 منظمة: نحو 1700 صحافي قتلوا خلال 20 عاما ثلتهم في العراق وسوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2022

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منظمة: نحو 1700 صحافي قتلوا خلال 20 عاما ثلتهم في العراق وسوريا

أفاد تقرير لـ"مراسلون بلا حدود" أن 1668 صحافيا حول العالم قتلوا بين عامي 2003 و2022 بمعدل 80 صحافياً في كل عام، وكانت أخطر الدول على حياة الصحفيين هي سوريا والعراق، "والقتلى في مناطق سلام أكثر من القتلى في مناطق حرب".

صور لصحفيين قتلى ملصقة على أبواب المدعي العام المكسيكي خلال مظاهرة نظمها صحفيون احتجاجًا على مقتل زميلهم

شهد العراق وسوريا مقتل 578 صحافياً خلال عشرين عاماً وجاءت المكسيك في المركز الثالث بعدد 125 صحافي قتيل

قُتل 1668 صحافياً في العالم بين عامي 2003 و2022، أي بمعدل 80 صحافياً سنوياً في المتوسط، بحسب ما ذكرت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" في تقرير نُشر الجمعة (29/12/2022) واحتل العراق وسوريا المراتب الأولى فيه بين أخطر الدول لهذه المهنة.

وقال التقرير أنه "بمقتل ما مجموعه 578 (صحافياً) خلال عشرين عاماً" سجل في هاتين الدولتين اللتين تشهدان نزاعاً "وحدهما سقوط أكثر من ثلث المراسلين الذين قُتلوا".

وقد تقدمتا على المكسيك (125) والفيليبين (107) وباكستان (93) وأفغانستان (81) والصومال (78). ويشكل الرجال أكثر من 95 بالمئة من هؤلاء القتلى.

وخلال العقدين الماضيين تعود "أحلك الأعوام" إلى 2012 و2013 إذ "قتل 144 و142 صحافيًا على التوالي لا سيما بسبب الصراع في سوريا"، حسب "مراسلون بلا حدود".

وأعقب هاتين الذروتين "هدوء تدريجي ثم أرقام منخفضة تاريخياً اعتباراً من 2019"، على حد قول المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة. لكن حصيلة القتلى بدأت في الارتفاع مرة أخرى في 2022 التي شهدت مقتل 58 صحافياً أثناء أداء واجبهم مقابل 51 في العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقُتل ثمانية صحافيين في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير إلى جانب 12 آخرين "في السنوات ال19 الماضية". وبذلك تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر خطورة في أوروبا بعد روسيا (25 قتيلًا خلال 20 عامًا).

وقالت المنظمة إنه "منذ وصول  فلاديمير بوتين  إلى السلطة، كانت الهجمات - بما في ذلك القاتلة منها - على حرية الصحافة منتظمة هناك، كما دانت مراسلون بلا حدود في كثير من الأحيان، خصوصا التصفية الرمزية لآنا بوليتكوفسكايا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2006".

وبمقتل ثمانية صحافيين تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في أوروبا، وتأتي في الترتيب بعد تركيا، "بسبب عمليات القتل التي وقعت في شارلي إيبدو في باريس في 2015".

ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟

على الصعيد العالمي تفسر تغطية النزاعات المسلحة سقوط عدد من الصحافيين في الأعوام العشرين الماضية لكن "عدد الصحافيين الذين قتلوا  في +مناطق سلام+ أكبر من الذين سقطوا في +مناطق حرب+ بسبب تحقيقاتهم في الجريمة المنظمة والفساد".

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن تركز نحو نصف الصحافيين الذين قتلوا في 2022  في القارة الأميركية (المكسيك والبرازيل وكولومبيا وهندوراس...) يثبت "اليوم بلا شك أنها الأخطر على وسائل الإعلام".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Palästina | Journalistin Shireen Abu Akleh durch Schüsse getötet

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    شيرين أبو عاقلة

    صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

  • الصحافية اليمنية رشا عبد الله

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    رشا عبد الله

    لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

  • الصحافي السعودي جمال خاشقجي

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جمال خاشقجي

    صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

  • الصحافية العراقية أطوار بهجت

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    أطوار بهجت

    كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

  • وقفة احتجاجية في ذكرى وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف في القاهرة 11.12.2014

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    الحسيني أبو ضيف

    صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

  • المصور الصحفي اللبناني سمير كساب

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    فريق سكاي نيوز عربية في سوريا

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • الصحافي اللبناني جبران تويني

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

    بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    علي حسن جابر

    كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.


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