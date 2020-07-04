منظمة الصحة: زيادة يومية قياسية في الإصابات بكورونا

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت (الرابع من تموز/يوليو 2020) زياد قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة. وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 حزيران/يونيو حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم. وظل عدد حالات الوفاة ثابتاً عند نحو 5000 حالة يومياً.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة، فيما احتلت روسيا المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و 44131 حالة وفاة.

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إيقاف تجربة هيدروكسي كلوروكين وعقار للأيدز

وفي السياق ذاته، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى كوفيد-19 بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير بعد أن فشلت في الحد من الوفيات. وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى كوفيد-19.

خ.س/أ.ح (رويترز)