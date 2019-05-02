 منظمة غير حكومية ألمانية تحذر من ″منطقة الموت الليبية″ | سياسة واقتصاد | DW | 05.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

منظمة غير حكومية ألمانية تحذر من "منطقة الموت الليبية"

حذرت منظمة "سي آي" الألمانية من "منطقة الموت في ليبيا". منظمة الإنقاذ غير الحكومية أكدت على ضرورة إعادة تسليم مهمة البحث والإنقاذ في البحر إلى دولة أوروبية بدلا من ليبيا. لماذا يا ترى؟ ومن هي الدولة الأوروبية المقترحة؟

Mittelmeer vor Libyen | Hilfsorganisation Sea-Eye rettet Migranten (picture-alliance/dpa/Fabian Heinz/Sea-eye.org)

أفاد أحدث تقرير حكومي من طرابلس أن حصيلة القتال المتواصل منذ خمسة أسابيع ارتفعت بشكل ملحوظ، وقال متحدث باسم وزارة الصحة
الليبية مساء السبت إن المعارك الأخيرة في جنوب العاصمة الليبية  أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا في وقت سابق السبت(4 مايو أيار 2019) تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم "شهداء" في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر.
ويقع المهاجرون غير الشرعيون واللاجئون في ليبيا في مرمى نيران القوات المتقاتلة كما يجري أحيانا محاولات للزج بهم في عمليات القتال، ما يؤجج محاولات الهروب والتسلل عبر سواحل البلد المغاربي الذي تمتد سواحله على طول 1850 كيلومترا.

يعد الساحل الغربي لليبيا نقطة مغادرة رئيسية لمهاجرين معظمهم أفارقة يفرون من الصراعات والفقر ويحاولون بلوغ إيطاليا عبر البحر المتوسط بمساعدة مهربي البشر. وبحسب تصريحات من منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، نشرتها صحفية "آفنير" الإيطالية  فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت توقف أنشطة البحث والإنقاذ من جانب خفر السواحل الليبي في منطقة الإنقاذ البحري، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية بين جيش حفتر "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

وفي حديثه لموقع مهاجر نيوز أكد جوردن إيسلر، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الألمانية: "من الواضح أن حكومة طرابلس لديها مشاكلها الخاصة التي تتعامل معها بدلاً من التعامل مع حماية حدود الاتحاد الأوروبي".

"لم ترد أي معلومات حول حالات الطوارئ أو الغرق"

منظمة "سي آي" أكدت بدورها أنها لم تسمع عن أي عمليات إنقاذ منذ 10 أبريل/نيسان، وهو ما أكده أيضا المتحدث باسمها إيسلر بقوله "لم ترد أي معلومات حول حالات الطوارئ أو الغرق في البحر". ويرجع إيسلر سبب ذلك إلى وجود عدد قليل للغاية من المنظمات غير الحكومية الناشطة في المنطقة، وعدم قدرة المنظمة الدولية للهجرة على العمل في طرابلس.

مختارات

رغم إعلان ألمانيا أنها لن تستمر في مهمة الاتحاد الأوربي "صوفيا" إلا أنها تبذل جهودها لتمديد المهمة ولن تسحب حنودها المشاركين في العملية حسب دبلوماسيين أوروبيين (24.01.2019)

مع انتهاء مهمة "صوفيا" البحرية، يعلق الاتحاد الأوروبي عمليات الإنقاذ المشتركة في البحر المتوسط. اتخاذ هذه الخطوة قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأوروبية يكشف عن فشل سياسة الهجرة الأوروبية، كما يرى بيرند ريغيرت. (28.03.2019)

جدير بالذكر أن سفينة "آلان كردي" -والتابعة لمنظمة سي آي- ستخضع لعمليات صيانة روتينية في حوض بناء السفن الإسباني الشهر المقبل (حزيران/يونيو).وستتولى سفينة أخرى تابعة لمنظمات غير الحكومية هي "ماري جونيو" مهمة البحث والإنقاذ.

