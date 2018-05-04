اعتمدت غالبية دول العالم تشريعات وقوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة بسبب مضاره الخطيرة على الصحة. وجاء هذا المنع بعد جدل دام سنوات طويلة بسبب معارضة صناع القرار والشركات المتضررة من ذلك.

يعود قانون منع التدخين إلى سنة 1575 حيث حظر المجلس الكنسي المكسيكي التدخين في الكنائس في المكسيك وفي المستعمرات الإسبانية بمنطقة البحر الكاريبي. وقد سنت الكثير من البلدان قوانين مشابهة لمنعه في الأماكن العامة والمغلقة لحماية الأفراد الذين يستنشقون الهواء من تأثيرات التدخين السلبي، والتي تتمثل في زيادة مخاطر الإصابة بـأمراض القلب، والسرطان، وانتفاخ الرئة وأمراضٍ أخرى. وقد أثبتت دراسة أمريكية حديثة التأثير الإيجابي لمثل هذه القوانين على حالات الإصابة بالنوبات القلبية التي تقلصت إلى الثلث في الولايات المتحدة وأوروبا.