منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لاكتشاف سرطان الرئة مبكراً

طور باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها رصد الأورام السرطانية ضئيلة الحجم في الرئة في صور الأشعة المقطعية، والتي كثيراً ما يجد أخصائيو الأشعة صعوبة في اكتشافها.
وأكد الباحثون في مركز أبحاث "كمبيوتر فيجن" بالجامعة أن معدل دقة المنظومة الجديدة في اكتشاف الأورام السرطانية تصل إلى 95 بالمائة، مقابل 65 بالمائة للعين البشرية.
ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث رودني لالوند قوله: "لقد استخدمنا المخ البشري كنموذج لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً بالقول: "مثلما تعمل الوصلات بين الخلايا العصبية داخل المخ في تعزيز القدرة على التعلم، عملنا نحن على استغلال نفس الفكرة في تطوير منظومة تستطيع دراسة صور الأشعة المقطعية وتعليم نفسها بشأن كيفية اكتشاف الأورام صغيرة الحجم".
ويتشابه مفهوم المنظومة الجديدة مع المعادلات الخوارزمية التي تستخدم في برمجيات التعرف على الوجه، حيث أنها تقوم بإجراء مسح لآلاف الوجوه من أجل التوصل إلى صورة متطابقة للوجه الذي تبحث عنه.
وقام فريق الدراسة بتغذية المنظومة بأكثر من الف صورة أشعة مقطعية قدمتها المؤسسات الوطنية للصحة بالتعاون مع مؤسسة "مايو كلينيك" الطبية، بهدف مساعدة الكمبيوتر على تعلم كيفية البحث عن الأورام السرطانية.
كما عمل الباحث لالوند على تعليم الكمبيوتر كيفية تجاهل الأنسجة الأخرى غير السرطانية وكذلك الكتل والأعصاب التي يرصدها أثناء فحص صور الأشعة المقطعية.
من جانبه يقول الباحث أولاس باجسي: "اعتقد أن هذه المنظومة سوف يكون لها تأثير كبير"، موضحاً أن "سرطان الرئة هو أكثر مرض سرطاني يتسبب في حدوث وفيات في الولايات المتحدة، وإذا ما تم اكتشافه في مراحل متأخرة، فإن نسبة نجاة المريض لا تتجاوز 17 بالمائة، ولذلك اعتقد أنه من الممكن زيادة معدلات النجاة إذا ما نجحنا في التوصل إلى وسائل للكشف المبكر عن المرض".
ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)
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