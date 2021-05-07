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منظمة التجارة العالمية

هي منظمة عالمية مقرها جنيف في سويسرا ومهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بحرية بين الدول الأعضاء. غير أن مهام المنظمة تزاد صعوبة على ضوء الحرب التجارية التي زادت من حدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وقد تم إنشائها لتحل مكان الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتعد حروب الرسوم الجمركية والتجارية بين أعضاء رئيسيين فيها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي أبرز التحديات التي تواجه قيامها بمهامها.

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هل ينفع تعليق حقوق ملكية لقاحات كورونا في مكافحة الجائحة؟ 07.05.2021

يرى مؤيدو تعليق حقوق ملكية اللقاحات أن القيام به يرفع الإنتاج ويساعد الدول الفقيرة، فيما تعارضه الشركات المصنعة بحجة أن التعليق "لن يزيد الإنتاج علبة واحدة". حجج المؤيدين والمعارضين معروفة، لكن من سينتصر في النهاية؟
Democratic Presidential Candidate Joe Biden visits an aluminum manufacturing facility in Manitowoc, Wisconsin, on September 21, 2020. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

هل لدى بايدن سياسة اقتصادية واقعية ومقنعة؟ 13.11.2020

المهارة والكفاءة الاقتصادية كانت تحسب من نقاظ قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل منافسه جو بايدن. والآن بعد فوز بايدن في الانتخابات عليه أن يثبت أن لديه الكفاءة والخطط اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

links Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, in the Curb Event Center at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst rechts U.S. President Donald Trump speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

الانتخابات الأمريكية: آمال الاتحاد الأوروبي في فوز بايدن 01.11.2020

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألحق الكثير من الضرر بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وبقاؤه أربع سنوات إضافية سيكون بمثابة كابوس بالنسبة إلى الكثيرين من الساسة في الاتحاد الأوروبي.
REFILE - CORRECTING GRAMMAR South Africans brave the rain as they listen to U.S. President Barack Obama speak during a memorial service for Nelson Mandela at FNB Stadium in Johannesburg, South Africa December 10, 2013. World leaders from Obama to Cuba's Raul Castro joined thousands of South Africans to honour Mandela on Tuesday in a memorial celebrating his gift for uniting enemies across political and racial divides. REUTERS/Kevin Lamarque (SOUTH AFRICA - Tags: POLITICS OBITUARY TPX IMAGES OF THE DAY)

صحف ألمانية: مانديلا نموذج للشعوب لتفادي الحروب الأهلية 10.12.2013

اهتمت الصحف الألمانية في تعليقاتها بموضع وفاة نلسون مانديلا كشخصية عظيمة في تاريخ البشرية، وحظر جماعة الإخوان المسلمين وتداعياته على المشهد السياسي المصري، ثم الاتفاق التاريخي للتبادل التجاري الحر كفرصة للدول النامية.
Syria and US flags, with US Embassy seal, partial graphic

"تمديد أوباما للعقوبات ضد دمشق يهدف للضغط على طهران" 06.05.2010

عقوبات أوباما ضد سوريا تتعلق بشكل خاص بمجالي الأموال والتكنولوجيا، إلا أن هذه العقوبات تتزامن مع عدم رفض أمريكي لانضمام سوريا بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية، فهل ستتأثر سوريا فعلاًً بشكل كبير جراء هذه العقوبات؟
General view of the conference room during the opening session of the WTO General Council at the World Trade Organization, WTO, headquarters in Geneva, Switzerland, Tuesday, July 27, 2004. (AP Photo/Keystone, Denis Balibouse, pool)

انطلاق مفاوضات الفرصة الأخيرة لجولة الدوحة وسط خلافات عميقة 21.07.2008

انطلقت اليوم جولة جديدة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط خلافات حول قضايا عدة أهمها دعم القطاع الزراعي وخفض الجمارك على المنتجات الزراعية للدول النامية. الاجتماع يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المفاوضات الماراثونية المتعثرة
Automobiles drive in the snow in front of the main venue at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Saturday Jan. 27, 2007. Leaders at the World Economic Forum underscore the need to break the logjam in the Doha round of global trade talks. Negotiators from major nations are gathering at this Alpine resort to discuss prospects for a revival of the trade talks that have been stalled since last summer. (AP Photo/Michel Probst)

مساعي حثيثة إلى استئناف مفاوضات جولة الدوحة 27.01.2007

منظمة التجارة العالمية تنتظر من أعضائها في اجتماعهم اليوم على هامش منتدى دافوس إشارات إيجابية لاستئناف مفاوضات تحرير التجارة المعروفة باسم جولة الدوحة. والمستشارة ميركل تدعو إلى تجاوز الخلافات حول قطاع الزراعة.
Anti-WTO protesters from Thailand march towards the Hong Kong Convention and Exhibition Center Tuesday, Dec. 13, 2005. Several dozen protesters, mainly South Korean farmers, struck security forces with bamboo sticks and tried to push through a police roadblock Tuesday as the World Trade Organization began meeting in this Asian financial center.(AP Photo/David Guttenfelder)

منظمة التجارة العالمية: اتساع الهوة بين الشمال والجنوب يهدد بفشل المؤتمر 14.12.2005

الدعم الحكومي المقدم من البلدان الغنية لمنتجاتها الزراعية طغى على مناقشات مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في هونغ كونغ. منظمة الدول العشرين الرافضة للدعم الزراعي ترفض أنصاف الحلول والدول الافريقية تهدد بالمقاطعة.
Feld mit Zuckerrüben in Süddeutschland. Foto: Südzucker, 2004

المفوضية الأوروبية تجري إصلاحات جذرية على سوق السكر 23.06.2005

بروكسل تستجيب لمطالب منظمة التجارة العالمية وتفتح أبواب أسواقها أمام السكر الأبيض والشمندر (البنجر) من الدول الفقيرة. اتحادات المزارعين تحذر من خفض الأسعار ورفض مقترحات بريطانيا الرامية إلى تقليص الدعم.