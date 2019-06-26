منظمة دولية توجه اتهامات غير مسبوقة للإمارات



انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم (الثلاثاء التاسع من يوليو/ تموز 2019) استمرار احتجاز السلطات الإماراتية لما لا يقل عن خمسة نشطاء إماراتيين رغم انقضاء مدة أحكامهم. ونقلت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، عن نشطاء إماراتيين القول إن "الرجال لا يزالون وراء القضبان لـ /المناصحة/ دون أساس قانوني واضح".

ووفقا للمنظمة، فقد حُكم على ثلاثة منهم بالسجن ثلاث سنوات، والاثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بأمن الدولة "في أعقاب ما يبدو أنها محاكمات جائرة عامي 2014 و2016".

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وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون".

ونقلت المنظمة عن نشطاء إماراتيين القول إن النشطاء الخمسة لا يزالوا محتجزين في سجن الرزين بتهمة توافر "الخطورة الإرهابية" فيهم، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 والذي يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالتوضيح الفوري "ما إذا كان الأشخاص الخمسة، المحتجزون خارج نطاق الأحكام الأصلية يواجهون تهما بسبب نشاط اجرامي معروف". وأضافت :"إذا كان الأمر كذلك، فيجب توجيه تهم إليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا".

و.ب/ح.ز (د ب أ)