منزل وسيارتان ألمانيتان ورسالة كاسترو.. إرث مارادونا يباع في مزاد

ستعرض للبيع الشهر المقبل أصول تعود ملكيتها لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا من بينها منزل أهداه الأخير إلى والديه وسيارتا بي إم دبليو ورسالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

وحددت المحكمة في الأرجنتين الـ 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق عملية المزاد، وفقًا لما نقلته الصحافة المحلية.

وستقام المزادات على الإنترنت بالاتفاق مع ورثة الفائز بكأس العالم 1986 والذي من المقرر تكريمه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وسيتم عرض السيارات والعقارات والأغراض الشخصية للبيع بقرار من القاضية لوسيانا تيديسكو. واستبعدت الممتلكات ذات القيمة العاطفية مثل القمصان المهداة من لاعبين آخرين في جنازة اللاعب من المزاد.

وجاءت الرسالة الموقعة من فيدل كاسترو بعد علاقة صداقة ربطت بين الزعيم الكوبي السابق ومارادونا بينما كان الأخير يقيم في الجزيرة الكاريبية في محاولة للتغلب على إدمانه، الأمر الذي جعله يقترب مرتين من الموت.

وأمضى مارادونا عدة فترات في كوبا حيث خضع لعلاج من الإدمان على المخدرات. والتقى كاسترو في عدة مناسبات وعبّر عن إعجابه الشديد بزعيم الثورة الكوبية.

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وتحمل إحدى سيارتي الـ"بي إم دبليو" توقيع "الولد الذهبي" على الزجاج الأمامي، وسيبدأ عرضها في المزاد العلني بسعر 165 ألف دولار.

ويقع المنزل الذي أهداه مارادونا لوالديه في حي "فيا ديفوتو" في العاصمة بوينس آيرس. وستطلق شركة عقارية قريبًا دعوة لتقديم عروض لمواقع شبكة الإنترنت الموجودة في أي مكان في العالم.

وسيتم استخدام الأرباح الناتجة عن هذا البيع لسداد ديون ونفقات النجم العالمي السابق ولن يتم توزيعها على الورثة.

يذكر أن مارادونا توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما، بسبب أزمة قلبية. ويوم السبت الماضي (30 أكتوبر/ تشرين الأول) أحيا عشاقه في مسقط رأسه، روساريو، ومدن أرجنتينية أخرى ذكرى ميلاده الـ 61.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)