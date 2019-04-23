 منظمة الصحة العالمية: القضاء على الملاريا ″قابل للتنفيذ″ ولكن.. | علوم وتكنولوجيا | DW | 23.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

منظمة الصحة العالمية: القضاء على الملاريا "قابل للتنفيذ" ولكن..

كشفت منظمة الصحة العالمية أن من الممكن القضاء على مرض الملاريا في جميع أنحاء العالم من الناحية البيولوجية، لكن الأمر يتطلب توفير الموارد المالية والأدوات والإرادة السياسية من أجل هذا "الهدف النبيل".

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قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة (23 آب/ أغسطس 2019) إن القضاء على الملاريا أمر ممكن من الناحية البيولوجية وإن ذلك يبقى من الأهداف النبيلة للبشرية، مضيفة أن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على توفير الموارد المالية والأدوات والإرادة السياسية من أجل السيطرة على هذا المرض الفتاك.

وقال خبراء من منظمة الصحة العالمية لدى الكشف عن نتائج تحليل استمر ثلاثة أعوام للجهود العالمية لمكافحة الملاريا إنه بالرغم من أن القضاء على المرض الذي ينقله البعوض، "قابل للتنفيذ" فإنه يتعذر حتى الآن تحديد التكلفة اللازمة لتحقيق ذلك أو تحديد موعد مستهدف لذلك.

وقال بيدرو ألونسو مدير برنامج المنظمة العالمي لمكافحة الملاريا إن وضع أهداف غير واقعية بتكاليف ومواعيد غير معلومة قد يؤدي إلى "إحباط وردود فعل عكسية"، لذلك يجب أن يركز العالم أولا على تطوير أدوية ولقاحات ومبيدات حشرية جديدة للسيطرة على حالات الإصابة والوفاة بالملاريا.

وقال ألونسو لصحفيين في إفادة عير الهاتف: "من غير المرجح أن نتمكن بالأدوات التي في أيدينا اليوم من القضاء على المرض... ينبغي التأكيد على العودة للمسار الصحيح".

وبعد عقد أو نحو ذلك من الانخفاض الملحوظ في أعداد حالات الإصابة والوفاة بالملاريا، تظهر أحدث بيانات المنظمة أن التقدم في طريقه للتوقف.

وأصابت الملاريا حوالي 219 مليون شخص عام 2017 توفي نحو 435 ألف منهم، والغالبية العظمى منهم رضع وأطفال في أفقر مناطق أفريقيا.

ولا يمثل ذلك تغيراً يُذكر عما كان عليه الحال عام 2016، لكن أعداد حالات الإصابة بالملاريا في العالم سبق وأن تراجعت باطراد من 239 مليون حالة في عام 2010 إلى 214 مليوناً في عام 2015، وتراجعت حالات الوفاة من 607 آلاف إلى نحو 500 ألف من عام 2010 حتى عام 2013.

ع.غ/ أ.ف (رويترز)

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