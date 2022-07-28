 منصات التواصل الاجتماعي .. ″سموم رقمية″ كيف يمكن التخلص منها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.08.2022

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سياسة واقتصاد

منصات التواصل الاجتماعي .. "سموم رقمية" كيف يمكن التخلص منها؟

أعلن توم هولاند نجم أفلام "سبايدرمان" مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي لينضم لمشاهير كثيرين آخرين فعلوا نفس الأمر. وكشفت أبحاث أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.

يعاني كثيرون من عدم قدرتهم على الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي

يعاني كثيرون من عدم قدرتهم على الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي

شهدت حسابات الممثل البريطاني توم هولاند على منصات التواصل الاجتماعي هدوءَ لأكثر من ستة أسابيع تقريبا ليخرج بعد ذلك بطل أفلام "سبايدرمان" ويعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي.

مختارات

في الوقت الذي عبرت فيه نساء كثيرات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهن لاعتقال "مائدة هجابري"، غاب التضامن العربي مع تلك الفتاة، التي أثارت الجدل لنشرها مقاطع فيديو وهي ترقص. فما السبب وراء ذلك؟ DW عربية تبحث عن إجابة!

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً لنشر الصور الشخصية ومقاطع الفيديو المضحكة فحسب، بل اتجه عدد كبير من الجماعات المتطرفة لاستخدام هذه المواقع من أجل نشر أفكارها. وحدود المحتوى "العنصري" في هذه المواقع يختلف حسب الدول.

صادق البرلمان الأوروبي على قوانين "تاريخية" من شأنها أن تنظم بشكل أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التجاوزات في القطاع.

في حملات الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام، أصبح الفيسبوك وإنستغرام وما شابه أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأحزاب الألمانية. ويستخدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هذه المنصات بنجاح أكبر بكثير من منافسيه.

وفي مقطع مصور على تطبيق انستغرام، قال "مرحبًا وداعا" وذلك قبل أن يوضح الأسباب وراء انسحابه من مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها "مبالغة في التحفيز والإرهاق".

وقال هولاند، البالغ من العمر 26 عاما، "أشعر أني محاصر وفي دوامة عندما أقرأ الأشياء التي تكتب عني على الإنترنت وفي النهاية أصبح الأمر يضر بصحتي العقلية".

وبهذا القرار، انضم هولاند إلى قائمة طويلة لمشاهير قرروا الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة لا سيما إد شيران وبريتني سبيرز ومايلي سايروس وجاستن بيبر، فيما أطلق عليه "التخلص من السموم الرقمية".

وتباينت أراء هؤلاء النجوم حول السبب وراء ذلك ما بين تفشي العنف وخطاب الكراهية على الإنترنت أو الرغبة في تقليل استخدام منصات التواصل التي كانت تأخذ الكثير من أوقاتهم أو أنهم لا يستطيعون التغلب على قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى شاشة الهواتف الذكية أو حتى رفضهم لثقافة "الهوس بالذات أو النرجسية".

ويبدو أن الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي لم يتوقف على المشاهير، بل انضم إلى القائمة سياسيون أيضا.

ففي عام 2019، قرر روبرت هابيك، الرئيس المشترك لحزب الخضر ووزير الاقتصاد الحالي في حكومة المستشار أولاف شولتس، اعتزال موقع تويتر حيث كتب في مدونته جملة: "لا توجد وسيلة رقمية أخرى عدوانية مثل تويترالمليء بالكراهية والحقد".

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" العام المنصرم، وصف قراره بأنه كان أحد "أكثر القرارات صوابا وحكمة" على الإطلاق.

الممثل البريطاني توم هولاند نجم سبايدرمان صورة من الأرشيف ديسمبر/ كانون الأول 2021

أعلن توم هولاند مقاطعته مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على صحته النفسية

ليس فقط المشاهير والسياسيين

واللافت أن قرار الحصول على استراحة من منصات التواصل الاجتماع أو حتى اعتزالها لم يقتصر على المشاهير والسياسيين بل امتد إلى مستخدمين عاديين لهذه المواقع.

وفي ذلك، ذكر استطلاع حديث أجرته الجمعية الألمانية الرقمية "بيتكوم" أن 10 في المائة من سكان ألمانيا يخططون لاستقطاع أوقات أكثر للابتعاد عن منصات التواصل الاجتماع والانترنت هذا العام فيما قال 43 بالمائة إنهم بالفعل أخذوا استراحة من منصات التواصل في السابق حتى يشعروا ببعض التحسن.

وإزاء ذلك، طُرحت تساؤلات حيال مدى تأثير منصات التواصل على البشر.

ورغم وجود دراسات حاولت الكشف عن تأثير هذه المنصات، خاصة تويتر وانستغرام، إلا أنها لم تخرج بنتائج قاطعة.

