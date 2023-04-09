منظمتان: قارب يقل 400 مهاجر ضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بعمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط ، أنها عثرت على قارب يقل نحو 400 مهاجر كان قد ضل طريقه في البحر. وقالت المنظمة على تويتر "وجدنا قاربًا عليه 400 شخص في محنة، وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه".

وأضافت المنظمة أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ وإن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود. وقالت المنظمة "400 شخص في خطر مميت حاد. يجب أن يتحرك الاتحاد الأوروبي على الفور!".

وكانت خدمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط ، قد أطلقت اليوم الأحد (التاسع من أبريل/نيسان 2023) نداء قالت فيه إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه.

وأضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت "ألارم فون" إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت "ألارم فون" أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.

وعقب ذلك أعلنت منظمة سي ووتش الألمانية، على حسابها على تويتر إنها تُجري عمليات بحثا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة "ألارم فون".

من جانبها قالت منظمة ريسكشيب، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، اليوم إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين. وقالت ريسكشيب إنه جرى إبلاغ طاقمها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.

وكشفت سي ووتش عن رصد 19 قاربا في المتوسط على الأقل خلال يوم أمس فقط وإن بعضها لايزال هناك.

ولقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة فرانس برس.

والأربعاء الماضي قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أنقذت 440 مهاجرا من قارب صيد مكتظ في المياه الدولية قبالة ساحل مالطا بعد عملية معقدة استمرت 11 ساعة وسط الأمواج العاتية.

وتفيد أرقام بأن 1377 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا على طريق الهجرة هذا في 2022.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)