منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا تلوح في الأفق

اقترب العالم، أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على وباء كوفيد-19، الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019، بحسب ما صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأكد غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022): "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة". لكنه حذر "لم نحقق ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وشبه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضا". وتابع "يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وتابع المدير العام للصحة العالمية: "إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين" داعيا الى "انتهاز هذه الفرصة".

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس/ آب إلى 4 سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 مليون إصابة جديدة.

أدهانوم غيبريسوس: "يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

عدد الإصابات بدون شك أعلى بكثير لا سيما لأن الحالات الطفيفة لا يتم الإعلان عنها أحيانا لكن أيضا لأن العديد من الدول خففت من فحوصات الكشف.

في 4 سبتمبر/ أيلول، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا - هنا أيضا بلا شك العدد أقل بكثير من الواقع - كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)