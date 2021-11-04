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منظمة الصحة العالمية

تركز منظمة الصحة العالمية جهودها في الوقت الحالي على مكافحة جائحة كورونا. وتعمل المنظمة منذ نشأتها على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في مختلف أنحاء العالم. وقد حققت في هذا المجال نجاحات كبيرة وخاصة في البلدان الفقيرة.

تأسست منظمة الصحة العالمية عام 1948 كوكالة تابعة للأمم المتحدة. وينص ميثاقها على مساعدة الناس في مكافحة الأمراض وضمان سلامتهم. في هذا الإطار تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الأمراض المعدية مثل السل والجدري وشلل الأطفال ووباء الفيروسات من خلال توفير اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية وغيرها. وبفضل هذه الجهود تم القضاء على عدد من هذه الأمراض وتم منع انتشار بعضها الآخر.

Winden Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Coronavirus, Coronapandemie, Impfspritze, Coronaspritze, Nadel als Silhouette, Scherenschnittbild zum verabreichen, spritzen des Impfstoffes. Im Hintergrund Bilder von AstraZeneca, Union Jack, Nationalflagge von Grossbritanien, EU Flagge, Europäische Flagge, Euroland, Nationalflagge von Amerika, Europakarte, Europaland, USA, Israel, Amerika Impfen, Impfbuch, Impfbescheinigung, Impfpass, Spritze, Coronaspritze, Nadel, Imp Copyright: xFleigx/xEibner-Pressefotox EP_dfg

كورونا.. ألمانيا تسجل أرقاماً قياسية وأوروبا بؤرة للوباء مجدداً 04.11.2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.
FILE—In this Wednesday, July 28, 2021 file photo, a health worker administers a dose of Janssen COVID-19 vaccine by Johnson

منظمة الصحة تكشف عن خطة مليارية لمكافحة كورونا بالدول الفقيرة 28.10.2021

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 09.03.21 *** A medical worker waits for people to test them with a free antigen quick test in a tent on the ground of the Dresden fair, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Dresden, Germany March 9, 2021. REUTERS/Matthias Rietschel

كورونا في ارتفاع مستمر.. ماهي الإجراءات المتخذة لمواجهة موجة رابعة مرتقبة؟ 22.10.2021

في ضوء التفاقم السريع لوضع فيروس كورونا في العالم تسارع الدول إلى تطبيق إجراءات وتدابير صارمة جديدة لمواجهة موجة رابعة محتملة قبل فصل الشتاء.
11.3.2021, Malawi, Afrika, Ein Anwohner wird gegen Covid-19 geimpft. Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Fälle einen spürbaren Rückgang, wie die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU), der Africa CDC, am 11. März mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

الدول الفقيرة تعاني قلة لقاحات كورونا.. والصحة العالمية تحذر 29.09.2021

رغم كل الوعود، إلّا أن الدول الفقيرة لم تتوصل إلاّ بجزء صغير جدا من اللقاحات التي وُعدت بها. فقد أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الرقم جد ضعيف في دول إفريقيا، بينما توجه انتقادات للدول الغنية على اكتناز الجرعات.
Eine Impfhelferin nimmt während einer Impfaktion auf dem Wochenmarkt den Impfstoff von Biontech/Pfizer aus der Kühltruhe. +++ dpa-Bildfunk +++

الجرعات التنشيطية.. ضرورية حتى بعد الإصابة بكورونا؟ 13.09.2021

بدأت بعض الدول في توزيع الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، بينما تخطط إسرائيل لجرعة رابعة. لكن هل نحن بحاجة إلى ذلك بالفعل، وماذا في حال أصيب الملقح بكورونا؟

School Vaccination For Students Over 12 Y.O. Starts In Dusseldorf a student receives her vaccination in a Leibniz Montessori gymnasium in Duesseldorf, Germany on August 27, 2021 as school offers vaccination for students from 12 years old. Dusseldorf Germany tang-notitle210827_npQrX PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYingxTangx

دول تتجه نحو"التطعيم المعزِّز" وهذه هي الفئات المستهدفة! 08.09.2021

متحورات جديدة، تدني مستويات الحماية من الفيروس بعد التطعيم، اختراقات في التطعيم، بينما تحرز حملة التطعيم تقدماً بطيئاً في جميع أنحاء العالم، تريد دول غنية تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة. فمن هي الفئات المستهدفة؟
Tedros Adhanom Ghebreyesus, right, Director-General of the World Health Organization (WHO), and German Chancellor Angela Merkel, left, attend the inauguration ceremony of the 'WHO Hub For Pandemic And Epidemic Intelligence' at the Langenbeck-Virchow building in Berlin, Germany, Wednesday, Sept. 1, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

منظمة الصحة تفتتح مركزا للإنذار المبكر عن الأوبئة في برلين 01.09.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية تظافر الجهود والخبرات على المستوى العالمي لمواجهة الأوبئة والجوائح. جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح مركز للإنذار المبكر من الأزمات الصحية في برلين.

Women wearing face masks as a precaution against the coronavirus ride a bicycle at a public park along the Han River in Seoul, South Korea, Sunday, May 9, 2021. (AP Photo/Ahn Young-joon)

كورونا.. حسم المعركة ضد الجائحة عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ 01.09.2021

ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
Bamberg, Deutschland 13. Mai 2021: Auf einer Weltkugel steht eine Ampulle mit dem COVID-19-Vektor-Impfstoff von AstraZeneca .