ترك مهمة الإنقاذ لليبيين عمل "غير مسؤول"

يقول إيسلر إنه مع "حالة الشلل" التي تعاني منها ليبيا بسبب الحرب الأهلية، يتعين على أوروبا أن تتدخل وتتولى أعمال الإنقاذ في البحر المتوسط. وتريد منظمة سي آي إجراءً فوريًا من المنظمة البحرية الدولية لتحديد المسؤوليات في المنطقة البحرية من ليبيا، وإلا ستصبح منطقة البحث والإنقاذ الليبية "منطقة موت".

وبحسب منظمة  سي آي فإن ليبيا قد أجرت القليل من المهام في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها قبل تصاعد حدة الصراع الأهلي، حيث بلغ عدد المهام 12 عملية فقط خلال هذا العام. وفشل خفر السواحل الليبي في التعامل مع ثلاث حالات طوارئ منفصلة، في الفترة التي كانت فيها "سي آي" في المنطقة ما بين 25 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان وعن ذلك يقول إيسلر"إن القوارب المطاطية التي تحمل المهاجرين تختفي في البحر دون وجود أي نشاط لخفر السواحل الليبي. إنه أمر غير مسؤول أن تترك منطقة البحث والإنقاذ هذه لليبيين".

Symbolbild | Flüchtlinge im Mittelmeer (Getty Images/NurPhoto/C. Marquardt)

جهود لحث مالطا على التحرك

سلمت إيطاليا مسؤولية إنقاذ المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ إلى ليبيا في يونيو/حزيران الماضي. وكان الحزب اليساري الألماني قد دعا في شهر فبراير/شباط الماضي إلى إعادة إدارة المنطقة إلى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما. ويرى إيسلر أن "احتمال موافقة إيطاليا على استعادة المسؤولية ربما يكون مجرد وهم"

وترى منظمة "سي آي" أن مالطا، قادرة على تحمل مسؤولية منطقة البحث والإنقاذ "من حيث المبدأ". لكن مالطا لم تقدم حتى الآن أي إشارة علنية على استعدادها لتولي المسؤولية بدلاً من ليبيا. في وقت سابق من هذا الشهر، أجبرت الحكومة المالطية سفينة آلان كردي -والتي كانت تحمل على متنها 62 مهاجراً تم إنقاذهم- على البقاء في البحر لعدة أيام بينما كانت الدول الأوروبية تتجادل حول تحديد الدولة التي  ستستقبلهم.

وبحسب سي آي، فإن أي قرار يقضي بتسليم مالطا مسؤولية منطقة البحث والإنقاذ، فإن ذلك يفرض على باقي دول الاتحاد الأوروبي تقديم دعم خاص لمالطا، وخاصة ألمانيا. "نأمل أن تضرب حكومتنا مثالاً للجميع في هذا الإطار وتلعب دورًا مهمًا في دعم مالطا"، يقول إيسلر.

ماريون غريغور/ ع.ح-مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Mittelmeer vor Libyen | Hilfsorganisation Sea-Eye rettet Migranten

ليبيا ـ إنقاذ عشرات اللاجئين من الغرق وإعادتهم إلى تحت القصف 02.05.2019

أنقذ جهاز خفر السواحل الليبي113 مهاجرا في المتوسط، وذلك بعد توقف نسبي لخروج المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا نتيجة المعارك الدائرة في طرابلس. المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا "غير الآمنة" بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

Italien bei Rom | Räumung Castelnuovo di Porto, zweitgrößtes Flüchtlingslager Italiens

ضمن إطار إعادة التوطين.. وصول 150 لاجئاً من ليبيا إلى إيطاليا 30.04.2019

نحو 150 لاجئاً يصلون إلى إيطاليا قادمين من ليبيا ضمن برنامج إعادة التوطين الذي تشرف عليه مفوضية اللاجئين. وذلك في أول دفعة للاجئين بعد اندلاع الاشتباكات في طرابلس.

Operation Sophia EU

الاتحاد الأوروبي يعلق دوريات انقاذ المهاجرين في المتوسط 27.03.2019

الاتحاد الأوروبي يمدد صلاحية "عملية صوفيا" في شطرها المتعلق بمحاربة مهربي البشر، إلا أن الغضب في إيطاليا وضع نهاية لعمليات انقاذ المهاجرين أثناء رحلتهم المصيرية على عرض المتوسط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  