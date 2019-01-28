منظمة ألمانية ترفع شكوى دولية بخصوص "سي ووتش 3"

قال روبن نويجباور، المتحدث باسم منظمة "سي ووتش" غير الحكومية، في وقت مبكّر من صبيحة (الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2019) إنّ المنظمة اتخذت اجراءات مؤقتة "باسم الطاقم وأحد الأفراد الذين تم إنقاذهم". وأضاف نويجباور في بيان تم تداوله عبر "واتس آب": "لم يعد بوسعنا قبول أن تنتهك الدول الأوربية بشكل مشترك قانون البحار، كما أننا لا نقبل أن يكون الإنقاذ البحري مشروطا بمفاوضات الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن السفينة "سي ووتش 3" التابعة للمنظمة، أنقذت 47 مهاجرا شمالي ميناء زوارة الليبي في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولم يسمح لها بالرسو لأكثر من أسبوع.
ودخلت السفينة المياه الإيطالية يوم الجمعة للاحتماء من أمواج المد العالية. ومع ذلك، تمنع إيطاليا سفن الإنقاذ من الرسو على شواطئها، كما أن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت في الاتفاق بشأن توزيع المهاجرين عبر التكتل.
وأكد مكتب رئيس الحكومة الإيطالية في بيان صدر أمس الاثنين أن "قضية (السفينة) سي ووتش 3 ، قيد النظر حاليا من جانب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وتقول إيطاليا إنها ستدفع أمام المحكمة بان هولندا تتحمل المسؤولية القانونية عن السفينة لأنها ترفع العلم الهولندي. وجاء في بيان رئيس الوزراء، أنه بمجرد الإقرار بالولاية القضائية لهولندا، فإن إيطاليا ستكون مستعدة لفتح "ممر إنساني" للسماح بانتقال المهاجرين إلى هولندا. وتتهم الحكومة في روما أيضا السفينة بـ "السلوك المتهور" لمحاولة نقل المهاجرين إلى أوروبا بعد إنقاذهم، بدلاً من تونس التي كانت أقرب كثيرا.
وكانت هولندا قد رفضت التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرا مسافرين على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا كانت الموانئ الإيطالية قد منعتها من الرسو. وقال المتحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لينارت فيخيفيس "من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول" من السفينة.
م.م/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
يتكون أسطول الانقاذ في البحر الأبيض المتوسط "أم أس في" من ثلاث سفن. سفينة "الكرامة1" (دينيتي 1) التي يبلغ طولها 50 مترا هي إحدى سفن الأسطول. وقد جابت البحر الأبيض المتوسط هذا العام وأنقذت حياة أكثر من 5000 شخص، فيما تمكمنت سفن الأسطول جميعها من إنقاذ أكثر من 17 ألف شخص. وتتمركز سفن الأسطول على نحو 30 ميلا من السواحل الليبية.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
القوارب التي تقل اللاجئين هي في الغالب صغيرة ومطاطية ويكتظ فيها مئات اللاجئين، كما يظهر في الصورة التي التقطها مراسل DW وسط البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ تكلفة العبور في هذه القوارب نحو 500 يورو.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
ذكرأغلب اللاجئين بعد إنقاذهم من قبل سفينة "الكرامة" إن مهربي البشر في ليبيا قالوا لهم بإن "سفينة كبيرة سوف تنقذهم وسط البحر وستنقلهم إلى إيطاليا". وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان بأن أكثر من 300 ألف لاجئ ومهاجر لجأوا هذا العام عبر "طريق البحر الأبيض المتوسط".
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
تسعى سفن أسطول الانقاذ في البحر الأبيض المتوسط "أم أس في" إلى إنقاذ النساء والأطفال أولا من "قوارب الموت". وتشكل النساء والأطفال نحو 10حتى 15 بالمائة من مجموع اللاجئين على متن السفن. بعض النساء حوامل أو يحملن أطفالا صغارا وأكثرهن بحاجة إلى معالجة طبية خاصة.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
أغلب اللاجئين الذين يعبرون البحر انطلاقا من ليبيا هم من الأفارقة، على عكس طريق "رحلة البلقان" الذي يفضله لاجئو سوريا والعراق وأفغانستان. واغلب اللاجئين الأفارقة هم من منطقة جنوب الصحراء. وقد أصبحت ليبيا محطة رئيسية لهم للهجرة إلى أوروبا وتتحدث الأخبار عن حالات العنف والقتل والاغتصاب ضدهم في شمال أفريقيا.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
يقول اللاجئ السنغالي أمين جابي عن تجربته في ليبيا: بعدما مسكوني في ليبيا وضعوني في مركز آو سجن خاص للاجئين وسلمني حارس السجن تلفونا خاصا للاتصل بعائلتي كي أقول لهم بأنني سأقتل في حال عدم أداء فدية". وعند ذلك اتضح لي بأن الذين لا يستطيعون دفع الفدية للحراس سيتم بيعهم للعمل كعبيد في قطاع البناء.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
أشار الكثير من النساء إلى أعمال تحرش جنسي واغتصابات في مركز اللجوء في ليبيا. ويقدم أسطول الإغاثة العلاج الطبي والنفسي للاجئات. ويعرض طاقم الأسطول امكانية اختبار مرض الايدز على اللاجئات. وتقول لاورا باسكفيرو، وهي عاملة إنسانية على متن السفينة، في حوارها مع DW إن "الكثير من النساء يعانين من مشاكل نفسية".
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
إيفلين لاجئة من نيجيريا تحدثت مع DW وقالت: "مسك بي 5 رجال في نقطة تفتيش في محيط طرابلس وحاولوا اغتصابي، لكن كنت أمر بالدورة الشهرية. وهو ما أغضبهم واستمروا في ضربي إلى مرحلة فقدان الوعي. زوجي دفع لي تكاليف السفر وسأنتظره في إيطاليا".
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
سفينة "الكرامة" هي صغيرة نسبية ولها حوض منخفض وتبقى في الحالات الاعتيادية في عرض البحر للقيام بأعمال الانقاذ. بعد إنقاذ اللاجئين يتم ارسالهم إلى سفينة أكبر في الأسطول لتبحر بهم إلى إيطاليا. وغالبا ما تنزل السفن ركابها في جزيرة صقلية أو في سواحل كالابريا جنوب إيطاليا.
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أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين
أغلب اللاجئين لا يعرفون ما قد ينتظرهم بعد الوصول إلى إيطاليا. بداية هناك فرحة الوصول إلى بر الأمان. ويتم ترحيلهم إلى شمال إيطاليا ويبقون هناك نحو شهر كامل تحت الرعاية. ويجب عليهم القيام بعمل ما لإعانة أنفسهم ولإرسال أموال لعائلاتهم في أفريقيا. لكن فرص الحصول على عمل في إيطاليا ضعيفة جدا، فيلجأ الكثير منهم إلى التسول.
الكاتب: كارلوس زوروتوزا / زمن البدري