 منظمات تونسية حائزة على نوبل تستغيث لدعم القيروان في مواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2021

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أخبار

منظمات تونسية حائزة على نوبل تستغيث لدعم القيروان في مواجهة كورونا

بسبب تدهور الحالة الوبائية في مدينة القيروان وجهت أبرز المنظمات التونسية وضمنها حائزة على جائزة نوبل للسلام، نداء استغاثة إلى العالم لمساعدة المدينة التاريخية في محنتها، وسط ارتفاع قياسي لعدد الإصابات الإجمالي في البلاد.

قسم معالجة مرضى كورونا في المستشفى المركزي بالعاصمة تونس.

قسم معالجة مرضى كورونا في المستشفى المركزي بالعاصمة تونس.

أطلقت منظمات وطنية في تونس السبت (27 يونيو/ حزيران 2021)، نداء استغاثة للأسرة الدولية من أجل تأمين إمدادات طبية عاجلة إلى مدينة القيروان التي تشهد تدهورا خطيرا للوضع الوبائي المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت المنظمات من بينها الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين في الجهة إلى جانب منظمات أخرى، المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لإيقاف نزيف الكارثة الصحية في المدينة". بينما انتشره هشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم "القيروان تستغيث".

 وتشهد المدينة التاريخية التي تقع وسط تونس والمعتمديات (مقاطعات) القريبة منها عدد إصابات يومية يفوق 400 لكل 100 ألف ساكن، وهي أكثر المناطق تضررا بالوباء وتصنف ضمن مستوى إنذار "مرتفع جدا" الى جانب عدد آخر من الولايات في البلاد.

Bildergalerie Ramadan 2012

تشتهر مدينة القبروان بمعالمها التاريخية وأبرزها جامع عقبة ابن نافع

مختارات

أنهكت الموجة الثالثة من فيروس كورونا النظام الصحي في تونس. كما أدى إضراب الأطباء لمدة ثلاثة أيام إلى تعطيل عملية التطعيم. من جهة أخرى لا تلقى تحذيرات مسؤولي الصحة في البلاد صدى لدى الحكومة. فهل هي أزمة سياسية بالأساس؟

بعد عشر سنوات من الثورة تواجه الديمقراطية الناشئة في تونس، تحديات غير مسبوقة ومخاطر، قد تغير نظرة العالم إليها ويكون ثمنها باهظا. لكن ما سبب هذه التحديات وهل من ضوء في آخر نفق الأزمة التي تمر بها البلاد؟

منذ بداية جائحة كورونا، ظهرت طفرات عديدة من الفيروس شمل معظمها متغيرات بسيطة، عكس ما يحدث مع سلالة دلتا. وتزامنا مع رفع القيود في عدد من البلدان، حذر خبراء ألمان من مخاطر السلالة الجديدة شديدة العدوى.

وزادت البنية التحتية المتداعية للصحة العمومية في الجهة الوضع الوبائي تعقيدا حيث لا يتوفر مستشفى القيروان التي تأوي أكثر من نصف مليون ساكن، سوى على 20 سرير إنعاش و120 سرير أكسجين مع نسبة إشغال فاقت طاقة الاستيعاب القصوى.

وقال أطباء في مستشفى "ابن الجزار" الرئيسي في القيروان إن الوضع متدهور بسبب النقص الشديد في التجهيزات.

وكانت السلطات خصصت مستشفى عسكريا ميدانيا  للمساعدة في السيطرة على الأزمة الصحية في القيروان وفرضت الحكومة حجرا صحيا شاملا لكن الوضع لا يزال خطرا.

ودعت المنظمات التونسية الثلاثة الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستة 2014، في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه المجتمع الدولي بإنشاء جسر جوي لتأمين المساعدات للقيروان وإرسال بعثات طبية وتوفير جرعات كافية من اللقاحات لمنع المزيد من تفشي الفيروس.

وتواجه تونس موجة جديدة من الوباء في ظل بطء حملة التطعيم ضد كورونا ونقص مخزون اللقاحات.

 وأحصت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و90 حالة وفاة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 06:31

تونس: عندما يصبح الماء ترفاً

 

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