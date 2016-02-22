منطقة حظر جوي

تعني منطقة الحظر الجوي المنطقة التي يمنع في أجوائها تحليق طيران الدولة المستهدفة. ولعل منطقة الحظر الجوي التي فرضت فوق ليبيا بقرار من مجلس الأمن الدولي في آذار 2011 خير مثل على إجماع دولي بهذا الخصوص.

تفرض مناطق الحظر الجوي عادة بقرار من مجلس الأمن الدولي. غير أن هناك الكثير من الحالات التي تم فيها فرض الحظر دون موافقة المجلس. ومن أشهر هذه الحالات الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا على جنوب العراق وشماله بعد حرب الخليج الثانية 1991 بحجة حماية الأكراد والشيعة من هجمات قوات الرئيس العراقي سابقا صدام حسين.