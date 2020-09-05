تهدف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساعدة على توفير فرص العمل. ولهذا فهي تضم ممثلين عن الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل بهدف جمع جهودهم لتحقيق هذه الهدف.

منظمة العمل الدولية/ ILO هي إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. تضم المنظمة في عضويتها 185 دولة يمثلها مندوبون عن الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل. ينشط مكتبها الإقليمي الخاص بالدول العربية المشرقية من العاصمة اللبنانية بيروت منذ عام 1976. أما مكتب القاهرة فتغطي نشاطاته الدول العربية في القارة الأفريقية.