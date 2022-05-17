منظمة: حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد والفيروس لن يختفي قريباً

قالت منظمة الصحة لعموم الدول الأمريكية (باهو) اليوم الأربعاء (18 مايو / أيار 2022

) إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تخلي الكثير من الدول عن الإجراءات الوقائية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن ضعف معدلات التطعيم للوقاية من المرض في العديد من البلدان.

وأضافت المنظمة أن الحالات في المنطقة زادت 27.2 بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه مدفوعة بالأساس بارتفاع في حالات الإصابة في الولايات المتحدة.

وحدثت قفزة في الحالات في الولايات المتحدة بلغت 33 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلة 605 آلاف حالة.

وقالت مديرة المنظمة كاريسا إتيينه "استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي أفادنا جداً منذ بدء الجائحة وهي إجراءات لا تزال مطلوبة لتقليل انتشار الفيروس" مضيفة أن الحكومات يجب أن تكون مستعدة لتشديد تلك الإجراءات وقتما تزيد الحالات والوفيات جراء المرض.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن العديد من الناس لا يزالون في خطر، إذ لم تف سوى 14 دولة من أصل 51 في الأمريكتين بهدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 70 بالمئة من سكانها.

العالم ليس في وضع أفضل

خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة، إلى أن العالم ليس في وضع أفضل مما كان عليه عندما ظهر فيروس كورونا في عام 2019، لمكافحة وباء جديد، وقد يكون في الواقع في وضع أسوأ بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية.

مشاهدة الفيديو 01:31 كوريا الشمالية تعترف لأول مرة بتفشي وباء كورونا بين مواطنيها

وقالت اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة للأوبئة في تقريرها إن عدم إحراز تقدم في إصلاحات مثل الأنظمة الصحية العالمية يعني أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.

وأقر القائمون على التقرير، بقيادة رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة السابقة لليبيريا إلين جونسون سيرليف، بإحراز بعض التقدم، بما في ذلك ضخ مزيد من التمويل في منظمة الصحة العالمية، لكنهم قالوا إن العملية تسير ببطء شديد.

يأتي التقرير الذي صدر اليوم قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية الأسبوع المقبل في جنيف، وهو المنتدى السنوي لصنع القرار التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي من المتوقع أن يبحث بعض القضايا المثارة.

إصابة ابنة بايدن بالفيروس

وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن آشلي، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيبت بفيروس كورونا.

وبحسب موقع شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية، فقد أثبتت الاختبارات إصابة ابنة الرئيس بـ Covid-19، ما منعها من الانضمام للسيدة الأولى جيل بايدن في رحلة مقررة إلى أمريكا الجنوبية والوسطى، وفقًا للسكرتير الصحفي للسيدة الأولى، مايكل لاروزا.

وقال لاروزا إن آشلي لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس والسيدة الأولى".

ع.ح./ع.ش. (رويترز)