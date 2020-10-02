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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أضحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر منظمة دولية للتعاون الإقليمي، إذا تضم في عضويتها 56 دولة بينها روسيا. وتدعم المنظمة التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركائها الذين يتلقون الخبرات والدعم المالي.

تشجع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ OECD التطور الاقتصادي وخلق فرص العمل إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في البلدان الأعضاء فيها. أما الهدف الأساسي من وراء ذلك فهو دفع دعم الليبرالية السياسية ودفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من النمو والتجارة والاستثمار العابر للحدود، إضافة إلى الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي.

29.09.2020+++ An ethnic Armenian soldier fires an artillery piece during fighting with Azerbaijan's forces in the breakaway region of Nagorno-Karabakh, in this handout picture released September 29, 2020. Defence Ministry of Armenia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. PICTURE WATERMARKED AT SOURCE. TPX IMAGES OF THE DAY

كاراباخ.. أرمينيا مستعدة لمحادثات سلام وأذربيجان تدعوها لسحب قواتها 02.10.2020

قالت يريفان إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لكن أذربيجان ردت أن على أرمينيا أولا سحب جنودها. يأتي ذلك في وقت دعا فيه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للعنف.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban replies to an independent MP during a question and answer session of the Parliament in Budapest, Hungary, Monday, March 30, 2020. MPs with 137 yes votes and 53 no votes have approved legislation that extends a state of emergency and gives the government extraordinary powers to enact measures to contain the spread of the novel coronavirus. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Zoltan Mathe/MTI via AP)

الخوف من "ديكتاتورية كورونا" في أوروبا 01.04.2020

منتقدون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مدنية يرون في قانون الطوارئ الجديد الذي تبنته المجر خطرا على الديمقراطية في أوروبا، ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان.
In der Metallwerkstatt des Bildungswerks der Sächsischen Wirtschaft (bsw) in Chemnitz (Sachsen) starten Rajmund Boruch aus Polen (l) und Nikolay Dimitrov aus Bulgarien (r) am 04.09.2014 mit Lehrmeister Dietmar Engst in die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker und Elektroniker. Insgesamt sechs junge Leute aus Bulgarien, Polen und Vietnam haben in dieser Woche ihre Berufsausbildung in den sogenannten Mangelberufen aufgenommen. Industriebetriebe finden auf absehbare Zeit nicht genügend geeigneten Berufsnachwuchs und suchen mit internationalen Partnern des Bildungswerks bsw nach Bewerbern für dringend benötigte Berufe in der Maschinenbau-, Metall- und Elektrobranche. Die jungen Ausländer absolvieren in den kommenden zwei bis drei Jahren eine duale Berufsausbildung. Neben den Grundlagen im bsw erfolgt der Teil der praktischen Ausbildung in mittelständischen Unternehmen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

منظمة الأمن والتعاون: طالبو لجوء أقل وعمالة مهاجرة أكبر 20.09.2019

يطالب تقرير الهجرة الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حكومات دول المنظمة بشفافية أكبر في التعامل مع قضايا المهاجرين، فمن خلال ذلك يتأتى إطلاع مجتمعاتها على مزايا الهجرة دون نكران المشاكل والهروب من حلها.
Italy, Palermo - June 27, 2017 8,000 migrants rescued in two days in the Mediterranean sea Here 877 migrants transported by the Vos Prudence boat of the non-governmental organization Medecins Sans Frontieres, arrives in Palermo June 27, 2017 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"الأمن والتعاون في أوروبا": ذروة أزمة اللاجئين باتت "خلفنا" 29.06.2017

أعلنت "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في تقريرها السنوي حول الهجرة، أن "ذروة" أزمة اللاجئين الإنسانية "باتت خلفنا" وأن الأولوية باتت اليوم للاندماج الذي يشكل "تحدياً" للسياسات الوطنية والعالمية.

2949219 10/01/2016 The OSCE representatives, who arrived to oversee the withdrawal of equipment at the check point near Stanitsa Luganskaya in Donbass. The planned withdrawal of forces at Stanitsa Luganskaya failed. Sergey Averin/Sputnik |

مقتل عنصر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشرق أوكرانيا 23.04.2017

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأحد أن أحد عناصرها قتل بانفجار لغم لدى عبور دورية تابعة لها في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون.
ANKARA, TURKEY - APRIL 17: Turkish President Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd, who were waiting to celebrate the results of the referendum, after he arrived in the Esenboga International Airport in Ankara, Turkey on April 17, 2017. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تركيا ترفض بشدة انتقادات مراقبي الاستفتاء على الدستور 17.04.2017

رفضت الحكومة التركية بكلمات شديدة اللهجة انتقادات المراقبين الدوليين للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقالت الخارجية التركية إن انتقاداتهم "غير مقبولة". كما قال الرئيس أردوغان إن حكومته لن تأخذ بتقرير المراقبين.

***Archivbild*** Tana de Zulueta (C), head of the OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) mission speaks next to her deputy Meaghan Fitzgerald (L) and election advisor Vladimir Misev (R) during a press conference in Ankara on March 17, 2017 to launch a limited referendum observation mission to observe the 16 April constitutional referendum in Turkey. / AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

الأمن والتعاون في أوروبا تؤكد مخالفات في الاستفتاء التركي 17.04.2017

أكد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا وجود العديد من المخالفات. وجاء في التقرير المبدئي للبعثة أن "استفتاء السادس عشر من أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة".

OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

مسؤول ألماني: أدلة على صلة روسيا بهجوم إلكتروني جديد 07.01.2017

كشف رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية عن هجوم إلكتروني على حواسيب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعن وجود قرائن على صلة روسيا بهذا الهجوم، مضيفاً أن البنية التحتية للهجوم هي نفسها التي طالت البرلمان الألماني.
08.12.2016+++ Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüßt am 08.12.2016 in Hamburg zu Beginn des OSZE-Ministerrats den Außenminister von Russland Sergey Lavrov (l). Zur Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werden in der Hansestadt rund 50 Außenminister erwartet. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa |

شتاينماير يشدد على دور منظمة الأمن والتعاون لإحلال السلام في أوروبا 08.12.2016

وزير الخارجية الألماني يفتتح أشغال مؤتمر هامبورغ لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا مشددا على الدور الذي باتت تلعبه المنظمة لإحلال السلام في القارة العجوز في ظل تفاقم الأزمات والنزاعات.

Residents walk near damaged buildings in the Old City of Aleppo, Syria May 5, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail/File Photo

روسيا تقول إنها على وشك التوصل لتفاهم مع أمريكا بشأن حلب 08.12.2016

تقول موسكو إنها على وشك التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن مدينة حلب السورية، حسب الإعلام الروسي. بينما وقبيل انعقاد اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية الألماني يطالبها بوقف فوري لإطلاق النار في حلب.

German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier speaks to journalists as he attends a session of the Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE, at the Hofburg palace in Vienna on July 2, 2015. Germany will take over the OSCE Chairmanship from Serbia on January 1, 2016. AFP PHOTO / JOE KLAMAR (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)

ألمانيا تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 01.01.2016

تتولى ألمانيا ابتداء من اليوم رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلفا لصربيا. وزير الخارجية الألماني يعتزم وضع الأزمة الأوكرانية ومكافحة الإرهاب والعمل من أجل حقوق الإنسان في صدارة أولويات الرئاسة الألمانية للمنظمة.
03.12.2015 **** Bildunterschrift:US Secretary of State John Kerry (C) OSCE Chairman Serbian Foreign Minister Ivica Dacic (L), German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (2nd L), OSCE Parliamentary President Ilkka Kanerva (2nd R) of Finland and OSCE High Commissioner on National Minorities Astrid Thors (R) of Finland pose for a family photo during the annual Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Ministerial Council meeting in Belgrade on December 3, 2015. The top diplomats of Turkey and Russia were set to meet for the first time since Ankara shot down one of Moscow's warplanes as dozens of foreign ministers gathered in Belgrade on November 26. / AFP / POOL / JONATHAN ERNST (Photo credit should read JONATHAN ERNST/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/J. Ernst

شتاينماير يستبعد الاستعانة بقوات برية أوروبية في سوريا 03.12.2015

على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة الصربية بلجراد استبعد وزير خارجية ألمانيا شتاينماير الاستعانة بقوات برية في سوريا، داعيا قوات المعارضة السورية غير الإسلامية إلى التوحد ضد داعش.
5.10.2015 *** Turkey's President Tayyip Erdogan looks on ahead of a meeting at the EU Parliament in Brussels, Belgium October 5, 2015. Erdogan appeared to mock European Union overtures for help with its migration crisis as he arrived for a long-awaited state visit to Brussels and a string of meetings with EU leaders set to start on Monday. REUTERS/Francois Lenoir

برلين والاتحاد الأوروبي يتعهدان بموصلة التعاون مع تركيا 02.11.2015

مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعربون عن أسفهم لأجواء "العنف" التي سادت حملة الانتخابات التركية، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيتعامل مع الحكومة التركية المقبلة، وبرلين ترحب بالمسار السلمي للانتخابات.
ARCHIV: Donetsk, Ukraine, 03 May 2015. An OSCE observer photographs the damage to an apartment block in the Kyivsky District of Donetsk after an artillery barrage the previous night. The OSCE has documented numerous violations of the Minsk II ceasefire since it was signed in February. Photo: James Sprankle/dpa (zu dpa Separatisten in der Ukraine werfen Armee Beschuss von Donezk vor am 03.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"الأمن والتعاون في أوروبا" تنتقد طرفي الصراع الأوكراني 19.08.2015

شكت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من عرقلة طرفي النزاع في أوكرانيا لعملها كمراقب. وقالت المنظمة إن مراقبيها "يواجهون صعوبة كبيرة" في الوصول إلى الأماكن التي يجري فيها القتال شرق البلاد.
26.02.2015 *** A member of Special Monitoring Mission of the Organization for Security and Cooperation (OSCE) to Ukraine walks along a convoy of Ukrainian armed forces in Paraskoviyvka, eastern Ukraine, February 26, 2015. Ukrainian troops towed artillery away from the front line in the east on Thursday, a move that amounted to recognising that a ceasefire meant to take effect on Feb. 15 was holding at last. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY CONFLICT)

برلين وموسكو تريدان زيادة عدد المراقبين الأوروبيين في أوكرانيا 06.03.2015

دعا وزيرا خارجية روسيا وألمانيا إلى زيادة عدد مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنتشرين في شرق أوكرانيا. كما طالبت الحكومة الألمانية بالحرية التامة لمراقبي المنظمة في التحرك خلال مهمتهم في شرق أوكرانيا.
Members of the armed forces of the separatist self-proclaimed Donetsk People's Republic gather at a checkpoint in Vuhlehirsk, Donetsk region, February 4, 2015. REUTERS/Maxim Shemetov (UKRAINE - Tags: CONFLICT CIVIL UNREST MILITARY)

مقتل مصور ومتطوع في شرق أوكرانيا رغم الهدنة 28.02.2015

قتل مصور ومتطوع أوكرانيان في قرية بيسكي القريبة من دونيتسك مما يهدد بفشل اتفاق وقف إطلاق النار بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا. وتحذر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من خطر تصعيد جديد في الأزمة الأوكرانية.
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