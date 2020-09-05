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منظمة العمل الدولية

تهدف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساعدة على توفير فرص العمل. ولهذا فهي تضم ممثلين عن الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل بهدف جمع جهودهم لتحقيق هذه الهدف.

منظمة العمل الدولية/ ILO هي إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. تضم المنظمة في عضويتها 185 دولة يمثلها مندوبون عن الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل. ينشط مكتبها الإقليمي الخاص بالدول العربية المشرقية من العاصمة اللبنانية بيروت منذ عام 1976. أما مكتب القاهرة فتغطي نشاطاته الدول العربية في القارة الأفريقية.

People hold a banner reading 'No to slavery' during a demonstration against discrimination in Nouakchott on April 29, 2015. Thousands of descendants of Moorish slaves in Mauritania, known as the 'Haratin', protested in Nouakchott on the evening of April 29 against discrimination and to demand justice and equality for the Haratin. Copyright: Getty Images/AFP/Stringer

رغم تجريمها.. العبودية لا تزال حاضرة في منطقة الساحل الإفريقي 05.09.2020

كانت العبودية منتشرة بشكل واسع لعدة قرون في منطقة الساحل قبل أن يتم حظرها على نطاق واسع منذ عام 1981. رغم ذلك لا يزال كثير من الناس في المنطقة يعانون من تداعيات هذه الممارسات بسبب إفلات المخالفين من الملاحقة القضائية.
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الحكومة القطرية تتهم هيومن رايتس ووتش بـ"تضليل الرأي العام" 24.08.2020

بعد أن اتهم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بانتهاك حقوق العمال الوافدين وعدم تنفيذ التزامها مع منظمة العمل الدولية بحمايتهم، ردت حكومة الدوحة باتهام المنظمة الدولية بتضليل الرأي العام.
27.03.2020 *** Homeless people wait to be checked by health officials before heading to shelters, during a nationwide 21 day lockdown in an attempt to contain the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Durban, South Africa, March 27, 2020. REUTERS/Rogan Ward

كورونا.. الأمم المتحدة تحذر من خطر "كارثة إنسانية عالمية" 22.04.2020

حذّرت منظّمة العمل الدولية من أنّ تداعيات كورونا ستكون "مدمّرة" على الوظائف والإنتاج العالمي، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات. وذهب برنامج الغذاء العالمي إلى أن الانعكاسات الاقتصادية ستضاعف عدد المهددين بالمجاعة.
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ظاهرة عمالة الأطفال في أفريقيا.. المنع وحده لا يكفي! 12.06.2019

كثير من الأطفال في أفريقيا مجبرين على العمل في عدة قطاعات، في البيوت وفي المزارع وكذلك في الدعارة، حيث يتم اغتصاب طفولتهم. غالبيتهم في سن التعليم الابتدائي. وحظر عملهم وحده لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة.
11.06.2019, Schweiz, Genf: Angela Merkel, Bundeskanzlerin von Deutschland, kommt für ihre Rede zur Jubiläumskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO im europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen. Generaldirektor der ILO, Ryder, appellierte an die 189 Mitgliedsländer, in der geplanten Jahrhunderterklärung starke Leitlinien zur Zukunft der Arbeit mit sozialer Gerechtigkeit für alle zu verankern. Die ILO wurde vor 100 Jahren gegründet. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ميركل في مئوية منظمة العمل: على الاقتصاد خدمة البشر وليس العكس 11.06.2019

يوافق المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية هذا العام مرور قرن على إنشائها. وأكدت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر أنه "ليس مسموحا اعتبار البشر مجرد أدوات إنتاج وإنما يجب أن يتسنى لهم تحقيق أنفسهم وإظهار مواهبهم".
Titel: Iran Gewerkschaften Schlagwörte: LKW-fahrer in Streik Copy right: free (ILNA)

تنديد عمالي دولي لتهديد إيران بإعدام سائقي شاحنات أضربوا عن العمل 03.11.2018

تهديد الإدعاء العام الإيراني بإعدام سائقي شاحنات بسبب إضرابهم عن العمل سبب استياء كبيرا لدى نقابات العمال الألمانية والعالمية، التي دعت المرشد الأعلى في إيران إلى إطلاق سراحهم فورا.

Colombian boys help pick coffee beans during the harvest, 20 September 2007, in the heart of Colombia's so-called 'coffee region', in Chinchina, some 300 kilometers east of the capital Bogota. Colombia, one of the world's largest exporters of the coffee, is known for its outstanding Arabica blend, rich in body and smooth in flavour. The country produces 12 percent of the coffee in the world, after it was introduced into the South American country in the early 1800s. Foto: EPA/JOHN JAIRO BONILLA +++(c) dpa - Report+++

صناعات تعتمد على الأطفال كأيد عاملة 22.11.2017

تقول منظمة العمل الدولية إن 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون. هنا ننظر إلى بعض أكثر الصناعات التي تقوم على استغلال عمالة الأطفال.

منظمة العمل الدولية تتوقع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في العالم 21.11.2017

ذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد أن النمو الاقتصادي بشكل عام مازال منفصلا عن نمو الوظائف، في الوقت الذي تهدد فيه الاضطرابات الاقتصادية المكاسب التي تحققت على صعيد توظيف الشباب.

