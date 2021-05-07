هي منظمة عالمية مقرها جنيف في سويسرا ومهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بحرية بين الدول الأعضاء. غير أن مهام المنظمة تزاد صعوبة على ضوء الحرب التجارية التي زادت من حدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وقد تم إنشائها لتحل مكان الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتعد حروب الرسوم الجمركية والتجارية بين أعضاء رئيسيين فيها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي أبرز التحديات التي تواجه قيامها بمهامها.