تركز منظمة الصحة العالمية جهودها في الوقت الحالي على مكافحة جائحة كورونا. وتعمل المنظمة منذ نشأتها على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في مختلف أنحاء العالم. وقد حققت في هذا المجال نجاحات كبيرة وخاصة في البلدان الفقيرة.

تأسست منظمة الصحة العالمية عام 1948 كوكالة تابعة للأمم المتحدة. وينص ميثاقها على مساعدة الناس في مكافحة الأمراض وضمان سلامتهم. في هذا الإطار تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الأمراض المعدية مثل السل والجدري وشلل الأطفال ووباء الفيروسات من خلال توفير اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية وغيرها. وبفضل هذه الجهود تم القضاء على عدد من هذه الأمراض وتم منع انتشار بعضها الآخر.