 منظمة ألمانية تنقذ 65 مهاجرا قبالة الشواطىء الليبية | أخبار | DW | 15.05.2019

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أخبار

منظمة ألمانية تنقذ 65 مهاجرا قبالة الشواطىء الليبية

أعلنت منظمة ألمانية غير حكومية أن سفينة تابعة لها أنقذت 65 مهاجرا كانوا على وشك الغرق قبالة ليبيا، بينهم سبعة أطفال. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه وقع طلبًا يمنع السفينة من الاقتراب من المياه الإيطالية.

Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

قالت سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" إنها قامت اليوم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) بإنقاذ 65 شخصاً من زورق مطاطي أوشك على الغرق في منطقة البحث والإنقاذ قبالة ليبيا.

وكتبت منظمة "سي وتش" الألمانية على موقع تويتر: "اكتشف هذا الزروق على بعد حوالي 30 ميلاً بحريًا قبالة ليبيا". وأضافت أنه تم إبلاغ السلطات في ليبيا ومالطا وإيطاليا وهولندا. وتبحر سفينة الإنقاذ هذه تحت العلم الهولندي.

وبناء على معلومات منظمة "سي ووتش" (Sea-watch) فإن من بين الذين تم إنقاذهم 11 امرأة وشخصا من ذوي الحاجات الخاصة، ورضيعين وخمسة أطفال وثمانية قاصرين من دون أهاليهم. وكثير منهم مرهقون ومصابون بدوار البحر. "لقد طلبنا الإرشاد إلى ميناء آمن وننتظر التعليمات" ، حسبما قالت المنظمة على تويتر.

وسارع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من اليمين المتطرف، إلى نشر مذكرة يمنع بموجبها السفينة "سي ووتش 3" من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيطالية قائلا "إن مرافئنا مقفلة وستبقى كذلك".

وكانت السفينة نفسها أنقذت في كانون الثاني/يناير الماضي 47 مهاجرا أمضوا 12 يوما في البحر قبل السماح لهم بالرسو في مرفأ كاتانيا في جزيرة صقلية بعد الاتفاق على توزيعهم على عدد من الدول الاوروبية.

في غضون ذلك ، قام المدعي العام في ميناء كاتانيا الصقلي الأربعاء، وفقًا لتقارير إعلامية، بحفظ تحقيقات ضد اثنين من أعضاء منظمة "برو أكتيفا أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية. وكانت تحقيقات قد أجريت ضد القائد مارك ريج كريوس ومديرة البعثة آنا إيزابيل مونتيس للمشاركة في منظمة إجرامية تروج للهجرة غير الشرعية.

وتعود التهم إلى واقعة إنقاذ 218 مهاجراً قبالة الساحل الليبي في عام 2018، ثم بعد ذلك غادروا متن السفينة في آذار/ مارس في ميناء بوزالو الصقلي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، ك ن ي)

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