden eine Shisha. Foto: Oliver Killig +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte zb, essen, restaurant, Besucher, Abendland, Shisha, rauchen, orientalisch, wasserpfeife, Gesellschaft, Wirtschaft, Ostdeutschland, Gastronomie, Food, Essen_und_Trinken, Tabak

السعودية: حظر تدخين النرجيلة و"النساء أكثر المتضررين"! 13.10.2012

تستعد مدينة جدة السعودية لتطبيق قرار منع تدخين النرجيلة في الأماكن العامة، والذي صدر في يوليو الماضي. ويتخوف أرباب المقاهي من تضرر مصالحهم جراء تطبيق هذا القرار والبعض يقول إن النساء هن أكثر المتضررين، رغم مخاطر التدخين.
Main title\ Law banning smoking in Iraq. Photo titl\ Concern for the owners of cafes of resolution,Baghdad, Iraq Place and, Date: Baghdad, Iraq, Sep, 7,2012 Foto: Munaf Al-Saidy / DW

العراق: حظر التدخين مفترق طرق بين مؤيد ومعارض؟ 12.09.2012

منذ أن صادق مجلس النواب العراقي على قانون منع التدخين في الأماكن العامة ووضع ضوابط مشددة على استيراد السجائر، انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ورافض له. DW عربية استطلعت آراء الشباب العراقي حول هذا القانون.
Marokkaner beim Shicha rauchen. Januar 2011. Casablanca. Foto: Sarra

الشيشا في المغرب بين سندان رفض مجتمعي ومطرقة فراغ قانوني 29.01.2011

دخلت ثقافة تدخين الشيشة إلى مقاهي المغرب من سنوات خلت وأصبحت مقاهي الشيشة تنتشر في جميع المدن المغربية. المجتمع المغربي يواجه انتشارها بنظرة سلبية لاتخاذها غطاءا للدعارة وبيع المخدرات في ظل غياب الأطر القانونية لمتابعتها
Kadir Tekin, Besitzer eines Cafes in Ludwigsburg, raucht am Dienstag, 31.Juli 2007, eine Wasserpfeife in seinem Lokal. Das oertliche Gewerbeamt konnte Tekin, der nur alkoholfreie Getraenke und Shisha in seinem Cafe anbietet, noch keine Angaben machen, ob sein Cafe unter das am Mittwoch, 1. August 2007, in Baden-Wuerttemberg in Kraft tretende Rauchverbot faellt. Ab diesem Datum darf in Gaststaetten, Schulen und Landesbehoerden nicht mehr geraucht werden. (AP Photo/Thomas Kienzle)-------Kadir Tekin, owner of a nargileh cafe in Ludwigsburg near Stuttgart, southwestern Germany, smokes in his guest's room Tuesday, July 31, 2007. A non-smoking-law, starting on Wednesday, August 1, 2007, will prohibit smoking in restaurants, hospitals, schools and state institutions in German state Baden-Wuerttemberg. Tekin, who offers non-alkoholic drinks and narghile in his cafe, does not know yet, if he gets a special approval for smoking. (AP Photo/Thomas Kienzle)

حظر التدخين في سوريا ـ مخاوف من قطع الرزق وتدخّل المستفيدين 18.04.2010

تتباين الآراء في سوريا حول إمكانية تطبيق مرسوم منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، فبينما يتخوف أصحاب المقاهي والمطاعم من هروب الزبائن وما سيترتب على ذلك من خسائر، يتمنى البعض الأخر أن لا يظل المرسوم مجرد حبر على ورق.