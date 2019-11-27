توصف منظمة التعاون الإسلامي بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي الذي يضم عشرات الدول في مقدمتها تركيا وإيران وإندونيسيا. وتواكب المنظمة الأحداث التي تهمها بلقاءات واجتماعات وبيانات التأييد أو الجذب.

تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي أواخر ستينات القرن الماضي في المغرب بعد حادث إحراق المسجد الأقصى في القدس. تضم المنظمة في عضويتها أكثر من 50 دولة وتتخذ من جدة مقرا لأمانتها العامة. أما أبرز أهدافها فهي تعزيز التضامن الإسلامي وحماية الأماكن المقدسة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.