الاكتئاب والعالم الافتراض؟

وقد رصدت دراسات أخرى وجود ارتباط بين الوقت الذي يقضيه الفرد على الإنترنت وإصابته بالاكتئاب، بيد أن عددا من الخبراء لم يتمكنوا من حسم أي الأمرين يسبق الآخر؛ نظرا لأن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب قد يكونون أكثر رغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت دراسات أخرى مثل دراسة أجرتها جامعة أبوظبي عام 2019 عن أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يؤدي إلى آثار سلبية مثل التوتر أو الشعور بالوحدة أثناء الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك، قالت كريستين لانغر، العضوة في مبادرة "انظر" الألمانية التي ترمي إلى تقدم مشورات للأباء للمساعدة على استخدام العالم الرقمي بشكل غير ضار، إنه من المهم أن يكون هناك قرارا "بشأن المدة الزمنية التي نقضيها في تصفح منصات التواصل الاجتماعي. وأيضا ما هو السبب لاستخدام هذه المواقع وكم من الوقت سنستغرقه في تصفحها؟

وفي مقابلة مع DW، قالت إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد يعتمد دائما أيضا على الجوانب الشخصية لكل إنسان، مضيفة أنه في الوقت الذي استفاد فيه بعض الأشخاص من العالم الافتراض، شعر آخرون بالتوتر وأنهم باتوا يحسدون أصدقائهم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تمتعهم بحياة أفضل، كما يظنون.

تزييف الحقائق ـ كيف يمكن التأكد من صحة الفيديوهات؟

تطبيق فرنسي يُقدم يد العون

وفي محاولة للمساعدة، جرى تدشين تطبيق فرنسي أطلق عليه اسم "كن حقيقياَ" (Be Real). ويريد التطبيق الجديد من فرنسا إضفاء مزيد من المصداقية على عالم وسائل التواصل الاجتماعي. وبناء عليه فإنه لا يمكنك تعديل أي شيء في الصور ولا يمكنك النشر عدة مرات متتالية. ولذلك يفترض أن يعطي التطبيق نظرة ثاقبة حقيقية على حياة المستخدمين، هذا ما يعد به "كن حقيقيًا".

يطلب التطبيق من المستخدمين، عن طريق رسالة، التقاط صورة في غضون دقيقتين، لكن لا يمكن معرفة موعد وصول هذه الرسالة مسبقا، حيث يمكن أن تصل في الصباح أو المساء وتُرسل إلى جميع الأصدقاء والمتابعين.

ولا يهم أن يكون المستخدم يقوم بتنظيف شقته أو غير ذلك، إذ يتعين عليه التقاط الصورة فور استلام الرسالة.

أما في حالة إرسال الصورة بعد تجاوز الوقت المحدد، فإن التطبيق سيعلق عليها بكلمة "صورة متأخرة". ورغم ذلك، تؤكد مبادرة "انظر" على أن التطبيق ليس بالضرورة آمنا بشكل تام.

وقالت المبادرة إنه يتعين على المستخدمين الشباب على وجه الخصوص توخي الحذر حتى لا ينشروا شيئًا قد يتضح أنه مزعج بعد فوات الأوان أو أن يظهروا مثلا شخصًا آخر قد لا يرغب في الظهور في الصورة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الإشعار اليومي إلى انتظار المستخدمين له طوال اليوم وبالتالي إطالة مدة استخدام الموقع.

ستيفاني هوبنر / م ع

 

  • رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ـ مثال على الزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أطراف الوجه - أول الخيط

    وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرا مثيرا للاهتمام. وجود تناقضات في أطراف الوجه دائما ما تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس أو المجوهرات، لذا قد يكون ذلك أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، يمكنك اكتشاف الاختلاف؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أقراط الأذن- دليل آخر

    التدقيق في أقراط الأذن يساعد في اكتشاف أي اختلاف بينهما خاصة وأن تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " المستخدمة في التزييف العميق تجد من الصعوبة في نسخ أدق التفاصيل الخاصة بالمجوهرات. وقد تصنع أقراط أذن مختلفين. انظر على النقطة التي تربط الأقراط بالأذن فبالتأكيد يمكنك تحديد ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    النظارة - أنظر جيدا

    النظر بعناية وبقدر كبير من التركيز في النظارات قد يكون دليلا على وجود تلاعب واستخدام لتقنية "التزييف العميق"، لذا ألقي نظرة ثاقبة على النظارة خاصة على الجانب الأيسر والأيمن فسوف تجد اختلافا بينهما، فإحدى العدسات ذات شكل بيضاوي وأخرى على شكل زاوية. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    خلفية الصورة

    يتعين النظر بشكل أدق في خلفيات الصور أو ما يطلق عليه "عمق التركيز". بلا أي شك سيفيد إذ لا يجب التهاون بين أي اختلاف مهما كان بسيطا، وأسال نفسك دائما ماذا حدث؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ هل يمكن أن يكون طبيعيا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الأسنان - دليل واضح يمكن اتباعه

    تعد الأسنان من أجزاء الصورة التي تجد تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " صعوبة في استنساخها، لذا ففي الغالب يكون من السهل اكتشاف أن الأسنان غير متطابقة وليس لها حواف واضحة، هل لاحظت ذلك في الصورة؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الملابس - لا تستهين بها

    الملابس هي محض اختيار شخصي، لذا فإننا على الدوام نرى ملابس غريبة الشكل. لكن هل ترى أن هناك اختلافا في هذه الصورة ـ هل يمكن تصديق أن شعر الرقبة قد تجاوز القميص؟ هل ترى هذا مقبولا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الشعر.. دقق النظر

    تعد مناطق الشعر من أصعب مناطق التزييف العميق التي يمكن اكتشافها. لكن هل يمكن أن تتوقع ظهور بعض الشعر على الجبهة في هذه الصورة؟ هل يكون هذا دليلا على التلاعب وأن الأمر ليس حقيقيا؟ جوليا باير وروبن بوميستر / م ع


 

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