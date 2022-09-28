تسعى منظمة شنغهاي لبناء نظام دولي جديد ينهي أحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ما فرص المنظمة في تحقيق هدفها رغم مصالح أعضائها مع الغرب والتناقضات فيما بينهم. الملف التالي يتناول ذلك من مختلف الجوانب.

تشكلت منظمة شنغهاي أوائل الألفية الحالية وضمت آنذاك روسيا والصين وأربع دول من آسيا الوسطى. وفي عام 2017 انضمت إليها الهند وباكستان، ومن المتوقع انضمام إيران ودول أخرى خلال السنوات القليلة القادمة. وتمثل الدول المنتمية إليها نحو نصف سكان العالم. وتتمتع الصين كدولة مؤسسة فيها بثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.