 منظمات حقوقية: الإفراج عن سجناء لا ينهي قمع الحريات في مصر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.07.2021

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سياسة واقتصاد

منظمات حقوقية: الإفراج عن سجناء لا ينهي قمع الحريات في مصر

في مصر أُطلق سراح إسراء عبد الفتاح مؤخراً، والتي أصبحت تُعرف بـ"فتاة الفيسبوك" منذ عام 2011، شأنها شأن العديد من النشطاء الآخرين الذين تم الإفراج عنهم. لكن كثيرين ما زالوا رهن الاحتجاز، بل إن بعضهم مهدد بالقتل.

محمد البلتاجي في محاكمة سابقة (17.02.2014).

محمد البلتاجي في محاكمة سابقة (17.02.2014).

إسراء عبد الفتاح خرجت من السجن قبل أيام. أمضت الناشطة البالغة من العمر 43 عاماً، وهي إحدى الشخصيات المركزية في ثورة 2011 في مصر، قرابة عامين في السجن. ووجهت إليها تهمة "نشر معلومات كاذبة". وجاء في لائحة الاتهام أيضاً أنها عملت مع "جماعة إرهابية". إسراء عبد الفتاح كانت من أوائل النشطاء المصريين الذين استخدموا الإعلام الرقمي في سياق ما يسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011. في ذلك الوقت، عندما كان المزاج السائد في البلاد يبدو متفائلاً ولم يكن فشل "الربيع العربي" يلوح في الأفق بعد، أكسبتها مقاطع الفيديو الخاصة بها لقب "فتاة فيسبوك" وتم ترشيحها لاحقًا لجائزة نوبل للسلام.

في المجموع، تم الإفراج عن أكثر من 40 شخصاً من السجن. وجاءت عمليات الإفراج هذه في خلال فترة عيد الأضحى. عمليات الإفراج أو العفو عن السجناء شائعة قبيل الأعياد، على الرغم من أنها غير إلزامية بأي حال من الأحوال.

المزيد من السجناء

رامي يعقوب، مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، علق على عمليات الإفراج بالقول: "أنا سعيد لأن الناس خرجوا من السجن"، مشيراً إلى أن "هناك عدد أكبر بكثير من السجناء". الأرقام الدقيقة غير معروفة، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان تقدر أن حوالي 60 ألف شخص ما زالوا في السجون المصرية لأسباب سياسية.

تم الإفراج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح بعد 22 شهراً أمضتها في الحبس الاحتياطي دون محاكمة

تم الإفراج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح بعد 22 شهراً أمضتها في الحبس الاحتياطي دون محاكمة

تواصل مصر اتخاذ إجراءات ضد المواطنين غير المرغوب فيهم سياسياً. فقد بدأت محاكمة ستة نشطاء وصحفيين الأسبوع الماضي، بمن فيهم زياد العليمي، عضو البرلمان المصري السابق وأحد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البلاد. يُتهم النشطاء، الذين تم اعتقالهم في 2019، بمجموعة من التهم منها "تعكير صفو السلم العام" و"نشر أخبار كاذبة". كما أنهم في نظر الدولة والقضاء يشتبه في كونهم إرهابيين.

قمع الإخوان المسلمين

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام في يونيو/ حزيران. منذ تنحية الرئيس السابق محمد مرسي، الذي جاء من صفوفهم، في عام 2013، ووفاته في السجن قبل عامين، تم اعتبارهم منظمة إرهابية. بعد صدور أحكام الإعدام، كان بإمكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وحده أن يصدر عفواً عن المحكوم عليهم في غضون أسبوعين. لكن السيسي ترك الموعد النهائي يمر.