وسط قلق من تزايد وفيات كورونا.. الصحة العالمية تدعم الجرعات التنشيطية 30.08.2021

قالت منظمة الصحة العالمية إن جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات كورونا وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر و"ليست رفاهية"، معربة عن خشيتها من تفاقم أعداد الوفيات بشكل كبير في مختلف أرجاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات "حيوية" عن منشأ كوفيد 28.08.2021

هل تخفي الصين فعلا معلومات "حيوية" بخصوص منشأ فيروس كورونا؟ هذا ما يعتقده الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استبعاد مخابرات بلاده أن تكون الصين قد طورت الفيروس كسلاح بيولوجي.
BOGOTA, COLOMBIA - JANUARY 26: A health worker takes part in a vaccination drill before the arrival of the anti COVID-19 vaccines at Patio Bonito Tintal hospital on January 26, 2021 in Bogota, Colombia. The Colombian National Vaccination Plan against COVID-19 will begin on February. The government acquired 10 million vaccines from Pfizer/BioNTech and 10 million from Oxford/AstraZeneca, which will serve 10 million Colombians, and another 9 million vaccines with the pharmaceutical Janssen, subsidiary of Johnson & Johnson. Colombia has another 20 million vaccines guaranteed through the COVAX mechanism, promoted by the World Health Organization (WHO). (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

دراسة: فاعلية بعض لقاحات كورونا تتضاءل بعد نحو ستة أشهر 25.08.2021

تتضاءل الحماية التي تقدمها جرعتان من لقاحي بيونتك/فايزر وأسترازينيكا بعد أقل من ستة أشهر من تلقيها، حسب دراسة جديدة، ما يشير إلى أن جرعات معززة قد تكون ضرورية لضمان حماية مطولة، وهو ما تنتقده منظمة الصحة العالمية.
President Joe Biden speaks during a meeting with labor leaders in the Oval Office of the White House, Wednesday, Feb. 17, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

منشأ كورونا.. الاستخبارات الأمريكية تسلم تقريرها لبايدن 25.08.2021

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الاستخبارات الأمريكية سلمت تقريرها عن منشأ فيروس كورونا للرئيس بايدن، مشيرة إلى أنه "لا يقدم نتائج حاسمة". وقد يتم رفع السرية عن أجزاء من التقرير في الأيام المقبلة لإتاحته للجمهور.
September 20, 2020, Gulu, Northern Region, Uganda: (EDITORS NOTE: Image depicts death).Health workers wearing protective suits as a precaution lower the body of a covid-19 victim for burial at a graveyard in Gulu, northern Uganda..The East African country now has more than 6,000 confirmed COVID-19 cases and more than 60 deaths. (Credit Image: © Sally Hayden/SOPA Images via ZUMA Wire |

الصحة العالمية تأسف لـ"الاختلال الصادم" في تلقي لقاحات كورونا 24.08.2021

رغم حصول دول أفريقية على عشرات الملايين من جرعات لقاح كورونا عبر "كوفاكس" إلا أن ذلك لا يشكل سوى قسم ضئيل من الجرعات الضرورية لحماية سكان القارة من أخطار المرض الخطير والوفيات المتصلة به، حسب منظمة الصحة العالمية.

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جرعة ثالثة للقاحات.. ألمانيا وفرنسا تتجاهلان توصية "الصحة العالمية" 05.08.2021

أعلنت ألمانيا وفرنسا عزمهما إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكبار السن والأكثر عرضة للإصابة اعتباراً من أيلول/سبتمبر، في تجاهل لتوصية الصحة العالمية التي دعت إلى توجيه اللقاحات إلى الدول الفقيرة عوضاً عن ذلك.
Coronavirus - Fri Apr 9, 2021. Vials of the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine at Copes Pharmacy and Travel Clinic in Streatham, south London. Picture date: Friday April 9, 2021. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:59080993

ألمانيا تقرر التبرع بكل إمداداتها من لقاحات أسترازينيكا 04.08.2021

أعلنت ألمانيا أنه من الآن وحتى إشعار آخر، سيتم التبرع بجميع إمداداتها من لقاحات "استرازيينكا" القادمة من الشركة المصنعة لمبادرة المساعدات الدولية "كوفاكس". في المقابل رفضت واشنطن دعوات أممية للتخلي عن الجرعات المعززة.
A health worker injects a person with a dose of the Moderna vaccine for COVID-19 at Saint Damien Hospital in Port-au-Prince, Haiti, Tuesday, July 27, 2021. After months of not having any vaccines in the country, the U.S. donated 500,000 doses through the U.N. COVAX system for Haiti in mid-July. (AP Photo/Joseph Odelyn)

منظمة الصحة العالمية تدعو لتجميد الجرعات الثالثة 04.08.2021

بسبب الفجوة بين أعداد متلقي اللقاح في الدول الغنية والفقيرة، طالب مدير منظمة الصحة الدولية الدول التي أعلنت عن تخصيص جرعات معززة لشعوبها بتوفير تلك الجرعات للدول الفقيرة، بدلاً من ذلك، لرفع نسب المحصنين ضد فيروس كورونا.
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