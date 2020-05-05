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منطقة اليورو

منطقة اليورو هي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو كعملة موحدة. ومن مجموع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي استبدلت 19 دولة عملتها الوطنية آخرها ليتوانيا بالعملة الموحدة.

تعد منطقة اليوور القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تتعامل بالدولار الأمريكي. تمر المنطقة باستثناء ألمانيا بركود اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وشكلت أزمة اليونان الخطر الرئيسي على استقرارها واستقرار اليورو. أما اليوم فيجري الحديث عن إيطاليا كبلد تهدد الديون المتراكمة استقرار البنوك فيه.

05.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Die Richter des zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, Ulrich Maidowski (l-r), Peter M. Huber, Vorsitzender Andreas Voßkuhle, Doris König, und Christine Langenfeld, kommen während der Urteilsverkündung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Saal. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Richter und Richterinnen im Saal. Zudem wurden die Sitzplätze im Gerichtssaal reduziert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. "الدستورية" تشكك في قانونية البرنامج الأوروبي للسندات 05.05.2020

في خطوة قد تؤثر على خطة الإنقاذ الأوروبية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو، أعلى محكمة في ألمانيا تشكك جزئيا في قانونية برنامج السندات للبنك المركزي الأوروبي على المستوى الوطني.

March 31, 2020 Coronavirus covid 19 emergency Discussion about issuing Corona Bonds Euro banknotes. EU. Europe. European politics. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"سندات كورونا" اختبار لقدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة الأزمات؟ 24.04.2020

 جددت جائحة كورونا الخلافات القديمة وأعادت اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على صياغة رد منسق على أزمة كبرى، ويتركز الخلاف هذه المرة حول "سندات كورونا" التي تطالب بها الدول الأشد تضررا من الوباء فيما ترفضه الدول الغنية.
Euro-Rettungsschirm, dient dem Schutz der Waehrung vor Krisen, Hand mit EU-Rettungsschirm und 200 Euro-Note | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وجهة نظر: بروكسل مُطالبة بقرارات مقنعة لمواجهة كورونا 09.04.2020

انفض اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بخصام حول كيفية مواجهة العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا. هل يعكس ذلك المأساة المعتادة في المفاوضات الأوروبية؟ بيرند ريغرت يجيب بلا ويعتبر أن الأمر أكبر بكثير من أزمة كورونا.
Many migrants in Bosnia claim that they have been beaten by the Croatian border police while trying to cross over into the EU. Those who live in tents in forests near the border town Velika Kladusa in Bosnia complain of bad living conditions. The Bosnian border town of Velika Kladusa has witnessed a massive spike in migrants arriving there in 2018. They hope to manage to breach the border to Croatia, which is a member of the European Union. But this is proving to be a challenging task, with Croatian border police securing the border nearly at all costs. Tent camps have sprung up throughout the area. At least 500 migrants from countries such as Afghanistan, Iran, Pakistan, Syria, Iraq, Morocco and Algeria live here - under difficult circumstances.

كرواتيا.. حارس لبوابة الاتحاد الأوروبي ومنع وصول المهاجرين! 12.01.2020

مع بداية 2020 تولت كرواتيا رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. يحاول العضو الأحدث في التكتل الأوروبي إثبات نفسه على الساحة الدولية، بيد أن اتهامات بممارسات منافية لحقوق الإنسان ضد المهاجرين تلاحق هذا البلد.
24.05.2019 *** Romanians wave a large EU flag during a 2020 USR PLUS alliance European Parliament elections rally, in Bucharest, Romania, Friday, May 24, 2019. Romanians will vote on Sunday, May 26, in the European Parliament elections. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي 26.05.2019

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين.
13.12.2018 *** German Chancellor Angela Merkel talks with British Prime Minister Theresa May as Belgium's Prime Minister Charles Michel looks on, as they take part in a European Union leaders summit in Brussels, Belgium December 13, 2018. REUTERS/Yves Herman

بعد "نقاش ساخن".. توافق قادة الاتحاد على موازنة منطقة اليورو 14.12.2018

أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي حزمة إصلاحات اقتصادية من شأنها توفير الحماية من الأزمات المالية مستقبلا، بحسب مصادر دبلوماسية، كما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة.
Italy, May 27, 2018 Italian President Sergio Mattarella speaks to media after a meeting with Italy's Prime Minister-designate Giuseppe Conte at the Quirinal Palace in Rome, Italy, May 27, 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

إيطاليا تستيقظ على أزمة جديدة مخارجها محدودة! 28.05.2018

فيما ترتفع إحتمالات تكليف مدير سابق في صندوق النقد الدولي بتشكيل حكومة تكنوقراطية في إيطاليا، وتبدو مهمته صعبة في ظل أزمة سياسية وغضب شعبوي ضد "النخبة" المالية والاقتصادية، هنالك من يطرح سيناريو آخر كمخرج للأزمة.
19.04.2018 +++ German Chancellor Angela Merkel welcomes French President Emmanuel Macron at the building site of the Humboldt Forum in Berlin, Germany, April 19, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

ميركل وماكرون.. جبهة أوروبية بخلافات واضحة 19.04.2018

رغم إعجاب ميركل بماكرون إلا أنها صارحته في برلين بوجود خلافات حول إصلاح منطقة اليورو. وقالت ميركل "نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري.. وعلى الحكومات بذل جهود لتكون أوطانها أكثر تنافسية".