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كيف أزاح السيسي خصومه من المشهد السياسي؟

تحت هاشتاغ #StopEgyExecutions (أوقفوا إعدامات مصر)، أطلق أفراد أسر السجناء حملة إعلامية للاحتجاج على الأحكام ولفت الانتباه الدولي إلى عمليات الإعدام الوشيكة التي قد تطال السجناء. في هذا الصدد كتبت سناء عبد الجواد، زوجة محمد البلتاجي، النائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري السابق عام 2012، أن زوجها والمدانين الآخرين أصبحوا هدفاً لـ"حملة انتقامية مريرة" تفتقر إلى كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية، بحسب ما صرحت لـDW. كما قالت عبد الجواد أيضاً إنه تم توجيه "تهم ملفقة" لها شخصياً، حتى لا تكون بالقرب من زوجها المسجون لأسباب أمنية. أقارب المحكومين الآخرين يخشون من تنفيذ عقوبة الإعدام قريباً. وتشكو زوجة أحد رموز الإخوان المسلمين من عدم تحديد موعد معين.

المزيد من أحكام الإعدام

وفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في عام 2020، تعد مصر ثالث أكثر دول العالم تطبيقاً لهذه العقوبة، بعد الصين وإيران. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم إصدار 264 حكماً بالإعدام و107 حُكماً بالإعدام في مصر في عام 2020 - بما في ذلك 23 حالة تتعلق بالعنف السياسي و"نتيجة للمحاكمات الجائرة، التي تم إجراؤها من خلال" الاعترافات "القسرية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب". وبشكل عام في عام 2019، مع 32 حالة ، تم تنفيذ عدد أقل بكثير من عمليات الإعدام، ما يعني أن عددهم قد تضاعف ثلاث مرات في غضون عام واحد. بين الدول العربية، أصبحت مصر الآن "رائدة" في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

لم يعد "الدكتاتور المفضل"

لم تأت الانتقادات باستمرار من أوروبا فحسب، بل باتت مسموعة منذ أشهر من واشنطن أيضاً، الشريك الدولي الأكثر أهمية للقاهرة. فعلى عكس دونالد ترامب، الذي دلل الرئيس السيسي علناً باعتباره "دكتاتوره المفضل"، أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد جو بايدن عن انتقادات واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقبل أيام قليلة، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، التهم الموجهة إلى الناشط حسام بهجت، المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقال برايس في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه ينبغي السماح للجميع بالتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كشريك استراتيجي، أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

الناشطة الحقوقية ماهينور المصري أيضاً من بين الذين تم الإفراج عنهم

الناشطة الحقوقية ماهينور المصري أيضاً من بين الذين تم الإفراج عنهم

لكن هل يعني هذا أيضاً تغييراً في السياسة تجاه القاهرة؟ حتى الآن، لا يظهر ذلك بشكل واضح، ولم يحظ الرئيس السيسي بنفس الاهتمام في عهد بايدن كما في عهد ترامب. كما لا تملك مصر أوراقاً رابحة كثيرة في مواجهة الضغط السياسي من واشنطن، التي تنظر إلى البلاد على أنها شريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب. كما تتمتع السفن الحربية الأمريكية بمعاملة تفضيلية عند عبورها قناة السويس، بينما يمكن للطائرات العسكرية الأمريكية المرور عبر المجال الجوي المصري دون عوائق.

بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر وسيطًا مهماً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويقول محمد الدهشان من معهد الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس": "من المؤكد أن الضغط الدولي قد يدفع الرئيس السيسي والحكومة المصرية إلى تغيير سلوكهما. لكن في الحقيقة لم نشهد قط أي شخص يحاول ذلك بجدية ". كل المحاولات السابقة كانت فاترة، وفق الدهشان.

قلق من تغييرالقاهرة سياستها الخارجية!

إلى ذلك، يشير رامي يعقوب من معهد التحرير بواشنطن إلى نقطة أخرى، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، مثل بريطانيا، تبرم صفقات أسلحة كبيرة مع مصر، وهم حريصون للغاية على ألا تشتري مصر أسلحتها من مكان آخر في المستقبل، سواءً روسيا أو الصين، مثلاً. القلق يكمن في أنه إذا واجهت مصر المزيد من الانتقادات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تخفف أيضآً علاقاتها الوثيقة مع الغرب وتبحث عن شركاء جدد أقوياء ولكن أقل انتقاداً لها.

جنيفر هوليس/ كيرستن كنيب/ إ.م

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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