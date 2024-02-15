منظمو مسابقة "يوروفيغن" يرفضون دعوات لاستبعاد إسرائيل

رفض منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن " دعوات لاستبعاد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، مؤكدين أن الفعالية "حدث موسيقي غير سياسي"، كما أنه لا يمكن مقارنة الأمر بمنع روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

رفض منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" اليوم الخميس (15 شباط/فبراير 2024) فكرة استبعاد إسرائيل من المسابقة، خلافاً للإجراء الذي اتخذوه حيال روسيا في أعقاب غزو قواتها أوكرانيا عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون نويل كوران لوكالة فرانس برس إن "المقارنات بين الحروب والصراعات معقّدة وصعبة، ولا يحق لنا إجراءها نظراً إلى كوننا منظمة إعلامية غير سياسية".

وكانت دعوات لمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقة صدرت من عدد من الفعاليات في عدة دول على خلفية الحرب في غزة.

وقال كوران أن الاتحاد لاحظ أن أصواتاً عدة تطالب بأن تُستَبعَد من مسابقة هذا العام إسرائيل التي ستمثلها في أيار/مايو المغنية إيدن غولان. لكنه شدد على أن "مسابقة الأغنية الأوروبية حدث موسيقي غير سياسي ومنافسة بين هيئات البث العامة الأعضاء في اتحاد الإذاعة الأوروبي، وهي ليست منافسة بين الحكومات".

وأوضح أن المراجع المسؤولة عن تنظيم المسابقة التي تقام في أيار/مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية، "لاحظت أن هيئة البث الإسرائيلية العامة +كان+ Kan استوفت كل قواعد المسابقة، ويمكنها المشاركة كما يحلو لها. وقد فعلت ذلك على مدار الخمسين عاماً الماضية".

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أما فيما يتعلق بروسيا، فأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "عضوية هيئات البث الروسية في اتحاد الإذاعة الأوروبي عُلّقت بسبب استمرارها في عدم الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بعضويتها وانتهاكها قيم الخدمة العامة".

وأكد أن العلاقة بين هيئة البث العامة "كان" والحكومة الإسرائيلية "تختلف جذريا" عن العلاقة بين التلفزيون الروسي الحكومة الروسية، ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد "هددت في السنوات الأخيرة بإغلاق الهيئة".

هـ. د/ ع.ج.م (أ ف ب )