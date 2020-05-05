منطقة اليورو هي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو كعملة موحدة. ومن مجموع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي استبدلت 19 دولة عملتها الوطنية آخرها ليتوانيا بالعملة الموحدة.

تعد منطقة اليوور القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تتعامل بالدولار الأمريكي. تمر المنطقة باستثناء ألمانيا بركود اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وشكلت أزمة اليونان الخطر الرئيسي على استقرارها واستقرار اليورو. أما اليوم فيجري الحديث عن إيطاليا كبلد تهدد الديون المتراكمة استقرار البنوك فيه.