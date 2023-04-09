 منظمتان: قارب يقل 400 مهاجر ضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منظمتان: قارب يقل 400 مهاجر ضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

بعد أن أطلقت خدمة الدعم "ألارم فون" الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين نداء لإنقاذ قارب يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه في المتوسط، أعلنت منظمة ألمانية العثور عليه وتزويده بالوقود. بيد أن "محنة" القارب مازالت قائمة، حسب المنظمة.

قارب مهاجرين في المتوسط (أرشيف)

يحاول آلاف المهاجرين عبور البحر المتوسط محو أوروبا لكن الكثير منهم لا يحالفهم الحظ في الوصول ويقضون غرقا في مأساة تتكرر (أرشيف)

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بعمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط ، أنها عثرت على قارب يقل نحو 400 مهاجر كان قد ضل طريقه في البحر. وقالت المنظمة على تويتر "وجدنا قاربًا عليه 400 شخص في محنة، وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه".

وأضافت المنظمة أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ وإن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود. وقالت المنظمة "400 شخص في خطر مميت حاد. يجب أن يتحرك الاتحاد الأوروبي على الفور!".

وكانت خدمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في  عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط ، قد أطلقت اليوم الأحد (التاسع من أبريل/نيسان 2023) نداء قالت فيه إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه.

وأضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت "ألارم فون" إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت "ألارم فون" أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا.

وعقب ذلك أعلنت منظمة سي ووتش الألمانية، على حسابها على تويتر إنها تُجري عمليات بحثا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة "ألارم فون".

من جانبها قالت منظمة ريسكشيب، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، اليوم إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين.  وقالت ريسكشيب إنه جرى إبلاغ طاقمها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.

وكشفت سي ووتش عن رصد 19 قاربا في المتوسط على الأقل خلال يوم أمس فقط وإن بعضها لايزال هناك.

ولقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت  قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة فرانس برس.

والأربعاء الماضي قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أنقذت 440 مهاجرا من قارب صيد مكتظ في المياه الدولية قبالة ساحل مالطا بعد عملية معقدة استمرت 11 ساعة وسط الأمواج العاتية.

وتفيد أرقام بأن 1377 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا على طريق الهجرة هذا في 2022.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


مختارات

أمهات تونسيات في مهمة البحث عن أولادهن المفقودين في البحر