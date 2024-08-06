منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم إسرائيل بتعذيب سجناء فلسطينيين

يواجه آلاف من السجناء الفلسطينيين انتهاكات ممنهجة وتعذيبا بسجون إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، وفق منظمة حقوقية إسرائيلية. والسلطات الإسرائيلية تنفي ذلك وتقول إنها ادعاءات "لا أساس لها" و "كل السجناء محتجزون بصورة قانونية".

اتهمت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بتعذيب السجناء الفلسطينيين بصورة ممنهجة في السجون. ويضم تقرير صدر بعنوان "مرحبا بكم في الجحيم" اليوم الثلاثاء (السادس من أغسطس/آب 2024) شهادات من 55 سجينا فلسطينيا سابقا أجرت معهم المنظمة مقابلات. ويصف بعضهم إساءة معاملة وعنف شديدين.

وأفاد التقرير باحتجاز ما يربو على 9600 فلسطيني مؤخرا في السجون الإسرائيلية، ولم يتم توجيه تهم رسمية لنحو نصفهم.

وتبين إفادات أدلى بها 55 فلسطينيا تعرّضهم لـ"ظروف لا إنسانية"، وفق تقرير لمنظمة بتسيلم أشار إلى "تحوّل" أكثر من اثني عشر من مرافق الحبس الإسرائيليّة إلى "شبكة معسكرات".

وجاء في التقرير "تبيّن إفادات الأسرى نتائج عمليّة سريعة تحوّل في إطارها أكثر من اثني عشر من مرافق الحبس الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز، محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عمليّاً وظيفة مُعسكر تعذيب".

ووصف سجناء سابقون ما تعرضوا له من "العنف الشديد المتكرر والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمّد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم".

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وردا على التقرير اعتبرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن "كل السجناء محتجزون بصورة قانونية وحقوقهم الأساسية يوفرها بالكامل ضباط وقادة السجن المتمتعون بالمهارة والمهنية".

وجاء في بيان للمصلحة تلقّته وكالة فرانس برس أن ادعاءات التقرير "لا أساس لها"، لكنها شدّدت على أن من حق كل السجناء والمحتجزين التقدم بشكاوى رسمية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "أي انتهاك بحق محتجزين سواء خلال التوقيف أو الاستجواب، غير قانوني ويخالف الخطوط التوجيهية لجيش الدفاع الإسرائيلي، وممنوع منعا باتا". وشدد الجيش على أنه "يرفض بشكل قاطع مزاعم الانتهاكات الممنهجة بما في ذلك الانتهاكات الجنسية في مرافق الاعتقال التابعة له".

ويأتي تقرير "بتسيلم" بعد أسبوع على صدور تقرير أممي أشار إلى تعرّض سجناء فلسطينيين لمعاملة يمكن أن ترقى إلى تعذيب . والإثنين حذّرت لجنة خبراء أمميين من "لجوء متزايد للعنف" من جانب إسرائيل ضد سجناء فلسطينيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

الشهر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف تسعة جنود بشبهة إساءة معاملة معتقل من غزة في معسكر سديه تيمان الذي أنشئ لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعتقلهم في غزة منذ اندلاع الحرب. وقالت "بتسيلم" إن السلطات الإسرائيلية أعلنت "حالة طوارئ في السجون" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولفت التقرير إلى أن "السياسة الجديدة يجري تطبيقها في جميع مرافق الحبس وتسري على جميع الأسرى الفلسطينيين وترتكز أساسا على التعنيف الجسدي والنفسي الشديد والمتواصل ومنع العلاج الطبي والتجويع والحرمان من الماء والحرمان من النوم ومصادرة جميع المتعلقات الشخصية".

وفق "بتسيلم" تضاعف تقريبا عدد الفلسطينيين القابعين في سجون ومرافق احتجاز إسرائيلية منذ ما قبل الحرب إلى 9623 بحلول مطلع تموز/يوليو، نحو نصفهم يتم احتجازهم من دون إبلاغهم الأسباب.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)