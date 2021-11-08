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منظمة العفو الدولية

تعتبر منظمة العفو الدولية أول المدافعين عن حقوق الإنسان وتسعى إلى تحرير سجناء الرأي، لكن تغاضيها عن انتقاد ممارسات بعض الدول لأسباب سياسية يؤثر بشكل سلبي على مصداقيتها عالمياً.

تتخذ منظمة العفو الدولية من لندن مقراً لها، ومنذ تأسيسها على يد بيتر بينيسن عام 1961 أخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء خاصة، إذ تسعى جاهدة إلى تحرير سجناء الرأي. وتعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء. مُنحت المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة 1977.

28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. - Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

منظمات: اختراق أجهزة نشطاء فلسطينيين ببرنامج "بيغاسوس" 08.11.2021

أدرجت إدارة الرئيس بايدن مؤخرا مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على قائمة الشركات المحظورة. البرنامج كان محور فضيحة الصيف الماضي حيث استخدم للتجسس على مسؤولين وصحافيين. فما الجديد؟
ILULISSAT, GREENLAND - SEPTEMBER 02: People walk as icebergs float in Disko Bay on September 02, 2021 in Ilulissat, Greenland. 2021 will mark one of the biggest ice melt years for Greenland in recorded history. Scientists studying the Greenland Ice Sheet observed rainfall on the highest point in Greenland for the first time ever this August. Researchers from Denmark estimated that in July of this year enough ice melted on the Greenland Ice Sheet to cover the entire state of Florida with two inches of water. The observations come on the heels of the recent United Nations report on global warming which stated that accelerating climate change is driving an increase in extreme weather events. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

العفو الدولية تطالب بوضع حماية المناخ ضمن نصوص حقوق الانسان 29.10.2021

طالبت منظمة العفو الدولية بالدفاع عن سياسة مناخية قائمة على حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 26" في غلاسكو، مؤكدة أن تغير المناخ يزيد من عدم المساواة والتمييز ويضرب بشدة الدول منخفضة الدخل.
Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

عشية جلسة الاستئناف العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جوليان أسانغ 26.10.2021

قبيل جلسة استئناف حاسمة، العفو الدولية تطالب بإطلاق الصحفي الأسترالي جوليان أسانغ وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، فيما تستعد واشنطن لانتزاع حق تسليم مؤسس موقع ويكيليكس.

Soldiers in riot gear arrive to reinforce authorities after street merchants protested the seizure of their merchandise by the municipal police of Quito, Ecuador, Thursday, May 21, 2020. Authorities are trying to stop informal trade as a source of COVID-19 contagion, an activity that has proliferated in the poor neighborhoods of several cities as the country faces the pandemic. (AP Photo/Dolores Ochoa)

العفو الدولية ـ تداعيات كورونا تهدد الحريات والإعلام المستقل 19.10.2021

تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر المجتمع الدولي من تداعيات جائحة كورونا على الحقوق والحريات في العالم. كما انتقد التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.

August 28, 2021, London, United Kingdom: An installation of hanging noose and red flower at Whitehall drawing attention to the 1988 Massacre of the Political Prisoners in Iran..A demonstration organised by supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) to protest against the inauguration of Iran's new president Ebrahim Raisi whom they accuse of being responsible for the mass execution of thousands of NCRI members in 1988 at Whitehall. The NCRI also called for the UK government to impose sanctions against Iran's leadership. (Credit Image: © Loredana Sangiuliano/SOPA Images via ZUMA Press Wire

منظمة العفو تناشد إيران وقف إعدام محكوم كان قاصرا عند توقيفه 11.10.2021

من المقرر تنفيذ حكم الإعدام الأربعاء بحق عرمان عبد العلي، الذي تعرض لـ"محاكمة مجحفة للغاية" بحسب منظمة العفو، التي شدّدت على أن تنفيذ عقوبة الإعدام لمن يقل عن 18 عاما لدى ارتكاب الجريمة "محظور بموجب القانون الدولي".

Nach dem maschinellen Befüllen der kleinen Saft-Tetrapacks in einem hermetisch abgeschirmten Glasschrank werden die Tüten auf Förderbändern zum Verpacken in Gebinde transportiert, aufgenommen am 07.02.2016. Der Juhayna-Konzern wurde 1983 gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der regional player in den Segmenten Saftgetränke und Milchprodukte. Das Unternehmen exportiert in die umliegenden Länder sowie nach Europa und die USA und versorgt den heimischen Markt mit seinen Produkten. Seit den Anfängen setzte das Unternehmen auf modernste Technologien, die heutigen Produktionsanlagen stehen europäischen Konzernen in nichts nach, z.T. deutsches Management führt die einzelnen Teilbereiche nach modernsten Kriterien, was Juhayna zu einem Musterunternehmen in der ägyptischen Produktionslandschaft macht. Foto: Matthias Tödt

