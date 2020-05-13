منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا خلال أقل من عامين

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة (12 أغسطس/ آب 2020) أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كوفيد-19 في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الانفلونزا الإسبانية عام 1918. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس "لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".

وأضاف جيبريسوس أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918" مضيفاً: "في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

ومن جانبها قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وأضافت خلال إفادة في جنيف "شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات...وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها".

ووفقا لإحصاء رويترز أصيب ما يربو على 22.78 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى المرض بحياة نحو 792837 شخصا على الأقل، في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه.

كشفت عالمة أوبئة في منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 174,290 وفاة من أصل 5,575,386 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 112,304 وفيات تليها المكسيك مع 59,106 وفيات والهند مع 54,849 وفاة والمملكة المتحدة بتسجيلها 41,403 وفيات. وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي الجمعة 252233 وفاة وأوروبا 212135 وفاة.

م.م/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب ا)