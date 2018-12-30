 منظمة عالمية: ملايين النازحين واللاجئين في العراق بحاجة للمساعدة | أخبار | DW | 17.01.2019

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أخبار

منظمة عالمية: ملايين النازحين واللاجئين في العراق بحاجة للمساعدة

بعد أكثر من عام على إعلان انتهاء الحرب في العراق على تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش"، مازال ملايين النازحين واللاجئين في العراق بحاجة "ماسة" للمساعدة الإنسانية، وفقاً لمنظمة عالمية.

Irak Flüchtlinge (Yahya Shames Aldeen)

قالت منظمة كير الإنسانية إن ملايين النازحين واللاجئين في العراق مازالوا بحاجة للمساعدة. وقال مدير مكاتب المنظمة العالمية في العراق تولاسي شارما يوم الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019): "انتهت الحرب، لكن الحاجة للمساعدة الإنسانية مازالت كبيرة كما كانت من قبل"، مشيراً إلى أن 2,2 مليون شخص مازالوا نازحين، ونصف مليون شخص يعيشون في مخيمات اللاجئين.

مختارات

المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العراقية انطلقت باقتراع منتسبي الجيش والأمن وعراقيي المهجر، فيما ينقسم النازحون في داخل البلاد من مشارك فيها ومقاطع لها نظراً لأوضاعهم السيئة التي وصفوها "بالموت البطيء". (11.05.2018)

قال مسؤولون إن القوات العراقية بدأت تحركا باتجاه الجامع الذي أعلن منه زعيم تنظيم "داعش" "دولة الخلافة" قبل ثلاث سنوات. وفيما توقع مسؤول أممي تدفقا كبيرا للنازحين انتقدت "هيومن رايتس ووتش" تعامل الأكراد مع النازحين. (21.06.2017)


وأضاف شارما في تصريح لوسائل الإعلام في مدينة بون الألمانية أن 8,7 مليون شخص في العراق مازالوا بحاجة للمساعدة الإنسانية، من بينهم حوالي أربعة ملايين شخص عادوا إلى بيوتهم في مناطق الأزمات السابقة، وذلك بسبب البنية التحتية المدمّرة في تلك المناطق.
وذكر شارما أن منظمتهم تقدم المساعدة للاجئين الذين يعيشون في المخيمات في كل من دهوك ونينوى والأنبار، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة من أجل التمهيد لعودة المزيد من النازحين لبيوتهم.


وأشار مدير مكاتب منظمة كير في العراق إلى أن أحد أكبر العوائق لعودة النازحين إلى بيوتهم هو إثبات ملكيتهم لأراضيهم، مضيفاً أن منظمتهم تقدم المساعدة القانونية لهؤلاء الأشخاص من أجل إعادة الناس إلى أراضيها.


ومنذ عام 2015، قدمت المنظمة –بحسب شارما- مساعدات بقيمة 27 مليون يورو للنازحين واللاجئين في العراق، وتخطط لتقديم 30 مليون يورو أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.

م.ع.ح/ع.ج (إ ب د) مهاجر نيوز

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

باتت الطفولة في بعض مناطق بلاد الرافدين تعيش في عراء. فسكان المخيمات يهربون من المناطق المحيطة بالموصل وصلاح الدين والحويجة التي لازل تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر عليها . ألبوم صور عن طفولة ضائعة بسبب إرهاب داعش. (02.04.2017)  

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