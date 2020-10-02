أضحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر منظمة دولية للتعاون الإقليمي، إذا تضم في عضويتها 56 دولة بينها روسيا. وتدعم المنظمة التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركائها الذين يتلقون الخبرات والدعم المالي.

تشجع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ OECD التطور الاقتصادي وخلق فرص العمل إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في البلدان الأعضاء فيها. أما الهدف الأساسي من وراء ذلك فهو دفع دعم الليبرالية السياسية ودفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من النمو والتجارة والاستثمار العابر للحدود، إضافة إلى الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي.