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منظمة التعاون الإسلامي

توصف منظمة التعاون الإسلامي بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي الذي يضم عشرات الدول في مقدمتها تركيا وإيران وإندونيسيا. وتواكب المنظمة الأحداث التي تهمها بلقاءات واجتماعات وبيانات التأييد أو الجذب.

تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي أواخر ستينات القرن الماضي في المغرب بعد حادث إحراق المسجد الأقصى في القدس. تضم المنظمة في عضويتها أكثر من 50 دولة وتتخذ من جدة مقرا لأمانتها العامة. أما أبرز أهدافها فهي تعزيز التضامن الإسلامي وحماية الأماكن المقدسة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, right, and Malaysia Prime Minister Mahathir Mohamad shake hands during a welcome ceremony, in Ankara, Turkey, Thursday, July 25, 2019. Malaysian leader Mahathir Mohamad, 94, is in Turkey for a three-day state visit.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

تحالف إسلامي جديد.. هل يعلن وفاة منظمة المؤتمر الإسلامي؟ 27.11.2019

تحالف إسلامي جديد دعا له مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي واستجابت له تركيا وباكستان بهدف العمل على حل القضايا الكبرى التي تتعرض لها الدول الإسلامية والتصدي لهجمة الإسلاموفوبيا. فما مدى قوة هذا التحالف الجديد؟
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 23: In this handout image supplied by the Palestinian President's Office (PPO), Palestian President Mahmoud Abbas (R) is greeted by Turkish President Tayyip Erdogan during an opening ceremony for the newly restored Moscow Cathedral Mosque on September 23, 2015 in Moscow, Russia. (Photo by Thaer Ghanaim/PPO via Getty Images)

أردوغان والقدس ومحاولات نفخ الروح في منظمة المؤتمر الإسلامي 09.12.2017

يسعى الرئيس التركي أردوغان إلى تزعم التحرك الإسلامي في مواجهة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن هل سينجح في تنسيق الرد في ظل الانقسام العميق بين بلدان إسلامية عدة.
From left to right, Amr Moussa, secretary general of the Arab League, Sudanese Senior Assistant to the President, Minni Arkou Minnawi, Turkish Foreign Minister, Ahmet Davutoglu, Egyptian foreign minister Ahmed Aboul Gheit, and the secretary general of the Organization of Islamic Conference, Akmal Eddine Ihsan Oglo, are seen during the opening of the International donor conference for the development and the construction of Darfur, which co-chaired by Egypt and Turkey with backing from the Organization of the Islamic Conference (OIC), in Cairo, Egypt, Sunday, March 21, 2010. The conference is intended to raise $2 billion for infrastructure, health, water and other projects in the war-ravaged Sudanese region. (AP Photo/Amr Nabil)

المؤتمر الدولي للمانحين يخصص 850 مليون دولار من أجل التنمية في دارفور 21.03.2010

تمكن المؤتمر الدولي للمانحين من أجل التنمية وإعادة الإعمار في دارفور من جمع نحو 850 مليون دولار. وسعى المؤتمر، الذي عقد برئاسة مصرية تركية في القاهرة، إلى تحريك المجتمع الدولي للمساهمة في تنمية دارفور بهدف احتواء الأزمة.
U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton walks with Saudi foreign minister Prince Saud Al-Faisal, center right, upon her arrival at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, Monday, Feb. 15, 2010. Clinton flew to Riyadh, Saudi Arabia, for a meeting with King Abdullah and a session with Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal. (AP Photo/Hassan Ammar)

كلينتون تقوم بأول زيارة من نوعها لمنظمة المؤتمر الإسلامي 16.02.2010

في السعودية المحطة الأخيرة ضمن جولتها الخليجية زارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مقر منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن المحاور التي ركزت عليها المحادثات بين الجانبين الأمريكي والسعودي ملف إيران النووي وعملية السلام.
In this photo released by the Turkish Presidency Press Office, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, left, and Turkish President Abdullah Gul meet at the Cankaya Palace in Ankara, Turkey, Thursday, Aug 27, 2009. NATO new secretary general is paying a two-day visit to Turkey the alliance's only Muslim member whose leaders initially opposed his candidacy over the Prophet Mohammed caricatures' dispute. (AP Photo/Murat Cetinmuhurdar, Turkish Presidency Press Office) ** EDITORIAL USE ONLY **

تركيا تدعو (الناتو) إلى تعزيز علاقاته مع العالم الإسلامي وراسموسين يشيد بالإسلام 28.08.2009

دعت تركيا حلف الناتو إلى عقد قمة مع منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي، جاء ذلك تزامنا مع زيارة راسموسين إلى أنقره، حيث أشاد بدور تركيا كجسر بين أوروبا والعالم الإسلامي، معربا عن احترامه للإسلام.
An explosion from an Israeli strike in the northern Gaza Strip is seen from the Israel side of the border with Gaza, Saturday, Jan. 3, 2009. Palestinian militants fired rockets into southern Israel Saturday as Israeli warplanes and gunboats blasted more than two dozen Hamas positions, targeting weapons storage facilities, training centers and homes of leaders as its offensive against Gaza's Islamic militant rulers entered a second week. (AP Photo/Tara Todras-Whitehill)

شتاينماير يحذر من تداعيات استمرار القتال ويطالب بالتوصل لتهدئة في غزة 03.01.2009

وزير الخارجية الألماني يناشد منظمة المؤتمر الإسلامي استخدام نفوذها لمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل، معتبرا ذلك خطوة نحو هدنة تسمح بالتوصل إلى حل سياسي، محذرا من تداعيات استمرار العنف على مستقبل السلام في المنطقة.
Saudis walk under flags of Muslim countries participating in the extraordinary summit of the Organization of the Islamic Conference (OIC) in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Tuesday, Dec. 6, 2005. Representatives of more than 50 Islamic countries met on Tuesday ahead of a two-day summit, with delegates saying the world's largest Islamic organization must reform if it is to deal with the great challenges and dangers it faces. (AP Photo)

منظمة المؤتمر الإسلامي: حجم كبير ووزن سياسي مفقود 07.12.2005

قمة منظمة المؤتمر الإسلامي تنطلق اليوم في مكة المكرمة بحضور رسمي قوي وعدم اكتراث شعبي. الدعوة إلى "الاعتدال والتسامح والوسطية" من أولى أولوياتها. موقعنا تحدث مع خبيرين عن مدى تأثير هذه القمة في مجريات الاحداث.