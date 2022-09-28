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منظمة شنغهاي

تسعى منظمة شنغهاي لبناء نظام دولي جديد ينهي أحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ما فرص المنظمة في تحقيق هدفها رغم مصالح أعضائها مع الغرب والتناقضات فيما بينهم. الملف التالي يتناول ذلك من مختلف الجوانب.

تشكلت منظمة شنغهاي أوائل الألفية الحالية وضمت آنذاك روسيا والصين وأربع دول من آسيا الوسطى. وفي عام 2017 انضمت إليها الهند وباكستان، ومن المتوقع انضمام إيران ودول أخرى خلال السنوات القليلة القادمة. وتمثل الدول المنتمية إليها نحو نصف سكان العالم. وتتمتع الصين كدولة مؤسسة فيها بثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

ألمانيا: أكثر من مليون شخص يعتمدون على بنك الطعام

ألمانيا: أكثر من مليون شخص يعتمدون على "بنك الطعام" 28.09.2022

بسبب ارتفاع الأسعار وقدوم مزيد من اللاجئين إلى المانيا، جاوز عدد المعتمدين على بنوك الطعام (التافل) في احتياجاتهم الغذائية 1.1 مليون شخص، وفق تقديرات معهد ألماني.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب نورد ستريم

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب "نورد ستريم" 28.09.2022

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وهدد بإجراءات مضادة.
شولتس: بوتين يرتكب الخطأ تلو الآخر والاستفتاءات صورية

شولتس: بوتين يرتكب الخطأ تلو الآخر والاستفتاءات "صورية" 28.09.2022

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن موقف برلين من الأراضي الأوكرانية المحتلة التي أجرت فيها روسيا "استفتاءات" لن يتغير، مؤكدا أن الرئيس الروسي بوتين يرتكب "الخطأ تلو الآخر".
بأسعار مخفضة.. طالبان تعلن الاتفاق مع روسيا على استيراد الطاقة والقمح

بأسعار مخفضة.. طالبان تعلن الاتفاق مع روسيا على استيراد الطاقة والقمح 27.09.2022

بعدما عرضت موسكو على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية، وقعت الحركة الأفغانية اتفاقا مع روسيا لاستيراد البنزين والديزل والغاز والقمح في أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها الحركة منذ عودتها لحكم أفغانستان.
الموالون لروسيا يعلنون نجاح استفتاءات الضم وموسكو تجدد تحذيراتها النووية

الموالون لروسيا يعلنون نجاح استفتاءات الضم وموسكو تجدد تحذيراتها النووية 27.09.2022

نددت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بالاستفتاءات "الزائفة" على ضم مناطق أوكرانية لروسيا، فيما أعلنت روسيا والمناطق الموالية نجاح استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية، بينما جدد مسؤول روسي تهديدات بلاده باستخدام النووي.
84 مليون نسمة.. تدفق اللاجئين يزيد عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسي

84 مليون نسمة.. تدفق اللاجئين يزيد عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسي 27.09.2022

لأول مرة في تاريخها الحديث، تتجاوز ألمانيا 84 مليون نسمة. العامل الأول هو تدفق اللاجئين الأوكرانيين بحوالي 750 ألف لاجئ. ونما عدد الإناث في ألمانيا بمقدار أكبر بكثير من عدد الذكور.
أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تشبيه أردوغان بفأر المجاري

أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تشبيه أردوغان "بفأر المجاري" 27.09.2022

حالة غضب عارمة في أروقة الحكومة التركية، بعدما قام نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، خلال حملة انتخابية، بتشبيه الرئيس أردوغان "بفأر المجاري"؛ لترد أنقرة بقوة على كلام كوبيكي وتستدعي السفير الألماني.

عمل تخريبي؟.. تحقيقات أوروبية في تسرب بخطي الغاز الروسي في البلطيق

"عمل تخريبي؟".. تحقيقات أوروبية في تسرب بخطي الغاز الروسي في البلطيق 27.09.2022

ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.
منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 75 شخصاً منذ وفاة مهسا أميني

منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 75 شخصاً منذ وفاة مهسا أميني 27.09.2022

قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
ميرتس يعتذر عن اتهام اللاجئين الأوكران بالسياحة الاجتماعية

ميرتس يعتذر عن اتهام اللاجئين الأوكران "بالسياحة الاجتماعية" 27.09.2022

طالت انتقادات حادة زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس بعد اتهامه لاجئين أوكرانيين بالـ"سياحة الاجتماعية"، والسفير الأوكراني المنتهية ولايته في برلين، أندريه ميلنيك، يتساءل: "من أين تأتي هذه الشعبوية الرخيصة؟"
كلفت ملايين الدولارات.. جنازة شينزو آبي تثير الانقسام في اليابان

كلفت ملايين الدولارات.. جنازة شينزو آبي تثير الانقسام في اليابان 27.09.2022

اليابان تحيي ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص في جنازة وطنية أثارت انقساما في البلد بين آلاف المواطنين الذين تهافتوا لوداعه وآخرين تظاهروا احتجاجا على مراسم كلّفت نحو 12 مليون دولار.
استطلاع: الرغبة في العمل آخذة في التضاؤل في ألمانيا

استطلاع: الرغبة في العمل آخذة في التضاؤل في ألمانيا 27.09.2022

لطالما نُظر إلى الألمان على أنهم شعب محبّ للعمل ويقوم به بإتقان وتفانٍ. لكن يبدو أن الماكينة الألمانية كما يحلو للبعض تسميتها بدأت تهدأ. فوفقاً لاستطلاع حديث هناك تزايد ملحوظ في نسبة الألمان الذين يفقدون رغبتهم في العمل.
أوكرانيا.. قتال شرس مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير

أوكرانيا.. قتال شرس مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير 27.09.2022

يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.
عودة التوتر بين تركيا واليونان بسبب الخلاف حول وضع جزر بحر إيجه

عودة التوتر بين تركيا واليونان بسبب الخلاف حول وضع جزر بحر إيجه 26.09.2022

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ما تقول أنقرة أنه حشد عسكري يوناني متزايد على جزر بحر إيجه القريبة من الساحل التركي. وأثينا ترد على اعتراضات أنقرة، مؤكدة أن "لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع القانون الدولي".
بيربوك تدعو أفريقيا ومجموعة السبع إلى تعزيز القيم الديمقراطية

بيربوك تدعو أفريقيا ومجموعة السبع إلى تعزيز القيم الديمقراطية 26.09.2022

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأنظمة الديمقراطية بأن توحد قواها وأن تتصدى بشكل مشترك للتحديات العابرة للحدود الوطنية. ودعت الوزيرة أفريقيا ومجموعة الدول السبع لبذل جهد مشترك لتعزيز القيم الديمقراطية.
بوتين يمنح موظف الاستخبارات الأمريكية السابق سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح موظف الاستخبارات الأمريكية السابق سنودن الجنسية الروسية 26.09.2022

منح الرئيس الروسي بوتين المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية. في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
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