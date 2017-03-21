 منظمات حقوقية تنتقد اعتقال ناشطتين بارزتين في السعودية | أخبار | DW | 01.08.2018

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أخبار

منظمات حقوقية تنتقد اعتقال ناشطتين بارزتين في السعودية

بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ألقت السلطات السعودية مجددا القبض على ناشطات سعوديات، إحداهن أخت المدون المعروف رائف بدوي، وأخرى سعت لإنشاء جمعية للدفاع عن حقوق المرأة.

Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء (الأول من آب/ أغسطس 2018) إن السلطات السعودية اعتقلت في الأيام الماضية ناشطتين بارزتين، في سياق ما اعتبرته حملة حكومية "غير مسبوقة" ضد حركة حقوق المرأة. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة المعروفة سمر بدوي، والناشطة في المنطقة الشرقية في المملكة نسيمة السادة.

Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

الناشطة السعودية سمر بدوي

وأكدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" (ESOHR) على موقعها في الإنترنت اليوم نبأ اعتقال الناشطتين السعوديتين وقالت "الاعتقالات تأتي استكمالا للحملة، التي بدأت في مايو 2018، وأفرزت انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة..".

وإضافة إلى بدوي والسادة، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات اعتقلت أيضا أمل الحربي، زوجة الناشط السعودي المعروف فوزان الحربي والذي يقضي حكما في السجن بسبب عمله في منظمة مدنية. ولم تتضح أسباب اعتقالها. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الاعتقالات تشير إلى "أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي".

ويأتي اعتقال بدوي والسادة بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطا في مجال حقوق الإنسان، اتهمتهن صحف مقربة من الحكومة بـ"الخيانة"، بينما قالت السلطات إنهن عملن على "تقويض استقرار المملكة". فيما قالت هيومن رايتس ووتش إن المعتقلات "ضحايا حملة حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة".

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.

نبذة عن سمر بدوي ونسيمة السادة

وسمر بدوي هي شقيقة المدون رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة على 20 أسبوعا.

أما نسيمة السادة فهي ناشطة من مدينة القطيف الساحلية وعملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وبدأت السادة عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق العمال وحقوق الطفل في 2008.

كما رشّحت نفسها للانتخابات البلدية في العام 2015، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الاقتراع فرفعت دعوى ضد وزارة الداخلية. وفي العام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم "نون"، إلا أنها لم تحصل على جواب، حسب ما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


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اعتقالات جديدة في صفوف ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة بالسعودية

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان السعودية تواصل ما وصفته بـ "حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة" مع اعتقالها ناشطتين اضافيتين مؤخرا، قبل أيام من رفع حظر القيادة عن المرأة. (20.06.2018)  

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