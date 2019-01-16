منظمة إغاثة دولية تتهم السعودية باستخدام جنود أطفال في اليمن

وجهت منظمة "قرى الأطفال SOS" العاملة في أكثر من مائة دولة، اتهامات للمملكة العربية السعودية باستخدام جنود أطفال سودانيين في الحرب في اليمن. وقتل هناك بالفعل أكثر من ألفي مقاتل من السودان، بينهم العديد من الأطفال، حسبما أعلنت المنظمة اليوم الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2019). وتابعت المنظمة أن المقاتلين من السودان في الصراع اليمني يجري وضعهم في خطوط المواجهة الأمامية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية "ك ن ا".

ووفقا للمساعدين في منظمة "قرى الأطفال SOS"، يتم تجنيد الأطفال من قبل الميلشيا السودانية شبه العسكرية "RSF" (قوات الدعم السريع) نيابة عن الحكومة، ثم يستخدم هؤلاء الأطفال من قبل المملكة في اليمن. وقال عبد الرحمن مبارك رئيس منظمة الاغاثة في السودان: "عائلات الأطفال تأتي جميعا من منطقة دارفور وتعيش في فقر مدقع؛ لذا يسهل إغراء الوالدين". كما تم اختطاف العديد من الأطفال والمراهقين من قبل قوات الدعم السريع وخاضوا الحرب الأهلية السودانية. وحذر المساعدون في منظمة "قرى الأطفال SOS" من أن أي شخص يستخدم الأطفال كجنود يرتكب بهذا السلوك "جريمة حرب".

يذكر أن العميد الصوارمي خالد سعد، المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع قد نفى نهاية العام الماضي 2018 تقارير صحفية حول إرسال قواته أطفالاً قصرًا للمشاركة في حرب اليمن. وأوضح حسبما نقل موقع "السودان اليوم" أن قوات الدعم السريع "تلتزم بما تلتزم به القوات النظامية عمومًا من عدم تجنيد الأطفال وعدم خرق القانون فيما يخص حقوق الطفل".

ص.ش/هـ.د (ك ن ا)