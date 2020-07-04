 منظمة الصحة: زيادة يومية قياسية في الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2020

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أخبار

منظمة الصحة: زيادة يومية قياسية في الإصابات بكورونا

أصيب أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وتوفي بسببه 526088 شخصاً. هذا فيما أوقفت منظمة الصحة العالمية تجاربها لعلاج المرض بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير.

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 526088 إنسان حتى تاريخ الرابع من تموز/يوليو 2020

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 526088 إنسان حتى تاريخ الرابع من تموز/يوليو 2020

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت (الرابع من تموز/يوليو 2020) زياد قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة. وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

مختارات

بعد تسجيلها أكبر عدد وفيات منذ أسبوعين وفي موازاة فتح أكبر لحدودها أمام الزوار الأجانب، أعادت إسبانيا فرض العزل على أكثر من مئتي الف من سكانها في إقليم كاتالونيا مع مراقبة عشرات من بؤر فيروس كورونا المستجد في مناطق أخرى. (04.07.2020)

انتقدت منظمة أطباء بلا حدود تمديد إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في اليونان. في الوقت الذي استقبلت فيه ألمانيا 6 لاجئين قُصّر من مخيمات الجزر اليونانية، كانوا متأخرين عن مجموعة وصلت قبل شهور. (04.07.2020)

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 حزيران/يونيو حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم. وظل عدد حالات الوفاة ثابتاً عند نحو 5000 حالة يومياً.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة، فيما احتلت روسيا المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و 44131 حالة وفاة.

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إصابة 1500 عامل بكورونا في أكبر مسالخ ألمانيا

إيقاف تجربة هيدروكسي كلوروكين وعقار للأيدز

وفي السياق ذاته، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى كوفيد-19 بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير بعد أن فشلت في الحد من الوفيات. وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى كوفيد-19.

خ.س/أ.ح (رويترز)

  • Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance/ANE)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات "غرافيتي"

    أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    على أحدث صيحات الموضة

    دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    أشكال جديدة للكمامة

    ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

  • Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    ماركات عالمية

    تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Krawattenmanufaktur Auerbach (picture-alliance/dpa/C. Koall)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    للرجال فقط

    الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

  • Deutschland Coronavirus - Trachtenmasken (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات بنكهة تقليدية

    قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

  • BdT - Coronavirus - Bayern (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    تصاميم متنوعة

    لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

  • BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامة لكل مناسبة

    يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

  • Mädchen mit Blatt vorm Mund: Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/AFP/M. Abed)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات صديقة للبيئة

    من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

  • Deutschland BdT Bremer Stadtmusikanten (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الكمامة للجميع

    في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

  • Corona Schutzmasken Statuen, Krakau (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الفن في زمن الكورونا

    حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.


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