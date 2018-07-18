 منظمة ألمانية: خطة زيهوفر لحل أزمة اللجوء تراجع عن الإنسانية | معلومات للاجئين | DW | 21.07.2018

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معلومات للاجئين

منظمة ألمانية: خطة زيهوفر لحل أزمة اللجوء تراجع عن الإنسانية

انتقدت منظمة "بروت فور دي فيلت" التابعة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بشدة خطة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر المعروفة بـ"ماستر بلان" لاحتواء أزمة اللجوء والمهاجرين بشدة واصفة إياها بأنها تراجع عن القيم الإنسانية.

Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet (picture alliance/dpa/Bunde3swehr/Gotschalk)

هاجم رئيس القسم السياسي في منظمة "بروت فور دي فيلت" الإغاثية الألمانية كلاوس زايتس خطة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر حول احتواء أزمة اللاجئين والمعروفة بـ"ماستر بلان" بشدة معتبرا أن الخطة تشكل تراجعا عن القيم الإنسانية في التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين.

واعتبرت المنظمة الإغاثية التي تعمل في مختلف أنحاء العالم خطة الوزير البافاري وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الحليف الدائم لحزب المستشارة ميركل بأنها تمثل "ذروة التراجع عن سياسة لجوء وهجرة إنسانية"، حسب قول رئيس القسم السياسي في المنظمة كلاوس زايتس السبت (21 تموز/ يوليو 2018) في حديث مع إذاعة "SWR". وأضاف زايتس "أن روح الخطة تعبر عن موقف متشدد لا يصدق وعن ضيق أفق غير معقول".

مختارات

دعت النمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلبات لجوء في الأراضي الأوروبية. وتقترح النمسا إنشاء مراكز عودة ونشر جنود خارج أوروبا. (10.07.2018)

يوما بعد يوم يصبح وصول اللاجئين إلى أوروبا أكثر تعقيدا. فبعد قيام الحكومة الشعبوية في إيطاليا بإغلاق موانئها في وجه طالبي اللجوء، وخصوصا القادمين من أفريقيا، بدأت الأنظار تتجه لإسبانيا كبوابة رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. (07.07.2018)

وتابع زايتس قائلا: " إن جوهر الخطة يتعلق بالتحصن والمنع" بعيدا عن أي روح إنسانية يمكن تحسسها". وقال زايتس إن ما يزعجه أكثر هو أن خطة زيهوفر لا تذكر ولو بكلمة واحدة مقترحات الأمم المتحدة التي وضعت الخطوط العريضة للتعامل الدولي مع قضية الهجرة. وأوضح زايتس أن المانيا شاركت في نقاش وكتابة تلك الوثيقة والتي تتعامل مع وضع يربح فيه طرفا القضية: دول المنشأ ودول اللجوء. وانتقد المسؤول الإغاثي زايتس قائلا: "يبدو أن وزارة الداخلية تريد تجاهل هذه العملية كليا وأن الوزير زيهوفر يراهن على إجراءات وطنية أحادية الجانب".

وأشارت المنظمة الألمانية إلى أنه يتم التقليل من قيمة المساعدات التنموية، مشيرة إلى أنه إذا تم مقارنة الأموال المخصصة للمساعدات التنموية على مستوى العالم والتي لا تتجاوز 145 مليار يورو مع الأموال المخصصة للتسلح، والتي تقدر بحوالي تريليون و700 مليار يورو، لا يمكن أن يتوقع المرء أن يتم القضاء على الفقر المدقع لدى حوالي 800 مليون إنسان حول العالم بين ليلة وضحاها.

ورغم ذلك، حسب وجهة نظر المنظمة، فإن حتى الرأي العام الألماني يتجاهل حقيقة أنه تم مساعدة حوالي نصف الفقراء في العالم منذ عام 1990 رغم الارتفاع في عدد سكان العالم. ولمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية نصيب كبير في تحقيق هذا النجاح.

ح.ع.ح/ ع.خ( ك.ن.أ)

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


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كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

من عنف وحروب تتصاعد في الشرق الأوسط وافريقيا إلى سياسات لجوء غير متماسكة. دي دبليو تلخص في هذه الصور أهم مراحل أزمة المهاجرين وكيف وجد الاتحاد الأوروبي نفسه وسط أزمة اللجوء. (28.12.2016)  

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