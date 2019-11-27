توصف منظمة التعاون الإسلامي بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي الذي يضم عشرات الدول في مقدمتها تركيا وإيران وإندونيسيا. وتواكب المنظمة الأحداث التي تهمها بلقاءات واجتماعات وبيانات التأييد أو الجذب.
تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي أواخر ستينات القرن الماضي في المغرب بعد حادث إحراق المسجد الأقصى في القدس. تضم المنظمة في عضويتها أكثر من 50 دولة وتتخذ من جدة مقرا لأمانتها العامة. أما أبرز أهدافها فهي تعزيز التضامن الإسلامي وحماية الأماكن المقدسة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
تمكن المؤتمر الدولي للمانحين من أجل التنمية وإعادة الإعمار في دارفور من جمع نحو 850 مليون دولار. وسعى المؤتمر، الذي عقد برئاسة مصرية تركية في القاهرة، إلى تحريك المجتمع الدولي للمساهمة في تنمية دارفور بهدف احتواء الأزمة.
دعت تركيا حلف الناتو إلى عقد قمة مع منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي، جاء ذلك تزامنا مع زيارة راسموسين إلى أنقره، حيث أشاد بدور تركيا كجسر بين أوروبا والعالم الإسلامي، معربا عن احترامه للإسلام.