منظمة الصحة العالمية: أوروبا هي "البؤرة الجديدة" لوباء كورونا

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (13 آذار/مارس 2020) أن أوروبا أصبحت مركزًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن أدهانوم قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إنه يتم حالياً الإبلاغ عن المزيد من الحالات الجديدة كل يوم في أوروبا، بشكل أكبر مما كان يحدث في الصين في ذروة المرض. وقال أدهانوم إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في العالم بلغت خمسة آلاف حالة، في حين تجاوز عدد الإصابات دوليا 132 ألف حالة. وأضاف أدهانوم إن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد على خفض انتشار الفيروس المميت.

وفي إسبانيا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى أكثر من 4200 الجمعة، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، بحسب وزارة الصحة، فيما ستعلن الحكومة حال التأهب على خلفية تفشي الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة أنه اعتبارا من الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، سجّلت 4209 إصابة في إسبانيا، مقارنة بـ3004 مساء الخميس عندما كان عدد الوفيات 84.

وفي كلمة مقتضبة الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حال التأهب في كل أنحاء البلاد، للحد بشكل أفضل من تفشي الفيروس. وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون إن مجلس الوزراء سيصدر السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حال التأهب (في إسبانيا) لخمسة عشر يوما". وأضاف "للأسف لا يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد الإصابات بحلول الأسبوع المقبل عشرة آلاف حالة".

وستتخذ الحكومة سلسلة إجراءات استثنائية بهدف "تعبئة كافة موارد الدولة من أجل حماية أفضل لجميع المواطنين" بحسب سانشيز الذي أشار إلى أن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة". وفي البرتغال، أعلنت الحكومة البرتغالية الجمعة حال الطوارئ التي تشمل تعبئة الدفاع المدني وقوات الأمن وتطبيق حزمة إجراءات استثنائية بهدف السيطرة على الفيروس.

وقال وزير الداخلية إدواردو كابريتا "تسري حال الطوارئ فورا وتستمر حتى 9 نيسان/أبريل، لكن يمكن تمديدها". وأضاف كابريتا خلال مؤتمر صحافي "تعمل قوات الأمن على تطبيق حال الطوارئ خصوصا في ما يخص إجراءات تقييد الأنشطة". وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة البرتغالية مساء الخميس نحو ثلاثين اجراءا استثنائيا بينها إغلاق المدارس والحضانات والجامعات اعتباراً من الاثنين.

وفي الولايات المتحدة، يعتزم الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن حالة طوارئ وطنية في البلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتسريع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن في الساعة 3 مساء اليوم بالتوقيت المحلي لإعلان حالة الطوارئ، كما سيعلن عن تفعيل قانون روبرت ستافورد الخاص بالإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ لإتاحة المزيد من المساعدة الفيدرالية بالنسبة للولايات والبلديات.

خ.س/ع.ش(د ب أ، أ ف ب)