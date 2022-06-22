 منظمات إغاثية توجه انتقادات لنتائج قمة مجموعة السبع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2023

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منظمات إغاثية توجه انتقادات لنتائج قمة مجموعة السبع

بعد الإعلان عن بيان مجموعة السبع الرسمي أعربت منظمات الإغاثة عن خيبة أملها إزاء نتائج القمة وبالرغم من التعهدات بتوفير 21 مليار يورو للتصدي للأزمات الإنسانية اعتبرت المنظمات المبلغ غير كافيا ومخيبا للآمال.

المستشار شولتس مع مجموعة من قادة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان.

تعهدت مجموعة السبع في بيانها المشترك بتوفير 21 مليار دولار "للتصدي للأزمات الإنسانية المتفاقمة العام الجاري.

 أعربت منظمات الإغاثة عن خيبة أملها اليوم السبت (20 مايو/ يناير 2023) إزاء نتائج قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان بعدما تعهد القادة بتقديم 21 مليار دولار للتصدي للأزمات الإنسانية العالمية. 

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تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى اليابان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي 7"، فيما دعت منظمات تنموية مجموعة السبع لتعزيز مساعيها في مكافحة الفقر والجوع.

وبعد الإعلان عن بيان مجموعة السبع الرسمي، قال ماكس لوسون من أوكسفام الإغاثية "أصابت مجموعة السبع الجنوب العالمي هنا في هيروشيما بخيبة الأمل. ولقد فشلت في إلغاء الديون وفشلت في التوصل إلى ما هو مطلوب حقا لإنهاء الزيادة الهائلة في الجوع حول العالم".

وأضافت "أنه في إمكانهم دائما توفير مليارات طائلة للحرب، ولكن لا يمكن حتى توفير نصف ما تحتاجه الأمم المتحدة لأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا". وقالت منظمات الإغاثة إن التمويل المتاح أصبح نادرا ليس بسببالمساعدات الإنسانيةلأوكرانيا ولاجئيها، ولكن أيضا جراء الإنفاق الهائل على شحنات الأسلحة.

وتعهدت مجموعة السبع في بيانها المشترك بتوفير 21 مليار دولار "للتصدي للأزمات الإنسانية المتفاقمة العام الجاري بما في ذلك الاستجابة لأزمة الغذاء الملحة".

غير أن الأمم المتحدة كانت قد حددت أنها بحاجة لما يقرب من 55 مليار دولار.

وقال فريدريك رودر، كبير مديري منظمة "المواطن العالمي" الإغاثية، إن البيان الرسمي يظهر أن مجموعة السبع "بعيدة عن المسار الصحيح" و"أنها تفتقد إلى ما هو مطلوب حقا وهو العمل".

وانتقد رودر قلة الالتزامات الجديدة الملموسة. كما استشهد بالهدف غير المحقق بالفعل عن تزويد الدول الفقيرة بمئة مليار دولار سنويا للحماية من المناخ، مثلما تم التعهد. 

ع.أ.ج/ أ ح ( د ب ا)

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