Symbolbild zu Geld, Vermögen Bild: Fotolia/Dron #19851107 © Dron - Fotolia.com Eingestellt am 25.02.2011

هل تلغي ألمانيا مليارات السنتات المعدنية المتداولة؟ 24.12.2017

ينزعج أصحاب المتاجر وبعض المستهلكين في ألمانيا من العملات المعدنية الصغيرة من فئة السنت الواحد ومن فئة السِنتين. ولكن من يقرر إلغاء القطع النقدية الصغيرة؟ وهل هذا مرتبط بمنطقة اليورو؟ وكم يبلغ عددها في ألمانيا؟
07.07.2017+++ French President Emmanuel Macron is greeted by German Chancellor Angela Merkel as he arrives for the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ماكرون يطالب ألمانيا بمزيد من الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي 13.07.2017

يحتضن قصر الإيليزيه الخميس الاجتماع السنوي الفرنسي- الألماني الذي يعد رمزا للتعاون الوثيق بين قطبي الاتحاد الأوروبي. وقبيل انطلاقه طالب ماكرون ألمانيا بمزيد من الاستثمارات في أوروبا لتجاوز "الاختلالات" في منطقة اليورو.

19.12.2016+++ German Economy Minister Sigmar Gabriel addresses a news conference in Berlin Germany, December 19, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch

نائب ميركل: تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلاً 07.01.2017

قال نائب المستشارة ميركل إن تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلاً، مرجعا السبب إلى إصرار بلاده على التقشف في منطقة اليورو. وفي سياق الانتخابات المقبلة توقعت مصادر حزبية اختيار نائب ميركل ليكون منافساً لها.
ARCHIV 2013 ***** - Die Euro-Skulptur an der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist am 10.04.2013 mit einem Verwischeffekt aufgenommen. Das Europäische Statistikamt Eurostat veröffentlicht am 30.10.2015 eine erste Schätzung für die Inflation im Euro-Raum im Oktober 2015. Foto: Nicolas Armer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/N. Armer

التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات 04.01.2017

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن أسعار المستهلكين في دول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) سجلت أعلى مستوى سنوى لها في ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

ILLUSTRATION - Eine griechische Euro-Münze spiegelt sich am 17.08.2015 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) in einer Wasserfläche. In einer Sondersitzung stimmen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am 19.08.2015 über neue Milliardenhilfen für Griechenland ab. Foto: Jens Büttner/dpa

مجموعة اليوروغروب تتوصل إلى اتفاق نوعي بشأن اليونان 25.05.2016

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تخفيف جزء من ديون اليونان كما طالب بذلك صندوق النقد الدولي، الذي تعهد إثر ذلك بالعودة إلى برنامج الإنقاذ المالي لأثنيا. كما تمّ إقرار حزمة مساعدات جديدة بقيمة 10,3 مليار يورو.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und die Moderatorin Anne Will unterhalten sich am 28.02.2016 in Berlin vor Beginn einer Sendung mit dem Thema Debatte über Flüchtlingspolitik in Deutschland. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

ميركل: لن نترك اليونان تغرق في الفوضى بسبب اللاجئين 29.02.2016

من جديد أظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقفها الثابت بخصوص أزمة اللاجئين. وأكدت ميركل عزمها على دعم اليونان، وقالت لم نكافح لإبقاء اليونان في منطقة اليورو لنتركها في النهاية تغرق في الفوضى بسبب اللاجئين.
01.07.2015 ***** ARCHIV - Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB), aufgenommen am 01.07.2015 vor dem blauen Morgenhimmel.EZB und Deutsche Bundesbank veröffentlichen am 25.11.2015 ihre Finanzstabilitätsberichte 2015. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

البنك المركزي الأوروبي يعزز ترسانته لدعم منطقة اليورو 03.12.2015

رحب صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بقرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر رئيسي للفائدة وتمديد مشترياته للأصول. بينما تسبب قرار البنك الأوروبي في انخفاض أسهم الشركات الكبرى وارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي.
20.9.2015 *** Former Greek prime minister and leader of leftist Syriza party Alexis Tsipras addresses supporters after winning the general election in Athens, Greece, September 20, 2015. Greek voters returned Tsipras to power with a strong election victory on Sunday, ensuring the charismatic leftist remains Greece's dominant political figure despite caving in to European demands for a bailout he once opposed. REUTERS/Alkis Konstantinidis

ارتياح بمنطقة اليورو بفوز تسيبراس في الانتخابات اليونانية 21.09.2015

أعرب رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو، عن ارتياحه من فوز حزب ألكسيس تسيبراس في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنه تفويض شعبي واضح للاستمرار في عملية الاصلاحات، بيما كشف تسيبراس عن نيته التحالف مع حزب اليمين المستقل.
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