 منظمة: حرس الحدود الأتراك "يعذّبون ويقتلون" سوريين يحاولون عبور الحدود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منظمة: حرس الحدود الأتراك "يعذّبون ويقتلون" سوريين يحاولون عبور الحدود

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود الأتراك يعذّبون ويطلقون النار عشوائياً ضد سوريين يحاولون عبور الحدود، داعية أنقرة الى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم عنها.

منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك

منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس (27 نيسان/أبريل 2023) في تقرير أنّ "حرس الحدود الأتراك يُطلقون النار عشوائياً على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويُعذّبون ويستخدمون القوّة المفرطة ضدّ طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا".

مختارات

"نرى هذه السفينة كرمز من شأنه أن يعزز القيادة الإقليمية لتركيا". هكذا وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الساعي للفوز بولاية رئاسية جديدة أول سفينة هجومية برمائية تسلمتها البحرية التركية. ما أهم ميزاتها؟

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل شهرين، أعلنت ألمانيا عن إجراء مبسط يتم بموجبه منح تأشيرات لأبناء المناطق المنكوبة. الخارجية الألمانية كشفت حصيلة جديدة للتأشيرات الممنوحة. فكم تأشيرة تم منحها ومن استفاد منها؟

سيطرت "هيئة تحرير الشام" على مدينة عفرين السورية التي سبق أن انتزعت قوات مدعومة من تركيا السيطرة عليها من فصائل كردية عام 2018. كما سيطرت أيضا على مجموعة من القرى والبلدات المجاورة في محافظة حلب، حسب مصادر من المعارضة.

وأضافت "ينبغي للحكومة التركيّة فتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة".

منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك.

ورأى مدير أوروبا وآسيا الوسطى لدى هيومن رايتس ووتشن هيو ويليامسون، أن "عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال"، ما تسبّب بوفاة مئات السوريين منذ عام 2015.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عاماً، تدفّق السوريون الى تركيا، حيث يعيش قرابة 3,5 مليون منهم حالياً، ويستفيد كثر منهم من خدمات أساسية وحماية قانونية. إلا أن هيومن رايتس ووتش شددت على أنّ "الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها". وأضافت "رغم أنّه يحقّ لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، إلا أنّه يتعيّن عليها فعل ذلك بما يتماشى مع القانون الدولي، لا سيما التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في الحياة والحرمة الجسديّة، والحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".

ودعت المنظمة السلطات التركية الى أن "تُصدر بشكل عاجل تعليمات موحّدة لجميع حرس الحدود تُشدّد فيها على أنّ الأسلحة النارية تُستخدم فقط عند الضرورة القصوى وكملاذ أخير للردّ على تهديد للحياة". كما طالبتها بـ"إجراء مراجعة شاملة بشكل عاجل لسياساتها الأمنية على الحدود".

ورغم إغلاق حدودها مع سوريا، غالباً ما تستقبل تركيا حالات انسانية ومرضية تتلقى العلاج على أراضيها بشكل دوري. وتفتح حدودها كذلك أمام السوريين الراغبين بزيارة عائلاتهم خلال الأعياد. إلا أنه منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط/فبراير، تتشدد السلطات التركية في إقفال حدودها حتى أمام الحالات الانسانية والمرضية. ويشكو مرضى في المناطق الحدودية من عدم تمكنهم من الحصول على العلاج الضروري منذ وقوع الكارثة.

خ.س/أ.ف (أ ف ب)

  • A man and woman at work in a field of leeks

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.

  • Children pose for the camera in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.

  • A girl at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.

  • Dihal and his daughter sit on the floor in a run-down room

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    "في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".

  • Farm workers on a field in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.

  • Children stand outside makeshift tents in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.

  • A boy plays in Torbali. Ramshackle accomodation is seen in the background

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.

  • Children at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.

    الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

محادثات رباعية في موسكو لـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة ودمشق

مواضيع ذات صلة

Turkey, Kahranmanmaras, earthquake aftermath. Feb. 2023 Rescue workers move through rubble

نحو 50 ألف قتيل بزلزال تركيا وسوريا و"أمنستي" تشكو تدهور حقوق الإنسان 23.02.2023

اقترب العدد الإجمالي لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا من 50 ألف قتيل. وفيما أدانت "أمنستي" تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد الزلزال، فتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء انهارت مبانيهم.

U.N. Secretary-General Antonio Guterres adresses his statement, during the opening of the High-Level Segment of the 52nd session of the Human Rights Council, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Monday, February 27, 2023. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

تحذيرات أممية وغربية من تراجع حقوق الإنسان في العالم 27.02.2023

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجمات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم، وقال إن غزو أوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن غياب آلية عقوبات تجعل العمل في هذا المجال صعبا

People walk along an alley between tents at a camp for the displaced erected in the aftermath of the February 6 deadly earthquake that hit Syria and Turkey, in Jindayris in northwestern Syria on February 19, 2023. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) (Photo by BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images)

لجنة أممية: دمشق والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة متضرري الزلزال 13.03.2023

خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى أن الحكومة السورية والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد مؤخرا، كما اتهمت اللجنة "هيئة تحرير الشام" بـ"رفض المساعدات.. الآتية من دمشق".