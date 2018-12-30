منظمة عالمية: ملايين النازحين واللاجئين في العراق بحاجة للمساعدة

قالت منظمة كير الإنسانية إن ملايين النازحين واللاجئين في العراق مازالوا بحاجة للمساعدة. وقال مدير مكاتب المنظمة العالمية في العراق تولاسي شارما يوم الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019): "انتهت الحرب، لكن الحاجة للمساعدة الإنسانية مازالت كبيرة كما كانت من قبل"، مشيراً إلى أن 2,2 مليون شخص مازالوا نازحين، ونصف مليون شخص يعيشون في مخيمات اللاجئين.



وأضاف شارما في تصريح لوسائل الإعلام في مدينة بون الألمانية أن 8,7 مليون شخص في العراق مازالوا بحاجة للمساعدة الإنسانية، من بينهم حوالي أربعة ملايين شخص عادوا إلى بيوتهم في مناطق الأزمات السابقة، وذلك بسبب البنية التحتية المدمّرة في تلك المناطق.

وذكر شارما أن منظمتهم تقدم المساعدة للاجئين الذين يعيشون في المخيمات في كل من دهوك ونينوى والأنبار، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة من أجل التمهيد لعودة المزيد من النازحين لبيوتهم.



وأشار مدير مكاتب منظمة كير في العراق إلى أن أحد أكبر العوائق لعودة النازحين إلى بيوتهم هو إثبات ملكيتهم لأراضيهم، مضيفاً أن منظمتهم تقدم المساعدة القانونية لهؤلاء الأشخاص من أجل إعادة الناس إلى أراضيها.



ومنذ عام 2015، قدمت المنظمة –بحسب شارما- مساعدات بقيمة 27 مليون يورو للنازحين واللاجئين في العراق، وتخطط لتقديم 30 مليون يورو أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.

م.ع.ح/ع.ج (إ ب د) مهاجر نيوز