ARCHIV - Junge Demonstranten, die zur Bewegung 15-M gehören, sitzen auf einem Platz in Madrid, Spanien, am 14.05.2012. Europa steckt noch tief in der Krise, auch wenn mancherorts Entwarnung gegeben wird. Die Länder im Süden wollen Hilfe im Kampf gegen Rezession und Arbeitslosigkeit. Foto: Javier Lizon/dpa (zu dpa-KORR «Europas Süden pocht beim EU-Gipfel auf Hilfe» vom 25.06.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

غياب حل سحري لمواجهة بطالة الشباب 02.07.2013

أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى استفحال معدلات البطالة في أوساط الشباب لدرجة غير مسبوقة مما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر من أجل التصدي لهذه الظاهرة نظرا للعواقب الاجتماعية الوخيمة التي قد تترتب عنها.
GettyImages 155545466 An Afghan child pushes a wheel burrow at a brick factory in the outskirts of Herat on November 5, 2012. Over a third of Afghans are living in abject poverty, as those in power are more concerned about addressing their vested interests rather than the basic needs of the population, a UN report said. AFP PHOTO/ Aref KARIMI (Photo credit should read Aref Karimi/AFP/Getty Images)

الأمم المتحدة: يجب القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال 12.06.2013

ركز تقرير الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال على الظروف السيئة الأشبه بالعبودية التي يعملون فيها والاستغلال الذي يتعرضون له من قبل أرباب العمل، داعية إلى سن قوانين تمنع عمل واستغلال الأطفال.
ARCHIV - Ein junger Mann sitzt am 22.07.2008 vor dem Eingang zur Agentur für Arbeit in Leipzig. Wenn die Wirtschaft aus dem Tritt gerät, sind junge Leute oft die ersten, die ohne Job dastehen. Die Nachwehen der Krise sind für die 15- bis 24-Jährigen lange nicht vorbei: Die UN stellt eine Rekord-Arbeitslosigkeit fest - und warnt vor einer «verlorenen Generation». Dabei kommen die jungen Jobsuchenden in den Industrieländern noch vergleichsweise glimpflich davon. In Deutschland etwa waren 2009 rund 40 Prozent mehr junge Leute arbeitslos als 2000. Foto: Waltraud Grubitzsch dpa (zu dpa-Korr Junge Arbeitslose als verlorene Generation ? vom 12.08.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

منظمة العمل الدولية تطالب الحكومات بتقديم ضمانة عمل للشباب 04.09.2012

كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن الأزمة الاقتصادية ترهق كاهل الشباب في العالم لأن فرصهم لإيجاد فرص عمل تضعف. ويفقد الكثير منهم الأمل ويكف عن الاجتهاد في البحث عن عمل. ويطالب الباحثون باعتماد ضمانة عمل لخريجي المدارس.
** FILE ** Miners pan for diamonds near Koidu in northeastern Sierra Leone near the Guinean border, in this June 8, 2004 file photo. Hollywood's take on conflict diamonds has brought attention back in a big way to how gems associated with wealth and glamor have too often meant war and suffering in Africa. The film Blood Diamond, which opened Friday, Dec. 8, 2006, in U.S. theaters, is set in late 1990s Sierra Leone, when the West African country was in the throes of a civil war in which untraceable diamonds allegedly funded fighters who hacked off people's hands with machetes and burned entire villages. (AP Photo/Ben Curtis, file)

الأخلاقيات الجديدة للشركات العالمية الكبرى 21.06.2011

ما تعتبره الشركات الكبرى تعظيما لأرباحها ويراه الزبائن صفقة ناجحة، غالبا ما يترتب عنها ظروف عمل سيئة لدى المنتجين والمزودين. ظروف يمكن تفاديها رغما عن حرب الأسعار التي تدفع بالشركات إلى تخفيض تكلفة الإنتاج.
Aufnahmeort: Gaza Aufnahme Datum: 14.08.10 Schlüssel wörter: arbeitlosigkeit in Gaza, Gaza

"الحياة مقفلة في وجوهنا"ـ ثلثا شباب غزة بلا عمل 18.08.2010

حذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من ارتفاع نسب البطالة بين الشباب التي وصلت لأرقام قياسية. إلا أنها توقعت حصول تحسن في العام المقبل باستثناء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكيف تبدو البطالة بين شباب قطاع غزة؟
Indian child laborers pause while working the fields near Alwar, India, approximately 100 miles south of New Delhi Sunday Nov. 28, 1999. Countries like India depend on cheap labor to make economic gains. President Clinton was to sign a treaty in Seattle Thursday Dec. 2, 1999 that bans the worst forms of child labor. (AP Photo/John McConnico)

جهود دولية مكثفة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال 14.06.2006

احتفلت منظمة العمل الدولية مؤخراً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ولفتت الأنظار لأوضاع الأطفال الصعبة في بعض دول العالم، وبالرغم من استمرار استغلال الأطفال في أعمال صعبة، إلا أن ثمة مؤشرات تدعو إلى التفاؤل هذا العام.