مصر ـ اتهامات لـ"جهينة" بتمويل الإرهاب ومخاوف من اعتقال انتقامي 30.09.2021

صعدت السلطات المصرية ضد مؤسس شركة جهينة واتهمته بتمويل الإرهاب، وذلك في بيان جديد، بينما تؤكد العفو الدولية أن الواقعة تتعلق برفض صفوان ثابت ابتزاز مسؤولين كبار ولذلك عوقب بالقبض عليه واتهامه وفق قانون الإرهاب.
This photograph shows new EU-funded multi-purpose RIC (reception and Indentification centre) of migrants on the island of Samos, Greece, on September 18, 2021 during its inauguration. - The Samos camp will be the first of five new 'closed' migrant camps. It has a detention centre and will only be accessible via electronic chip. The EU has committed 276 million euros ($326 million) for the new camps on Greece's five Aegean islands - Leros, Lesbos, Kos, Chios as well Samos - that receive most of the migrant arrivals by sea from neighbouring Turkey. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

"سجن منعزل؟".. اليونان تفتح أول مخيم لاجئين "مغلق وخاضع للمراقبة" 18.09.2021

افتتحت اليونان مخيماً للاجئين محاطاً بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة. وبينما ترى حكومة اليونان أنه "سيعيد الكرامة لمن يسعون للحصول على الحماية الدولية"، انتقدته نحو خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية.
An U.S. soldier plays guitar for recently evacuated Afghan children at the Ramstein U.S. Air Base, Germany, Tuesday, Aug. 24, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يطالب بالاعتراف بطالبان 09.09.2021

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي برلين بالاعتراف "بأقصى سرعة ممكنة" بحكومة طالبان وإعادة فتح السفارة الألمانية في كابول. فما أسباب المطالب التي تأتي بعد ساعات من رفض وزير الخارجية الألماني للفكرة؟
Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, spricht am 18.11.2015 auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) im Kurfürstlichen Schloss in Mainz (Rheinland-Pfalz) und ist dabei als Schatten zu sehen. Nach der Anschlagsserie in Paris mit 129 Toten sucht das BKA auf der diesjährigen Herbsttagung unter anderem nach wirksamen Strategien gegen den islamistischen Terror. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit

مصادر برلمانية: الشرطة الفدرالية الألمانية استخدمت "برنامج بيغاسوس" 07.09.2021

قالت مصادر من داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) إن الحكومة الألمانية أقرت باستخدام شرطتها الفدرالية لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" المثير للجدل، وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف الصحفيين والحقوقيين.
August 23, 2012. A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN Getty Images/AFP/J. Lawler

العفو الدولية: لاجئون سوريون يتعرضون للتعذيب والاغتصاب بعد عودتهم 07.09.2021

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.
DUBAI - WORKERS ON BLUEWATERS ISLAND Migrant workers finishing the pavement on Bluewaters Island. Just a short walk along a pedestrian bridge from The Beach on Jumeirah Beach Residence, the artificial island operated by Meeras opened in 2019. Dubai Bluewaters Dubai UNITED ARAB EMIRATES EMIRATS ARABES UNIS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEmmanuelxCatteaux HLECATTEAU1094197

هيئة لحقوق الإنسان.. محاولة لتبيض وجه الإمارات أم حل للمشكلة؟ 04.09.2021

أشاد الإعلام الإماراتي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها ستعمل وفق المعايير الدولية، فيما قالت أصوات معارضة إن خطوة إنشاء الهيئة ليست سوى مزحة ودعاية. فما هي فرص نجاح هذه الخطوة في الإمارات؟
Logo Bild von Amnesty International

أمنستي تطالب بالتحقيق في تسليم تونس "لاجئا سياسيا" للجزائر 01.09.2021

دعت أمنستي تونس إلى التحقيق في تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ"الخطيرة جدا". وهناك تساؤلات تطرح عن مدى وجود علاقة بين تسليم بوحفص، والقبض على السياسي التونسي نبيل القروي بالجزائر.
Katar WM-Baustelle Arbeiter Stadion Khalifa International Stadium Umbau Erweiterung Bild: DW/Tom Mustroph 10.02.2016

العفو الدولية تطالب قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة عمّال مهاجرين 26.08.2021

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قطر التي تستضيف العام المقبل بطولة كأس العالم في كرة القدم بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمّال المهاجرين، مؤكدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلت بلا تفسير.
Schweden Stokholm Flagge (Fotolia: #20837780); © Fotolia/Christophe Papke

السويد- انطلاق محاكمة مسؤول إيراني سابق على خلفية اعدامات 1988 10.08.2021

تنطلق في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في عمليات إعدام جماعية نفذت عام 1988، وذلك في قضية قد يمتد صداها إلى الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي.

Egyptian Special Forces stand guard outside the International Congress Centre on February 24, 2019, ahead of first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

مصر: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في "إعدامات خارج القضاء" 05.08.2021

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري، تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون "إعدامات خارج نطاق القضاء".
Bildbeschreibung: Photo with Fanny (From back): Fanny Facsar at Deera square, Riyadh, where public executions used to take place (now they take place near a prison), March 15th, source: Marek Neumann Schönwetter/DW Fotograf: DW/M. Neumann Schönwetter Datum: 15.03.2018

أمنستي: وتيرة الإعدام وقمع الناشطين تعاود الارتفاع في السعودية 03.08.2021

رفعت السعودية وثيرة تنفيذ أحكام الإعدام واستأنفت ملاحقة الناشطين عقب انتهاء "رئاسة الرياض لمجموعة العشرين"، كما تقول منظمة العفو الدولية في تقرير اعتبر أن ذلك مؤشرا على "أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة".

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